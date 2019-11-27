 Законопроект №1210 отбросит украинскую налоговую систему на 7 лет назад, - Южанина

Такое мнение высказала народный депутат от "Европейской солидарности" член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, пишет Минпром.
"Вопрос не только в повышении ставок налогов, но и в том, что в части администрирования предлагается ввести неоднозначные сроки и размытые понятия, от которых мы отошли 7 лет назад. Создается ощущение, что за основу данного законопроекта взята чья-то неудачная диссертация, и сейчас этот документ настоятельно пытаются "протянуть" в зале Верховной Рады исключительно ради своей выгоды", – сказала она.
Н.Южанина напомнила, что ранее бизнесу и народным депутатам было обещано, что в нынешнем виде законопроект не будет рассматриваться парламентом, а будет кардинально изменен и разделен на несколько частей, что политик считает логичным. "Но почему-то вновь инициируется рассмотрение уже доработанного законопроекта", – добавила нардеп.
Она также обратила внимание на то, что ранее Верховная Рада исключила из Уголовного кодекса статью 205 "Фиктивное предпринимательство", но законопроектом №1210-д предлагается ввести еще более жесткие нормы, которые усилят давление налоговых органов на бизнес. По ее словам, законопроектом вводятся нормы, которые дают возможность фискальным органам всегда трактовать в свою пользу доказательства относительно фиктивных или мнимых операций.
"Сегодня я услышала отзывы из регионов, от своих коллег из нашей политической силы, что бизнес умоляет до конца года ничего не принимать в сфере изменений к Налоговому кодексу, потому что все находятся в сверхнапряженном состоянии. Я хочу просить сегодня руководство комитета поступить именно таким образом и не принуждать бизнес перерегистрироваться в другие страны, более того, что примеров таких уже очень много", – сообщила Н.Южанина.
Напомним, ранее Европейская бизнес-ассоциация заявила о том, что принятие законопроекта №1210 негативно отразится не только на инвестиционном климате страны, но и приведет к сокращению доходов бюджета. А Союз предпринимателей Украины призвал отозвать законопроект как вредящий развитию бизнеса в стране.
Законопроект №1210 отбросит украинскую налоговую систему на 7 лет назад, - Южанина
Принятие законопроекта №1210-д отбросит украинскую налоговую систему на 7 лет назад.
Такое мнение высказала народный депутат от "Европейской солидарности" член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, пишет Минпром.
это прекрасно!!!!
эй дякулы - закусывать надо
Когда она сказала, что сумму растаможки авто нельзя понижать. Иначе, по мнению НарДеПкши, это приведет к увеличению автомобилей - и дороги не справятся с массовым движением. Тогда я понял: песец этой стране ...если у ее руля такие "гении".
В нормальной стране ее бы уже забыли навсегда. А у нас есть Цензор. И такое гавно всегда будет "на плаву".
Ще раз.
Основне,де ВТРАЧАЄ УКРАЇНА -БАнківський сектор..
Єдиний ,що приносить дохід.. ОСОБЛИВО західним фінансовим спекулянтам..
ТОМУ ЦІ СУКИ ВГРИЗЛИСЬ ЗУБАМИ У БАНКІВСЬКУ СТАВКУ 15,5 і тримають її з останніх сил..
"По мнению Южаниной, уменьшение безналогового лимита до 100 евро не повлияет на рядовых граждан, которые заказывают товары на международных площадках."
Так что все эти рехворматоры одним миром мазаны, и вешать их на одной гилляке надо.
зверніть увагу на виділене :
- Як ви, в хорошому сенсі, продаєте Україну інвесторам і будь-що зараз можна інвестувати в країні крім ОВДП?
- Інвестбанки - в якомусь сенсі, популяризатори країни. Ми виконуємо роль дипломатів, промотуємо Україну і намагаємося її представити інвесторам з одного боку правдиво, з іншого - в привабливому світлі. У нас стакан завжди наполовину повний.
ПРОГОВОРИВСЯ
Южаніна..Маркарова..Фіала..Гонтарєва..Яресько ,тепер і Гончарук ,американська Демократична партіяі вся решта "соросівська пи..добратія -власне приготвались ПРОМОТАТИ Україну (