 Работа нелегальной АЗС остановлена в Сумах, изъято ТМЦ на 1 млн грн, - ГФС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" было установлено, что одно из местных предприятий без наличия соответствующих разрешительных документов осуществляет реализацию горюче-смазочных материалов через АЗС, расположенную на территории областного центра.

По результатам проведенных мероприятий демонтировано оборудование АЗС (заправочный дизельный модуль с колонкой для отпуска горючего) и изъято из незаконного оборота 24,1 тонны дизельного топлива.

Также смотрите: Незаконная АЗС ликвидирована в Хмельницкой области. ФОТО

Изъятые товарно-материальные ценности общей ориентировочной стоимостью более 1 млн грн переданы на ответственное хранение.

По отношению к представителю предприятия-правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.

Также смотрите: На Днепропетровщине налоговой милицией блокирована безлицензионная торговля горючим на трех АЗС, изъято ТМЦ на 2,3 млн грн. ФОТО