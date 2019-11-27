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Все про:налоги (2722) IT-индустрия (162) Верланов Сергей (18)

 ФОПам-айтишникам РРО не понадобится, - Верланов

Для большинства представителей IT-бизнеса, которые работают на третьей группе упрощенной системы налогообложения, регистраторы расчетных операций (РРО) не понадобятся.


Об этом 26 ноября рассказал председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов во время встречи с представителями ИТ-компаний в киевском UNIT.City, информирует пресс служба ГНС.

"Для "хороших парней" мы - сервисная организация, а для "плохих" выполняем ту функцию фискального органа, для которой вы нас и наняли. Как можно быть сервисной организацией для компании, которая нелегально продает топливо или торгует на Крещатике без чеков? "- заявил Сергей Верланов.

По его словам, применение РРО не требуется, если клиенты "упрощенцев" на 3 группе рассчитываются с ними исключительно в безналичной форме без применения платежных карточек и перечисляют им средства на текущий счет банковским переводом, а также, если клиент в кассе банка вносит наличные для дальнейшего их зачисления на текущий счет продавца.

Кроме того, председатель ГНС Сергей Верланов отметил, что оплата за услуги картой, например, на карточку в "Приват24" или monobank подпадает под банковскую тайну. Налоговая не может контролировать этот процесс, поэтому граждане должны сами решать, платить ли налоги из подобных поступлений.

В своем выступлении Сергей Верланов подчеркнул, что одна из главных задач налоговой - разработать удобные и быстрые электронные сервисы, адаптированные под нужды потребителей, которые упростили бы множество процедур без потери времени.

Так, уже в январе 2020 года программное РРО (регистратор расчетных операций) от налоговой, бесплатное для загрузки и обслуживания, станет доступным для пользователей в тестовом режиме.

"Самый главный вызов - проект РРО в смартфоне. К январю ГНС должна предоставить пользователям возможность протестировать программное РРО, которое будет бесплатно для скачивания и обслуживания", - заявил главный налоговик Украины.

По словам Верланова, кроме проекта РРО в смартфоне, на данный момент налоговики активно работают над другими онлайн-услугами: внедрением и совершенствованием сервисов по предварительному заполнению деклараций для граждан, push-напоминаниями о предельных сроках представления отчетности и наличии задолженности, введением online-консультаций и т.д. .

Напомним, в ГНС заверили, что новые законы о РРО не меняют правила упрощенной системы налогообложения, а наоборот направлены на их либерализацию.

Источник: https://censor.net.ua/n3162167
 
 
 Топ комментарии
 
Только дурик будет платить налоги, чтобы обустраивать жизнь сепарам и платить им пенсии.
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Правда в том что он и его коллеги Очень, ОЧЕНЬ, ну ооочень плохие парни. Для всех без исключений...
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Что значит не требуется! ты мудак забыл про закон о кешбеке! т.е. типа не требуется но по закону меня штрафанут если я не выдам чек!! крутой разводняк!!
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Что значит не требуется! ты мудак забыл про закон о кешбеке! т.е. типа не требуется но по закону меня штрафанут если я не выдам чек!! крутой разводняк!!
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Прочитал бы статью, а не заголовок. Ты не обязан выдавать чек, если тебе заплатили безналом. Если тебе платят только безналом на расчетный счет в банке - тебе кассовый аппарат не нужен. (я не зелебобик, а скорее тот, кого зелебобики называют Порохоботом. Но такой откровенно безграмотный коммент меня мягко говоря, удивляет)
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а ты почитай закон про кешбек! в законе черным по белому написано про ЧЕК не банковский платеж а ЧЕК! и закон работает не зависимо от того что ****** чинуша и закон работает ни так как ****** чинуша а так как он написан! а дальше решай сам как тебя будут нагибать, главное что закон позволяет тебя нагнуть! конечно если у тебя есть крыша то тебе ничего не грозит!!
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На откровенный бред отвечать не собираюсь.
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правильно потому что ответить нечего!! против фактов не попрешь а то голову можно разбить!
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Иди, учи матчасть. Разберись, что такое НАЛ, что такое БЕЗНАЛ, что такое ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НА КАРТУ, что такое ОЛПЛАТА КАРТОЙ, что такое ЧЕК, что такое БАНКОВСКИЙ ПЛАТЕЖ, что такое КЕШБЕК в конце концов. Только смотри, не переусердствуй. Если эти понятия выше твоего IQ - с тобой может случиться большая беда.
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ты закон прочитал? я мат часть знаю получше некоторых! я говорю про то что написано в законе! в законе про возврат средств покупателю в случае не выдачи ЧЕКА (еще раз дебилу ЧЕКА на банковской транзакции) про безнал платежи вообще нет ни слова ни буковки!! так что да ты можешь поверить чинуше и не выдавать чеки но потом не удевляйся когда тебя придут штрафовать по формальному преминению закона!

НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ШТРАФА!! А фраза мне чиновник разрешил для суда не аргумент!!
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это тебе цитата для просвящения, ключевое НЕВЫДАЧА ЧЕКА! так написан ЗАКОН!

Норма о "кэшбеке" вступает в силу с 1 октября 2020 года. Она предусматривает, что потребитель, который совершил покупку на более чем 100 грн и получил чек, имеет возможность проверить его подлинность, и если выяснится, что расчетный документ в электронной форме не передан контролирующим органам, - написать жалобу, на основании которой может быть назначена проверка. Если проверка подтвердит, что продавец нарушил порядок проведения расчетных операций, его оштрафуют, а покупателю вернут 100% стоимости приобретенных товаров.
Также с 1 октября 2020 года будет применяться полный размер штрафа за неприменение РРО или невыдачу чека (100% от суммы при первом нарушении и 150% при каждом последующем), которые до этого применяются в ограниченном размере.
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Ви не розумієте..
Більшість юзерів Цензора ЗНАЮТЬ ВСЕ..
крім дрібниць,які несуттєві(что такое НАЛ, что такое БЕЗНАЛ, что такое ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НА КАРТУ, что такое ОЛПЛАТА КАРТОЙ, что такое ЧЕК, что такое БАНКОВСКИЙ ПЛАТЕЖ, что такое КЕШБЕК ),тому знати необовязково...
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Вообще то если покапаться в терминах, то когда говорят про выдачу/невыдачу клиенту чека, имеют в виду ФИСКАЛЬНЫЙ чек (это бумажка которая служит подтверждением факта оплаты, а его "фискальность" гарантией уплаты налогов получателем денег). Когда мы говорим о чеке в контексте банка и его услуг (просто ЧЕК), то имеем в виду чек, как распоряжение банку о выдаче денег его предъявителю....
В любом случае чек - это не есть сама финансовая операция, в отличии от банковского перевода, перечисления на карту, оплаты картой ....(и кешбека в т.ч.)
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PS При оплате картой, хоть фактически и происходит безналичная операция, но все равно это не освобождает магазин от выдаче вам ФИСКАЛЬНОГО ЧЕКА. Думаете магазины ради доброты душевной дают вам чеки?!!! Если бы можно было их не давать, то они бы давно на это забили!!!
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Только дурик будет платить налоги, чтобы обустраивать жизнь сепарам и платить им пенсии.
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Ваня иди домой тут гуманитарки нет!
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Верланов - коррупционер! От него уже сами работники ГНС плюются!
Одни прожекты, а стиль работы хуже, чем при рыгах: наезды, липовые штрафы, полное игнорирование законов и звездёшь про выстраивание "партнёрских" отношений с бизнесом!
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Правда в том что он и его коллеги Очень, ОЧЕНЬ, ну ооочень плохие парни. Для всех без исключений...
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Этот тип задекларировал НАЛИЧНЫМИ около 200 тыс. у.е., но ему бл*дь покоя не дают ФОПы!
П.С. Сколько у него в матрасе - для НАБУ и САП джек-пот!
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А жаль,что останутся не вые анными!ведь среди них тоже есть 73процентные дебилоиды.не по фен-шую это
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Та справа ж не в ПО на смартфон і не в касових апаратах, справа в тому, що зараз частина чеків НЕ РЕЄСТРУЄТЬСЯ в податковій. Чи то в податковій ПО глючне, чи то спеціально так. От в Роезтці ж розповідали, що вони чеки видають, а частину з них податкова не реєструє, хоча у розетки ******* касові апарати і тд...
А за новим законом покупець може перевірити, чи зареєстрований чек в податковій. І якщо не зареєстрований, то по закону це все одно, що не видали чек (навіть якщо фізично він є!) і у підприємця будуть проблеми.
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