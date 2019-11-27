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Все про:НАБУ (2976) задержание (5557) правоохранительные органы (602) САП (1201) Альперин Вадим (15) Тимошенко_Кирилл (15)

 Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали бизнесмена Вадима Альперина, явившегося на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, по подозрению в контрабанде.

Об этом сообщил в Facebook замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует  Цензор.НЕТ.

"Альперин задержан НАБУ", - написал он.

Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ 01

Сотрудники НАБУ, по данным СМИ, задержали Вадима Альперина на входе в Специализированную антикоррупционную прокуратуру – дойти на допрос к следователю он не смог.

Напомним, одесский бизнесмен Вадим Альперин предлагал взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский просит украинцев помочь с поиском Альперина: "С меня лично - ценный подарок"

30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 млн гривень. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи.

В интервью "Цензор.НЕТ" сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что "Альперин предложил миллион долларов за снятие ареста со своих счетов".

Летом 2019 года журналист Евгений Плинский заявил, что и.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему, по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.

Также на Цензор.НЕТ: Разыскивать Альперина нет необходимости, мы сами придем к прокурору 27 ноября, - адвокат Федур

26 ноября НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина. Президент Владимир Зеленский пообещал подарок за помощь в поимке самого Альперина.

Источник: https://censor.net.ua/n3162158
 
 
 Топ комментарии
 
Т.е зелебоб брехло?никто никуда не сбегал?
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а санитары знают, что ты развязался?!
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Что бы лишнего не наговорил у следователя)
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Т.е зелебоб брехло?никто никуда не сбегал?
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и зачем задерживать на входе...раз он шел на допрос?
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Что бы лишнего не наговорил у следователя)
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Отримати від зебобіка подарунок. Годинник тому хто першим впізнав Альперіна і хто першим схопив.
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Особисто мені, вчителю, з зарплатою 4000уе насрати на тебе ЗЕбіла Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4469
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а мне на пебилов-дякулов вору на доверии
и наследственному вору Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3055 Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3055 Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3055 Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3055
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В Украине нет такого мiста Днепропетровск.
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У тебе глюк клавіатури. Ти хотів написати "зебілів". а літера З - йок? Викорстовуй Alt-135 на цифровій клавіатурі.
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Виталий, если б Вашего ребенка или Вашу маму спас от смерти врач еврей, а потом бы ему показали этот Ваш пост, не стыдно было бы?
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он за это деньги получает. При чем тут стыд?
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просто остановите Зеленого пока он не нагнал беду на вас всех и на нас тоже.
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ты тупой?
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Косоглазый мокша, повтори это ещё раз. Под третьим ником. Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2068
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сбегал. но сам пришел. Израиль, похоже, отказал ему в убежище. А больше идти некуда.
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Доколе??? Хватит прессовать патриотов!!! Усе на Майдан! Кулю у лоба! Ни простим! Суки...!!!
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Зачем арестовывать кого то, если он не скрывается и явился на допрос до допроса?
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Так ПреЗЕдент обьявил на этого черта облаву, а тут такое...
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Так борьба с коррупцией насного красивее выглядит, как в сериалах.
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а где гарантия, что он не исчезнет в коридоре? Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ - Цензор.НЕТ 2217
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папалси, негодяй, теперь без залога 10тыс. грн. тебе не уйти!
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Молодцы, теперь от Президента ценный подарок получат.https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%23&ved=2ahUKEwigtNjT3IrmAhVw2aYKHfIiDL0QwqsBMAF6BAgKEAc&usg=AOvVaw0VTJzWxrN8ZFOD4xbU2nov
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Они наверно договорились, все при делах и народу потеха....
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всех таких альпериных нужно как гнид давить, оккупировали страну
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Как то вы неправильно выражаетесь, они ею правят и так лет 300...
...
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Жиди лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...

Т.Г. Шевченко 1847 р..
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"Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ, - СМИ" - из достоверных источников, Альперин один из приближённых паханата Рошена, и сейчас шоколадный Мародёр возьмёт его на поруки.
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Ну вспомните, кто поймал тому 10%. Набуисты увели у саповцев приз.
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Амм, а, а а кто это такой? Серьезно кто это? Впервые вижу, слышу, когда посадят ну хоть кого-то значимого а не эту мелководную шушару? Да сажать нужно всех, да даже мелкую рыбешку типа районного следователя, но доколе будут засирать медиа пространство вот этими 110 млн грн украл? это 4 ляма евро всего-ТО (и то со слов журналиста), да это курам на смех по сравнению с лярдами которые примышили остальные
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Теперь САП получит ценный подарок от президента ? Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9483
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нет набу получит - они ж изловили "рoзбiйника".
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Одеський бізнесмен Вадим Альперін прийшов на допит у САП, але його затримали співробітники НАБУ. Про це у коментарі theБабелю повідомив його адвокат Андрій Федур.
«Так. Альперін прийшов у САП 20 хвилин тому. Туди увірвались співробітники НАБУ зі своїми «спецназівцями» й повезли у невідомому напрямку. Сказали, що в НАБУ», - заявив Федур.

звичайно,збрехали..
Повезли до Президента..
він особисто обіцяв ПРИЗ .)))))))
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конечно хорошо, но есть ощущение, что это просто передел, Беня не даст соврать
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Оце, напевно, штовханина була за цінний
подарунок, хто перший кайданки на нього
почепить!
🤣
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альпєрін "зіпсувава всю малину".
Здався )))
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Г-н Зеленский, и вас не удивляет, что в суверенном (?) государстве, с правоохранительной системой, СБУ, ГПУ, НАБУ и пр. и др. никто годами не видит, что это существо альперин просто купил на корню все государственные институты? Может, вам кто-то подскажет, что надо спросить строго с тех, кто дал возможность альперину безнаказанно грабить государство?
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Тобто це Сцитника корівка,і він її доїти буде.
Ще один козир Альпєріну в ЄСПЛ.
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Ще б трохи почекали і затримали його б просто у СІЗО...
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Борислав Берёза.
Альперин пришел на допрос в САП и был задержан детективами НАБУ. И все бы это было рядовым событием, если бы не два момента, произошедших ранее. Первый - это обещание Зеленского дать подарочек тем, кто поможет нахождению Альперина. Потому что на подарочек претендуют и САП, куда пришел Альперин, и детективы НАБУ, которые задержали Альперина, и сам Альперин, который пришел сам. Не знаю как они будут делить подарочек, но второй момент - это реальный подарочек самому Алперину от президента Украины, в виде поста приведенного тут ниже. Я сегодня проконсультировался с судьями ЕСПЧ и они гарантируют, со 100% вероятностью, что теперь Альперин выиграет дело в ЕСПЧ против Украины, если подаст в суд. Так вот считаю, что будет абсолютно честно, если всю сумму компенсации, которую могут насчитать Алперину в ЕСПЧ, выплатит сам Зеленский. Сам напортачил - вот теперь сам пусть и расхлебывает. Насчитают 30 000 евро, выплатит. Насчитают миллион евро, выплатит миллион. Насчитают больше или меньше - выплатит. Может это приучит Зеленского к тому, что он не суд, не может его подменить и не имеет права кого-либо называть преступником или отцом контрабанды. Так принято в цивилизованном мире. А денежные штрафы могут таки научить его этому. Но это не точно. ))
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Береза ,звичайно "Видатний Юрист" Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ - Цензор.НЕТ 4388

Не знаючи,які конкретно будуть звинувачення Альпєріну вже заявив ,що той виграє ЄСПЛ.. ))
бо так йому сказали"знайомі юристи" )))
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Ізя Юхимович Бляхер відоме порожнє місце. Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ - Цензор.НЕТ 5831

Він так для плєзіру перднув у калюжку і самому весело і пєдоботи відразу у хоровод стали і заскиглили)
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Так этого проходимца Федур сдал)
Он просто скромый) Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ - Цензор.НЕТ 132
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тобто зажигалка от Зе достанется набу???)))
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...поржом теперь ?...не ошиблись таки так галаснув...
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Сколько Саака сидел в Одессе, ни слова не было об Альперине. А ведь главный по контрабанде. А уж в Одессе контрабанда - всем контрабандам контрабанда. Город с с традициями та сказать.
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Офігєть. Шкарпетки по пів тищі гривень працівникам НАБУ треба за те, щоб вони затримували всією своєю тисячною шоблою одного Альперіна, що прийшов на явку?
Навіщо ми платимо податки? Щоб годувати цього ожирівшого Ситніка?
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