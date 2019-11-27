 Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ

Об этом сообщил в Facebook замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Альперин задержан НАБУ", - написал он.
Сотрудники НАБУ, по данным СМИ, задержали Вадима Альперина на входе в Специализированную антикоррупционную прокуратуру – дойти на допрос к следователю он не смог.
Напомним, одесский бизнесмен Вадим Альперин предлагал взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.
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30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 млн гривень. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи.
В интервью "Цензор.НЕТ" сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что "Альперин предложил миллион долларов за снятие ареста со своих счетов".
Летом 2019 года журналист Евгений Плинский заявил, что и.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему, по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.
Также на Цензор.НЕТ: Разыскивать Альперина нет необходимости, мы сами придем к прокурору 27 ноября, - адвокат Федур
26 ноября НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина. Президент Владимир Зеленский пообещал подарок за помощь в поимке самого Альперина.
и наследственному вору
...
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Жиди лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
Т.Г. Шевченко 1847 р..
«Так. Альперін прийшов у САП 20 хвилин тому. Туди увірвались співробітники НАБУ зі своїми «спецназівцями» й повезли у невідомому напрямку. Сказали, що в НАБУ», - заявив Федур.
звичайно,збрехали..
Повезли до Президента..
він особисто обіцяв ПРИЗ .)))))))
подарунок, хто перший кайданки на нього
почепить!
🤣
Здався )))
Ще один козир Альпєріну в ЄСПЛ.
Альперин пришел на допрос в САП и был задержан детективами НАБУ. И все бы это было рядовым событием, если бы не два момента, произошедших ранее. Первый - это обещание Зеленского дать подарочек тем, кто поможет нахождению Альперина. Потому что на подарочек претендуют и САП, куда пришел Альперин, и детективы НАБУ, которые задержали Альперина, и сам Альперин, который пришел сам. Не знаю как они будут делить подарочек, но второй момент - это реальный подарочек самому Алперину от президента Украины, в виде поста приведенного тут ниже. Я сегодня проконсультировался с судьями ЕСПЧ и они гарантируют, со 100% вероятностью, что теперь Альперин выиграет дело в ЕСПЧ против Украины, если подаст в суд. Так вот считаю, что будет абсолютно честно, если всю сумму компенсации, которую могут насчитать Алперину в ЕСПЧ, выплатит сам Зеленский. Сам напортачил - вот теперь сам пусть и расхлебывает. Насчитают 30 000 евро, выплатит. Насчитают миллион евро, выплатит миллион. Насчитают больше или меньше - выплатит. Может это приучит Зеленского к тому, что он не суд, не может его подменить и не имеет права кого-либо называть преступником или отцом контрабанды. Так принято в цивилизованном мире. А денежные штрафы могут таки научить его этому. Но это не точно. ))
Не знаючи,які конкретно будуть звинувачення Альпєріну вже заявив ,що той виграє ЄСПЛ.. ))
бо так йому сказали"знайомі юристи" )))
Він так для плєзіру перднув у калюжку і самому весело і пєдоботи відразу у хоровод стали і заскиглили)
Он просто скромый)
Навіщо ми платимо податки? Щоб годувати цього ожирівшого Ситніка?