 Кабмин согласовал законопроект, который сделает трудовые книжки необязательными, - Дубилет

Об этом на своей странице в Facebook написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что теперь законопроект должна поддержать Верховная Рада.

Также Дубилет сообщил о двух других постановлениях, призванных облегчить жизнь украинцам.

"Приняли постановление, которым предусмотрено, что граждане смогут попросить работодателя передать в электронной форме информацию о стаже до 2000 года (сейчас в Пенсионном фонде есть информация только с 2000-го года). Это позволит в будущем сделать назначение пенсий и других социальных выплат полностью дистанционным, без необходимости посещать Пенсионный фонд.

Также приняли еще одну крутую штуку. Этим постановлением мы дали возможность получать электронные сервисы пенсионного фонда (например, всевозможные справки) не только с помощью цифровой подписи, но и с помощью BankID", - рассказал министр.

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