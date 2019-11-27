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Все про:корабль (1297) ОБСЕ (3835) Россия (74380) Лоссовский Игорь (4)

 Украина показала в ОБСЕ, в каком состоянии Россия вернула корабли

Делегации стран-участниц ОБСЕ ознакомились с презентацией, демонстрирующей состояние кораблей, которые Россия вернула Украине.

Презентацию на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в Вене провел зампостпреда Украины при международных организациях Игорь Лоссовский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"20 ноября 2019 небольшие бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" были отбуксированы к военному порту Очакова. По прибытии этих кораблей комплексная комиссия ВМС ВСУ осуществила проверку их технического состояния, наличия вооружения, военного оборудования и материальных ресурсов", - пояснил дипломат.

Так, большинство вооружения на кораблях или отсутствует (стрелковое оружие и боеприпасы, средства связи, материальные средства), или разукомплектовано (морские средства навигации, ракетно-артиллерийское вооружение) и приведено в неработоспособное состояние.

Украина показала в ОБСЕ, в каком состоянии Россия вернула корабли 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы обсудили с Путиным возврат всего, что было на кораблях, - Зеленский

Кроме того, на возвращенных кораблях отсутствует навигационное оборудование, личное оружие и боеприпасы, средства связи и наблюдения (за исключением отдельных единиц устаревшего оборудования), средства РХБ-защиты, электромеханическое оборудование и другое имущество.

"Даже туалетные помпы, системы дренажа в туалетных баках, отдельные элементы фекальной системы, бойлеры, большинство плафонов, розеток и ламп были демонтированы", - отметил представитель Украины.

Украина показала в ОБСЕ, в каком состоянии Россия вернула корабли 02

Он подчеркнул, что на всех кораблях "присутствуют признаки мародерства (особенно на буксире "Яны Капу") и демонтажа вооружения и военного оборудования".

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский и Путин не обсуждали возврат украденных с украинских кораблей унитазов, - Песков

"Все оборудование намеренно частично повреждено или демонтировано. Поскольку наземные и бортовые энергосистемы демонтированы, то невозможно обеспечить корабли электроэнергией и проверить работу вооружений и военного оборудования", - сообщил Лоссовский.

В ходе проверки состояния кораблей на малом бронированном артиллерийском катере "Бердянск" и рейдовом буксире "Яны Капу" также были выявлены многочисленные повреждения поверхности корпусов.

"Малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск" имеет 6 пробоин в районе ватерлинии и выше нее, а также многочисленные механические повреждения верхней палубы. Буксир "Яны Капу" имеет механические повреждения правого борта", - заявил дипломат.

Читайте также на Цензор.НЕТ: "Гуманитарный конвой от Украины": под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Представитель Украины также сообщил, что, учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению.

Сейчас работа комплексной комиссии ВМС ВСУ продолжается, поскольку имеются "большие убытки".

Источник: https://censor.net.ua/n3162162
 
 
 Топ комментарии
 
Орда у всій своїй «величності».
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Эти твари хоть на столах не по насирали?)))
Бо от великих и духовных Богоизбранных православных людей другого ожидать не стоит...
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Вот как поднялась экономика РФ после грабежа наших кораблей
https://www.youtube.com/watch?v=5f2drzoc_ns&t=230s
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от прийде орда в Європу, будуть європейці срати в ями, бо унітази кацапи вивезуть Україна показала в ОБСЄ, в якому стані Росія повернула кораблі - Цензор.НЕТ 2936
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Эти твари хоть на столах не по насирали?)))
Бо от великих и духовных Богоизбранных православных людей другого ожидать не стоит...
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Кацапня видирала всьо шо під руку потрапить і пропивала.
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да нет . там сейчас на мкс с туалетом проблема , может туда отправят ? шутка . но как говорится - бог шельму метит
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А что ж акт приема-передачи подписывали, дебилы?
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Акт приема-передачи зафиксировал состояние кораблей. По-твоему корабли нужно было вернуть мордору, феерический ?
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Отметить в акте недостающее. Для этого акты и существуют.
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так может и отметили , никто не чего не говорит . меня интересует другое а почему вернули в Одессу а не в Мариуполь ,куда они шли , там и ближе было ? ПОЧЕМУ !
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Их в море передавали, кацапы затянули их ближе к Одессе и там отдали, вот и все.
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Ваня, а кто тут ноет? Просто показали какое вы говно...
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у них другие фотки,до грабежа показывают))
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Пока члены ОБСЕ ознакамливались с презентацией, из кулуаров ОБСЕ пропали все унитазы...
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Пожаловались агентам путлера на путлера... Толково придумано.
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Кремлевский карлик забрал унитазы, чтобы мочить в них граждан рф. Он любит мочить в сортирах.
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Про украденные унитазы ни слова. То есть мы обсуждали фейк?
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Подождем других фото. Может когда нибудь и до санузла допустят фотографов.
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То были "отдельные эллементы фекальной системы"...
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Вы кацапы можете обсуждать только диаметры бутылок, на которых сидите
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"на всех кораблях "присутствуют признаки мародерства (особенно на буксире "Яны Капу") и демонтажа вооружения и военного оборудования"
Источник: https://censor.net.ua/n3162162
Опять этот парашенка... Воха питерский с "той стороны" не мог такого сделать...
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особенно на буксире "Яны Капу"

Это потому что буксир старше и большая часть имущества украдена до плена
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Нет, потому что там меди было больше.
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А я о чем... Подступный барига хотел замести следы, но наш гауптман Нелох Шестой вывел его на чистую воду...
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транш с европы нам потребен,
унитазы покупать,
ведь без транша в милиарды,
нам ведь некуда посрать,
и сказал песков вовану,
подготовьте нам программу,
по обмену унитазов,
унитазы не простые,
унитазы дорогие,
мы меняем то на крым,
унитаз не победим,
и зеленский понимае,
кто во шо и с чем играет,
унитаз ёто вот то стратегичноё сырье,
и зеленский точно знает что такое унитаз,
это братцы не домбас,
хрен со всем сказал зеленский мне важнее УНИТАЗ.

суть басни этой такова без унитазов европа не видна.
везде воруют нефть и газ,
а у зеленского, украли унитаз.
он шум поднял ,ведь это так
в штаны он срет, теперь мудак.
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Скажите Зеле шо это ещё не перемога ! А то он уже себе медаль повесил ! 😁
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пока нет , сейчас он потребовал вернуть оборудование , очень жестко потребовал , даже пригрозил . вот . вернут конечно , но не все ,вернут 20 пар трусов и уж тогда он протрубит что перемога , он круто договорился а потом медальки портнову , богдану и другим мендель премию наверное дадут а то жалуется на зарплату .
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Вешать нечего.Все медали закончились еще при петре Ⅴ.
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А тувинец тогда чем заведует, значками?
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Зєля є тєрпіла, яка чекає на повернення трусів б/у від пєдофіла *уйла. Чекаю на новорічне звернення: "Я є зе-придурок! Беня мене змусив! Я більше не можу ізображать преза! Украина показала в ОБСЕ, в каком состоянии Россия вернула корабли - Цензор.НЕТ 1812
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когда такое происходит нужно факт ПРИЕМКИ снимать на видео. говорят мне орки смеясь в лицо, - есть видео где украинцы приняли корабли в полном порядке, но голожопые хохлы быстренько все пропили. где это видео? покажите его на весь мир!
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цензор удалил эту зрадную статью с видео. а оно было тут.
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Орки тебе ничего не покажут, - на то они и орки. Но наши-то высокоразвитые эльфы в состоянии показать на весь мир видео факта приёмки и документы, где очевидны все недостатки принимаемых объектов. Как говорится : " опись, прОтокол, отпечатки пальцев". Ну вот если бы я принимал наше судно, то я стопроцентно зафиксировал бы на камеру жалкое блеяние кацапов, на мои жёсткие вопросы : "Где, мать вашу, унитазы " ??? " Где, суки, оборудование"??? "Где то, где это, где пятое, где десятое..." ??? Что, разве не так во всём мире происходит передача государственного имущества ? Или может быть кто-то не служил в армии и не знает, как передаётся и принимается смена. ?
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Вы только посмотрите : вместо сверхсовременнейшего образца новых супертехнологий, гордости всех морей и океанов "Яны Капу", кацапы нам подсунули разбитое и ржавое корыто....
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"РОСшен" ПОПи все відшкодує!
Правда ж, песики??
😁
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Ну да, Нелох Шестой же с попой песика добазарился...
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Шо, добазарився що Липецьку фабричку
ПОПи ***** продасть щоб збитки відшкодувати?? Булоб файно!!
😁
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вот варвары! В космосе унитазов не хватает!
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==="Даже туалетные помпы, системы дренажа в туалетных баках, отдельные элементы фекальной системы, бойлеры, большинство плафонов, розеток и ламп были демонтированы"===

Т.е. у русские не откачивают свои фекалии?
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Ну клоун-же рассказывал, что он звонил путину.. напугал того до усрачки.. путиин обещал все вернуть.. даже унитазы...
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не-не-не, унитазы, это святое. Пару плафонов вернут, так уж и быть. Но унитазы - это сакральная вещь для любого кацапа.
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С этими корытами носятся, как дураки с писаной торбой..... У Украины больше нет никаких проблем с Россией?
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Вот это и есть пррблема. А теперь надо эти катера повести буксирами на ремонт. От Одессы в Мариуполь. Под мостом. И пусть кто-нибудь попытается остановить...
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Меня тоже это удивило.... Могли хотя бы трусами матроса Эйдера заткнуть.....
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Ну так если кацапы измазались в говне в этой истории, почему бы не потыкать в них палочкой и не позубоскалить?
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Шо такое "россия"? Нет такого государства на карте.
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Не с раисей, а с ***********,правильно называй свою жопу мира
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Даже дыры от снарядов не заделали? Это хорошо. Это доказательства нападения на суда для суда.
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Ну шо ж поробиш, русский. Вы мародеры. Крысы. Даже б/у нижнее белье покрали.
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Я бы на месте украинцев заявил, что корабли везли в трюмах слитки золота(или алмазы). пусть сплачивают. Эх, где я раньше был.
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Ничего москалям не будет. Польский Ту-154 с президентом и правительством взорвали, Boeing с пассажирами сбили и ничего, а тут какие-то два катера и буксир со спасательным плотиком.
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С трофеями то, вроде, чего хотят, то и делают всегда и все
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