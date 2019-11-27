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 Политика Украины
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Все про:ВР (24049) ГПУ (9516) преступления против Майдана (49) ГБР (741) Леменов Александр (10)

 Расследование дел Майдана: комитет Рады поддержал перевод следователей ГПУ в ГБР без конкурса

Комитет Рады по правоохранительной деятельности поддержал поправку относительно перевода прокурорских следователей в ГБР без конкурса.

Об этом сообщил член кадровой комиссии ГПУ Александр Леменов, информирует Цензор.НЕТ.

"Теперь решение за сессионным залом, который должен проголосовать за законопроект №2116. Во-первых, он в чем-то совершенствует работу ГБР (далеко не идеально, но необходимо), перезагружает руководство бюро (хотя там и так "братская могила"), а также дает возможность продолжить следствие по евромайдану", - написал он.

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С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.

Расследование дел Майдана: комитет Рады поддержал перевод следователей ГПУ в ГБР без конкурса 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162161
 
 
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Конкурс-конкурсом, а на поліграфі перевірити потрібно обов'язково.
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А смысл?за деньги в нашей стране и полиграф полиграфит как надо😊
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дело труба. От там, портнов с богданом и похоронят это дело, а улики уничтожат. Пожар например случится. В новогоднюю ночь.
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Портнов-Богдан-труба делу труба... похоронят в лучшем случае. В худшем будут преследовать тех кто был против овоща.
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