 Законопроект №1210 отбросит украинскую налоговую систему на 7 лет назад, - Южанина

Такое мнение высказала народный депутат от "Европейской солидарности" член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, пишет Минпром.



"Вопрос не только в повышении ставок налогов, но и в том, что в части администрирования предлагается ввести неоднозначные сроки и размытые понятия, от которых мы отошли 7 лет назад. Создается ощущение, что за основу данного законопроекта взята чья-то неудачная диссертация, и сейчас этот документ настоятельно пытаются "протянуть" в зале Верховной Рады исключительно ради своей выгоды", – сказала она.



Н.Южанина напомнила, что ранее бизнесу и народным депутатам было обещано, что в нынешнем виде законопроект не будет рассматриваться парламентом, а будет кардинально изменен и разделен на несколько частей, что политик считает логичным. "Но почему-то вновь инициируется рассмотрение уже доработанного законопроекта", – добавила нардеп.



Она также обратила внимание на то, что ранее Верховная Рада исключила из Уголовного кодекса статью 205 "Фиктивное предпринимательство", но законопроектом №1210-д предлагается ввести еще более жесткие нормы, которые усилят давление налоговых органов на бизнес. По ее словам, законопроектом вводятся нормы, которые дают возможность фискальным органам всегда трактовать в свою пользу доказательства относительно фиктивных или мнимых операций.



"Сегодня я услышала отзывы из регионов, от своих коллег из нашей политической силы, что бизнес умоляет до конца года ничего не принимать в сфере изменений к Налоговому кодексу, потому что все находятся в сверхнапряженном состоянии. Я хочу просить сегодня руководство комитета поступить именно таким образом и не принуждать бизнес перерегистрироваться в другие страны, более того, что примеров таких уже очень много", – сообщила Н.Южанина.



Напомним, ранее Европейская бизнес-ассоциация заявила о том, что принятие законопроекта №1210 негативно отразится не только на инвестиционном климате страны, но и приведет к сокращению доходов бюджета. А Союз предпринимателей Украины призвал отозвать законопроект как вредящий развитию бизнеса в стране.