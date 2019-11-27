 Украина показала в ОБСЕ, в каком состоянии Россия вернула корабли

Презентацию на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в Вене провел зампостпреда Украины при международных организациях Игорь Лоссовский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"20 ноября 2019 небольшие бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" были отбуксированы к военному порту Очакова. По прибытии этих кораблей комплексная комиссия ВМС ВСУ осуществила проверку их технического состояния, наличия вооружения, военного оборудования и материальных ресурсов", - пояснил дипломат.

Так, большинство вооружения на кораблях или отсутствует (стрелковое оружие и боеприпасы, средства связи, материальные средства), или разукомплектовано (морские средства навигации, ракетно-артиллерийское вооружение) и приведено в неработоспособное состояние.

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Кроме того, на возвращенных кораблях отсутствует навигационное оборудование, личное оружие и боеприпасы, средства связи и наблюдения (за исключением отдельных единиц устаревшего оборудования), средства РХБ-защиты, электромеханическое оборудование и другое имущество.

"Даже туалетные помпы, системы дренажа в туалетных баках, отдельные элементы фекальной системы, бойлеры, большинство плафонов, розеток и ламп были демонтированы", - отметил представитель Украины.

Он подчеркнул, что на всех кораблях "присутствуют признаки мародерства (особенно на буксире "Яны Капу") и демонтажа вооружения и военного оборудования".

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"Все оборудование намеренно частично повреждено или демонтировано. Поскольку наземные и бортовые энергосистемы демонтированы, то невозможно обеспечить корабли электроэнергией и проверить работу вооружений и военного оборудования", - сообщил Лоссовский.

В ходе проверки состояния кораблей на малом бронированном артиллерийском катере "Бердянск" и рейдовом буксире "Яны Капу" также были выявлены многочисленные повреждения поверхности корпусов.

"Малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск" имеет 6 пробоин в районе ватерлинии и выше нее, а также многочисленные механические повреждения верхней палубы. Буксир "Яны Капу" имеет механические повреждения правого борта", - заявил дипломат.

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Представитель Украины также сообщил, что, учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению.

Сейчас работа комплексной комиссии ВМС ВСУ продолжается, поскольку имеются "большие убытки".