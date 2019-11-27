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 Экономика, Фоторепортаж
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 Работа нелегальной АЗС остановлена в Сумах, изъято ТМЦ на 1 млн грн, - ГФС. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области пресекли деятельность незаконной АЗС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Работа нелегальной АЗС остановлена в Сумах, изъято ТМЦ на 1 млн грн, - ГФС 01

В рамках проведения операции "Акциз-2019" было установлено, что одно из местных предприятий без наличия соответствующих разрешительных документов осуществляет реализацию горюче-смазочных материалов через АЗС, расположенную на территории областного центра.

По результатам проведенных мероприятий демонтировано оборудование АЗС (заправочный дизельный модуль с колонкой для отпуска горючего) и изъято из незаконного оборота 24,1 тонны дизельного топлива.

Также смотрите: Незаконная АЗС ликвидирована в Хмельницкой области. ФОТО

Работа нелегальной АЗС остановлена в Сумах, изъято ТМЦ на 1 млн грн, - ГФС 02

Изъятые товарно-материальные ценности общей ориентировочной стоимостью более 1 млн грн переданы на ответственное хранение.

По отношению к представителю предприятия-правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.

Также смотрите: На Днепропетровщине налоговой милицией блокирована безлицензионная торговля горючим на трех АЗС, изъято ТМЦ на 2,3 млн грн. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3162154
 
 
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У Зеленського взагалі легко вирішуються питання за готівку дрібними купюрами.
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Сывый гетьман ещё в 2014 году обещал, шо налоговая мусарня сгорит в аду.
Но шо-то у него не сложилось.
Голобородька тоже обещал этих петухов разогнать.
Но и у него шо-то с этим как-то не очень получается.
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У свинарчука даже паспорт не отобрали,а тут мелкого предпринимателя посмевшего конкурировать с сетевиками раздающими взятки всем желающим гэфээсникам отобрали имущество на миллионы без решения суда,просто по прихоти взяточников.
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