EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Экономика
  2827  44
Все про:законопроект (2260) налоги (2722) Южанина (101)

 Законопроект №1210 отбросит украинскую налоговую систему на 7 лет назад, - Южанина

Принятие законопроекта №1210-д отбросит украинскую налоговую систему на 7 лет назад.

 Такое мнение высказала народный депутат от "Европейской солидарности" член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, пишет Минпром.

"Вопрос не только в повышении ставок налогов, но и в том, что в части администрирования предлагается ввести неоднозначные сроки и размытые понятия, от которых мы отошли 7 лет назад. Создается ощущение, что за основу данного законопроекта взята чья-то неудачная диссертация, и сейчас этот документ настоятельно пытаются "протянуть" в зале Верховной Рады исключительно ради своей выгоды", – сказала она.

Н.Южанина напомнила, что ранее бизнесу и народным депутатам было обещано, что в нынешнем виде законопроект не будет рассматриваться парламентом, а будет кардинально изменен и разделен на несколько частей, что политик считает логичным. "Но почему-то вновь инициируется рассмотрение уже доработанного законопроекта", – добавила нардеп.

Она также обратила внимание на то, что ранее Верховная Рада исключила из Уголовного кодекса статью 205 "Фиктивное предпринимательство", но законопроектом №1210-д предлагается ввести еще более жесткие нормы, которые усилят давление налоговых органов на бизнес. По ее словам, законопроектом вводятся нормы, которые дают возможность фискальным органам всегда трактовать в свою пользу доказательства относительно фиктивных или мнимых операций.

"Сегодня я услышала отзывы из регионов, от своих коллег из нашей политической силы, что бизнес умоляет до конца года ничего не принимать в сфере изменений к Налоговому кодексу, потому что все находятся в сверхнапряженном состоянии. Я хочу просить сегодня руководство комитета поступить именно таким образом и не принуждать бизнес перерегистрироваться в другие страны, более того, что примеров таких уже очень много", – сообщила Н.Южанина.

Напомним, ранее Европейская бизнес-ассоциация заявила о том, что принятие законопроекта №1210 негативно отразится не только на инвестиционном климате страны, но и приведет к сокращению доходов бюджета. А Союз предпринимателей Украины призвал отозвать законопроект как вредящий развитию бизнеса в стране.

Источник: https://censor.net.ua/n3162153
 
 
 Топ комментарии
 
Так вся Украина уже отбрасывается во времена пенькобежца. Астанавитесь,зелики! Пока не поздно.
 показать весь комментарий
 
альянс ахметова-новинского-пороха не прекращает борьбу против проекта 1210. значит, хороший закон.
 показать весь комментарий
 
Южанина стала переживать за налоговую систему !!!! Законопроект №1210 отбросит украинскую налоговую систему на 7 лет назад, - Южанина - Цензор.НЕТ 4325 Законопроект №1210 отбросит украинскую налоговую систему на 7 лет назад, - Южанина - Цензор.НЕТ 4325 Законопроект №1210 отбросит украинскую налоговую систему на 7 лет назад, - Южанина - Цензор.НЕТ 4325 Воровать становится все тяжелее , могут "закрыть" без крыши . Подгорает.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так вся Украина уже отбрасывается во времена пенькобежца. Астанавитесь,зелики! Пока не поздно.
 показать весь комментарий
 
 
при таком управлении страной что бы стране достичь уровня пенькобежца нужно лет 50-70
 показать весь комментарий
 
 
Скажи Кучме спасибо. Именно он увеличил темпы развития экономики. А Янек все сделал, чтобы угробить Украину. Слава Богу нашлись люди, которые встали у руля в тяжелые времена после Янека.
 показать весь комментарий
 
 
ага если бы эти люди имели совесть и не крали то люди б за них голосовали двумя руками а так они даже кловунам проиграли
 показать весь комментарий
 
 
Коли Бог хоче покарати, забирає розум. Чим скоріше приймуть, тим скоріше "відійдуть" в Ростов Законопроект №1210 отбросит украинскую налоговую систему на 7 лет назад, - Южанина - Цензор.НЕТ 3185 Вже все надоїло. Навіть Вітя Овощ такого собі не дозволяв
 показать весь комментарий
 
 
Южанина стала переживать за налоговую систему !!!! Законопроект №1210 отбросит украинскую налоговую систему на 7 лет назад, - Южанина - Цензор.НЕТ 4325 Законопроект №1210 отбросит украинскую налоговую систему на 7 лет назад, - Южанина - Цензор.НЕТ 4325 Законопроект №1210 отбросит украинскую налоговую систему на 7 лет назад, - Южанина - Цензор.НЕТ 4325 Воровать становится все тяжелее , могут "закрыть" без крыши . Подгорает.
 показать весь комментарий
 
 
все , что говорят с еврожопы- не стоит ничего, они будут только срать, срать и еще раз срать
 показать весь комментарий
 
 
А что она не так сказала? Уйдут последние -Южанина и Зеркаль, вот тога они все, под руководством преЗЕдента-наркомана, жиденько обосрутся. Законопроект №1210 отбросит украинскую налоговую систему на 7 лет назад, - Южанина - Цензор.НЕТ 8175
 показать весь комментарий
 
 
Нехай зарплати та пенсії теж відкине.
 показать весь комментарий
 
ничего она и предприниматели не понимают как будет хорошо, потерпите)) деньги ведь надо где-то собирать,помощи от мвф то пока нет))
 показать весь комментарий
 
 
если наглой свинюшке не нравится - значит будет лучше
это прекрасно!!!! Законопроект №1210 отбросит украинскую налоговую систему на 7 лет назад, - Южанина - Цензор.НЕТ 8407
 показать весь комментарий
 
 
пеюилы все ещё бредят...
эй дякулы - закусывать надо
 показать весь комментарий
 
ЗЕссыкло, когда сдаваться к такому же уклонисту как ты - ЗЕленой Сопле пойдёшь?
 показать весь комментарий
 
 
какая зрелая мысль .это как когдато в украине говорили - на зло врагам козу продам , чтоб дети молоко не пили.
 показать весь комментарий
 
 
альянс ахметова-новинского-пороха не прекращает борьбу против проекта 1210. значит, хороший закон.
 показать весь комментарий
 
 
Тебе нравится альянс путин- розенберг- жириновский?
 показать весь комментарий
 
 
ок. отвечу. мне не нравится альянс ахметова-новинского-пороха-путина- розенберга- жириновского
 показать весь комментарий
 
 
Та ты уже с Петей нарулила так, что дальше и отбрасывать некуда.
 показать весь комментарий
 
 
Во, потужнi рехворматори опять голос подали. А вообще эта Южанина с..ука редкостная
 показать весь комментарий
 
 
Раз так подгорает, то закон хороший.
 показать весь комментарий
 
 
Для кого хороший? Для врагов Украины хороший? Тогда , да.
 показать весь комментарий
 
 
Да отличный закон. Правда, когда в стране не останется ни рабочих, ни предпринимателей, с кого будут получать поборы менты, налоговики, прокуроры, судьи? Этот момент пока не отражен в законодательстве, это упущение. Надо законодательно урегулировать этот момент, приписать, скажем, к одному менту двух рабочих и одного ФОПа, шишкам покрупнее - рабочих больше, плюс к ФОПам ещё пару фирм попроще. Те кто у руля - плюс получают в кормление какую-нибудь монополию. Вот тогда точно заживем!
 показать весь комментарий
 
 
да как не останется вчера приглашал украинцов эстонии вернутся , сч еще и с литви пригласит . скоро у вас рабочих мест не будет
 показать весь комментарий
 
 
Это вы про клоуна? Так он же клоун, это он шутил, работа у него такая, шутить. Нельзя же вот так слова буквально воспринимать.
 показать весь комментарий
 
 
Твоя логика позволяет предположить что если Анька -это Анна, то Ванька-это ванна.
 показать весь комментарий
 
Оччень умная женщина!!!
Когда она сказала, что сумму растаможки авто нельзя понижать. Иначе, по мнению НарДеПкши, это приведет к увеличению автомобилей - и дороги не справятся с массовым движением. Тогда я понял: песец этой стране ...если у ее руля такие "гении".
В нормальной стране ее бы уже забыли навсегда. А у нас есть Цензор. И такое гавно всегда будет "на плаву".
 показать весь комментарий
 
 
ну если про розтаможку то святое . розтаможка должна быть бесплатной .как всегда все на шару.
 показать весь комментарий
 
 
розмитнення- це "копійка в морі"..

Ще раз.
Основне,де ВТРАЧАЄ УКРАЇНА -БАнківський сектор..
Єдиний ,що приносить дохід.. ОСОБЛИВО західним фінансовим спекулянтам..

ТОМУ ЦІ СУКИ ВГРИЗЛИСЬ ЗУБАМИ У БАНКІВСЬКУ СТАВКУ 15,5 і тримають її з останніх сил..

 показать весь комментарий
 
Эта "оччень умная женщина" была одним из инициаторов закона о посылках, и решила за всех украинцев:

"По мнению Южаниной, уменьшение безналогового лимита до 100 евро не повлияет на рядовых граждан, которые заказывают товары на международных площадках."

Так что все эти рехворматоры одним миром мазаны, и вешать их на одной гилляке надо.
 показать весь комментарий
 
 
Інтерв"Ю з Томашем Фіалою(Драгон Кепітал-інвестбанківський бізнес)....

зверніть увагу на виділене :

- Як ви, в хорошому сенсі, продаєте Україну інвесторам і будь-що зараз можна інвестувати в країні крім ОВДП?
- Інвестбанки - в якомусь сенсі, популяризатори країни. Ми виконуємо роль дипломатів, промотуємо Україну і намагаємося її представити інвесторам з одного боку правдиво, з іншого - в привабливому світлі. У нас стакан завжди наполовину повний.

ПРОГОВОРИВСЯ Законопроєкт №1210 відкине українську податкову систему на 7 років назад, - Южаніна - Цензор.НЕТ 3337

Южаніна..Маркарова..Фіала..Гонтарєва..Яресько ,тепер і Гончарук ,американська Демократична партіяі вся решта "соросівська пи..добратія -власне приготвались ПРОМОТАТИ Україну (
 показать весь комментарий
 
 
Отбросит назад?.... Да ничего страшного - все равно, движемся в зад!
 показать весь комментарий
 
Эта система благодаря БПП и так в каменном веке,ваши дичайшие и коррупционные ЕСВ и ПДВ делают невозможным предпринимательство без взяток в гфс и держпрацю.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх