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 Адвокат Небесной Сотни Заакревская продолжит голодовку до принятия Радой правки для возобновления расследования дел Майдана

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская будет продолжать голодовку, объявленную 21 ноября, пока Верховная Рада не проголосует за поправку, которая позволит следователям по делам Майдана перейти в ГБР без конкурса и возобновить расследование.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила LB.ua.

"Да, хотя бы до принятия правок. Я надеюсь, что увижу сдвиги относительно увеличения штата [следователей] или по созданию управления начнутся какие-то действия... Рябошапка [генпрокурор] тут ни при чем. По представлению Кабмина решается создание управления, но увеличение штата - это директор ГБР", - отметила правозащитница.

Адвокат пояснила, что после представления Кабмина, создание управления должно быть одобрено президентом.

"Все равно необходимо создать это управление, для этого не нужны правки в закон", - подчеркнула Евгения Закревская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Гончарук встретился с голодающей адвокатом семей Небесной Сотни Закревской

Напомним, полную голодовку в знак протеста против остановки следствия по делам Майдана 22 ноября объявила адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская. Она обещает голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование.

Читайте на Цензор.НЕТ: Разгон студентов, декабрьский штурм и январские убийства, - Закревская перечислила эпизоды в делах Майдана, следствие по которым остановилось

С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

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Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.

Источник: https://censor.net.ua/n3162166
 
 
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Какой кошмар, зебилы остановили расследования...
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В этой ВР минимум 301 депутат поддерживают зелёных и Зеленского, в том числе и Тимошенки, Бойки, Порошенки, Вакарчуки с Рабиновичами. Если 150 действующих депутатов объявляет о сложении полномочий по собственному желанию, а их политические силы обнулят избирательные списки, чтобы народных избранников некем было заменить, то парламент прекратит свою работу досрочно. Тогда перевыборы ВР, импичмент и перевыборы президента. Получается, что в ВР 150 желающих спасти Украину нет. Вышеперечисленные только на словах в оппозиции к зелёным, а фактически они все в одной банде и одни других прикрывают, разыгрывая представления борьбы друг с другом.
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Народу надо давить на парламент, чтобы 150 депутатов сложили свои полномочия. Это вполне реально, но после Нового Года.
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Кто сдаст мандат первым, тот наберёт больше голосов на следующих выборах в парламент. Желающим победить на выборах надо спешить.
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