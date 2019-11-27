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 Политика Украины
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 Офис генпрокурора должен заработать с 1 января, аттестация прокуроров в регионах продлится до сентября 2020 г, - Рябошапка

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка презентовал в комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности план развития органов прокуратуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В конце декабря этого года закончится аттестация прокуроров в ГПУ, будет введена система оценки работы прокуроров. С 1 января мы планируем, что будет работать уже Офис генерального прокурора, а также обновлённый тренинговый центр", - рассказал Рябошапка.

Аттестация прокуроров региональных прокуратур, по словам руководителя Генпрокуратуры, продлится до средины 2020 года, в местных же управлениях этот процесс планируется закончить до сентября следующего года.

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"До декабря 2020 года мы надеемся полностью внедрить электронную систему уголовного судопроизводства во всех органах уголовной юстиции", - добавил Рябошапка.

Источник: https://censor.net.ua/n3162159
 
 
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строим их навоза то что построить нельзя.... о да в каждой стране в каждом врмени свои реформы в Спарте кидали в пропасть реформа в Риме рабы реформа... во Франции казнили усеканием головы реформа.. Рейх также на свое разумение проводил реформу... Сталин также.... а жить огда мы будем то просто жить..... да правы китайцы говоря что страшное проклятие -чтобы вы жили в Эпоху перемен....
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офис с 1 января...а аттестация еще 8 месяцев...
а все это время...кто там будет получать зарплаты? (ну про дела молчу...то таке)
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Да заработаеш. І на квартирку і на машинку. 100% незалежний прокурор.
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Ну вот с 1 января Порошенко уже не недоторканный. Пора его торкать, а то так и дальше будет гадить. И обещали его полный аудит
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аттестация прокуроров в регионах продлится до сентября 2020..

Эти уроды все там бессмертные??? А можно начать аттестацию например 15 декабря и закончить дней через пять? Или там сто миллионов этих прокуроров, что их целый год будут тестировать?
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