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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11384) трудовая книжка (5) Дмитрий Дубилет (49)

 Кабмин согласовал законопроект, который сделает трудовые книжки необязательными, - Дубилет

Сегодня на заседании Кабмина был поддержан законопроект, который должен сделать трудовые книжки необязательными.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что теперь законопроект должна поддержать Верховная Рада.

Также Дубилет сообщил о двух других постановлениях, призванных облегчить жизнь украинцам. 

"Приняли постановление, которым предусмотрено, что граждане смогут попросить работодателя передать в электронной форме информацию о стаже до 2000 года (сейчас в Пенсионном фонде есть информация только с 2000-го года). Это позволит в будущем сделать назначение пенсий и других социальных выплат полностью дистанционным, без необходимости посещать Пенсионный фонд.

Также приняли еще одну крутую штуку. Этим постановлением мы дали возможность получать электронные сервисы пенсионного фонда (например, всевозможные справки) не только с помощью цифровой подписи, но и с помощью BankID", - рассказал министр.

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Кабмин согласовал законопроект, который сделает трудовые книжки необязательными, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162151
 
 
 Топ комментарии
 
Мой университет и техникум, декрет по уходу за ребенком - до лампочки. Потому, что всё это было у меня до 2000 года. Трудовая - до лампочки. Образование - до лампочки. Всё, что есть и было хорошего в стране, эта власть уничтожает. Останется проституция, наркота, игровые рулетки и автоматы, жульничество, разбой и оружие. Господа олигархи! А что вы жрать будете, если вот тал людей тасуете, как карты? Значит, Донбассу - пенсию - плиз, а нам - фигвам? Ну вот как не материться то??
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Сейчас из ОРДЛО вам напередают... с 1913 года... те 62 лярда вам цветочками покажутся.
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Это прикол такой? Попросить работодателя - передать в электронной форме инфо о стаже до 2000 года... Много он видел предприятий, еще живущих родом из 90-х?... а 50-х?
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дебилье.. ля... не они не то что ...оцы они вообще дауны инцестные....
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Это прикол такой? Попросить работодателя - передать в электронной форме инфо о стаже до 2000 года... Много он видел предприятий, еще живущих родом из 90-х?... а 50-х?
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Дубилет толковый малый, но ему задачи надо правильные ставить...
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Могу себе представить, какой бардак начнется после принятия этого закона, да еще в турборежиме Кабмин согласовал законопроект, который сделает трудовые книжки необязательными, - Дубилет - Цензор.НЕТ 5735
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Такие вещи очень помогают аншлюзу и аннексии, если вдруг чего, то никаких документов, свидетельств нет, не остается, а сервера "сгарели". Вероятно так советуют тайньіе советники из-за рубежа. Оно как бьі и нормально, но в другое время и в другом контексте, ь и в комплексе с другими решениями.
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Кабмин согласовал законопроект, который сделает трудовые книжки необязательными

А ещё зарплаты и пенсии.
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Сейчас из ОРДЛО вам напередают... с 1913 года... те 62 лярда вам цветочками покажутся.
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"с 1913". Когда я учился в школе, в учебнике по политэкономии все экономические показатели сравнивались с уровнем 1913 года. Повеселил ты меня. Кабмин согласовал законопроект, который сделает трудовые книжки необязательными, - Дубилет - Цензор.НЕТ 5514
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Мой университет и техникум, декрет по уходу за ребенком - до лампочки. Потому, что всё это было у меня до 2000 года. Трудовая - до лампочки. Образование - до лампочки. Всё, что есть и было хорошего в стране, эта власть уничтожает. Останется проституция, наркота, игровые рулетки и автоматы, жульничество, разбой и оружие. Господа олигархи! А что вы жрать будете, если вот тал людей тасуете, как карты? Значит, Донбассу - пенсию - плиз, а нам - фигвам? Ну вот как не материться то??
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Донбасс- пострадавшая территория,их Россия через куй кинула.Им нужнее.А Вам сочувствие.
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Есть какие-то цивилизованные страны где не так?
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Что где не так? По-Вашему выходит, что жизнь в Украине началась только в 2000 году? Не было людей, не было университетов, не было декретных отпусков и т.д.?? Никто не работал? Почему же тогда все мои данные. внесенные в трудовую книжку ДО 2000 года - не нужны? На них НЕ будет пенсия насчитываться!!? ПОЧЕМУ? Потому, что какому то дяде ...в голову стукнула??
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Будут по справкам брать. У кого из дурдома - в Кабмин, у кого из колонии - в депутаты. Кабмин согласовал законопроект, который сделает трудовые книжки необязательными, - Дубилет - Цензор.НЕТ 8420
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любое действие нужно прямо доходчиво
разьяснить разжевать может это и лучше
а вы просто испугали население
при оформлении пенсий з/п после 2000 г.просто
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Теперь будут не в отделах кадров пороги оббивать, а ходить к хакерам которые на взлме и подделке трудового стажа озолотятся.
Держава в сматфоні, стаж в флешці, а землі немає бо продадуть.
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Дуплет вообще дупля не отбивает , а кто будет делать эту базу, тем более если половины работодателей до 2000 года уже давным-давно нет.
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Многое в архиве. Кто-то закрылся. Кто-то умер из работодателей. Что-то на оккупированной территории. Ну и как?
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