 ФОПам-айтишникам РРО не понадобится, - Верланов

Об этом 26 ноября рассказал председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов во время встречи с представителями ИТ-компаний в киевском UNIT.City, информирует пресс служба ГНС.
"Для "хороших парней" мы - сервисная организация, а для "плохих" выполняем ту функцию фискального органа, для которой вы нас и наняли. Как можно быть сервисной организацией для компании, которая нелегально продает топливо или торгует на Крещатике без чеков? "- заявил Сергей Верланов.
По его словам, применение РРО не требуется, если клиенты "упрощенцев" на 3 группе рассчитываются с ними исключительно в безналичной форме без применения платежных карточек и перечисляют им средства на текущий счет банковским переводом, а также, если клиент в кассе банка вносит наличные для дальнейшего их зачисления на текущий счет продавца.
Кроме того, председатель ГНС Сергей Верланов отметил, что оплата за услуги картой, например, на карточку в "Приват24" или monobank подпадает под банковскую тайну. Налоговая не может контролировать этот процесс, поэтому граждане должны сами решать, платить ли налоги из подобных поступлений.
В своем выступлении Сергей Верланов подчеркнул, что одна из главных задач налоговой - разработать удобные и быстрые электронные сервисы, адаптированные под нужды потребителей, которые упростили бы множество процедур без потери времени.
Так, уже в январе 2020 года программное РРО (регистратор расчетных операций) от налоговой, бесплатное для загрузки и обслуживания, станет доступным для пользователей в тестовом режиме.
"Самый главный вызов - проект РРО в смартфоне. К январю ГНС должна предоставить пользователям возможность протестировать программное РРО, которое будет бесплатно для скачивания и обслуживания", - заявил главный налоговик Украины.
По словам Верланова, кроме проекта РРО в смартфоне, на данный момент налоговики активно работают над другими онлайн-услугами: внедрением и совершенствованием сервисов по предварительному заполнению деклараций для граждан, push-напоминаниями о предельных сроках представления отчетности и наличии задолженности, введением online-консультаций и т.д. .
Напомним, в ГНС заверили, что новые законы о РРО не меняют правила упрощенной системы налогообложения, а наоборот направлены на их либерализацию.
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+8
Только дурик будет платить налоги, чтобы обустраивать жизнь сепарам и платить им пенсии.
+5
Правда в том что он и его коллеги Очень, ОЧЕНЬ, ну ооочень плохие парни. Для всех без исключений...
+4
Что значит не требуется! ты мудак забыл про закон о кешбеке! т.е. типа не требуется но по закону меня штрафанут если я не выдам чек!! крутой разводняк!!
НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ШТРАФА!! А фраза мне чиновник разрешил для суда не аргумент!!
Норма о "кэшбеке" вступает в силу с 1 октября 2020 года. Она предусматривает, что потребитель, который совершил покупку на более чем 100 грн и получил чек, имеет возможность проверить его подлинность, и если выяснится, что расчетный документ в электронной форме не передан контролирующим органам, - написать жалобу, на основании которой может быть назначена проверка. Если проверка подтвердит, что продавец нарушил порядок проведения расчетных операций, его оштрафуют, а покупателю вернут 100% стоимости приобретенных товаров.
Также с 1 октября 2020 года будет применяться полный размер штрафа за неприменение РРО или невыдачу чека (100% от суммы при первом нарушении и 150% при каждом последующем), которые до этого применяются в ограниченном размере.
Більшість юзерів Цензора ЗНАЮТЬ ВСЕ..
крім дрібниць,які несуттєві(что такое НАЛ, что такое БЕЗНАЛ, что такое ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НА КАРТУ, что такое ОЛПЛАТА КАРТОЙ, что такое ЧЕК, что такое БАНКОВСКИЙ ПЛАТЕЖ, что такое КЕШБЕК ),тому знати необовязково...
В любом случае чек - это не есть сама финансовая операция, в отличии от банковского перевода, перечисления на карту, оплаты картой ....(и кешбека в т.ч.)
Одни прожекты, а стиль работы хуже, чем при рыгах: наезды, липовые штрафы, полное игнорирование законов и звездёшь про выстраивание "партнёрских" отношений с бизнесом!
П.С. Сколько у него в матрасе - для НАБУ и САП джек-пот!
А за новим законом покупець може перевірити, чи зареєстрований чек в податковій. І якщо не зареєстрований, то по закону це все одно, що не видали чек (навіть якщо фізично він є!) і у підприємця будуть проблеми.