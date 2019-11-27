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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (3779) инвестиции (922) Литва (1356) инвесторы (240)

 Сегодня Украина является хорошим местом для инвестиций, - Зеленский на Украинско-литовском экономическом форуме в Вильнюсе. ФОТО

Президент Владимир Зеленский, выступая на открытии Пятого украинского-литовского экономического форума в Вильнюсе, выразил надежду, что нынешний объем двусторонней торговли превысит рекордные показатели прошлого года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Сегодня Украина является хорошим местом для инвестиций, - Зеленский на Украинско-литовском экономическом форуме в Вильнюсе 01

"Украину и Литву объединяют давние экономические связи. Их корни уходят во времена торгового пути "из варяг в греки" и даже глубже. Торговые связи между нашими народами никогда не прекращались, активно развивались и приобретали новые качественные формы", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что значительный опыт литовских предпринимателей о сотрудничестве с ведущими компаниями Европы и успешная адаптация к европейским стандартам позволят совместно наращивать выгодные экономические связи и выходить на рынки других стран.

Глава государства призвал литовский бизнес инвестировать в Украину.

Смотрите: Мы не будем делать необдуманных шагов, которые ухудшали бы условия для бизнеса, - Зеленский. ВИДЕО

Сегодня Украина является хорошим местом для инвестиций, - Зеленский на Украинско-литовском экономическом форуме в Вильнюсе 02

"Хочу обратиться к представителям литовских компаний, которые присутствуют в этом зале: сегодня Украина является хорошим местом для инвестиций. Приятно, что в последние годы литовские компании не только не оставили украинский рынок, но и продолжили развивать свои инвестиционные проекты ", - подчеркнул Зеленский.

В качестве примера он назвал литовские компании, работающие в Украине: "БТ Инвест" ( "Новус"), "Трайдянис", "Модус Групп", "БОД Групп" и другие.

Президент назвал символичным, что 27 ноября открывается вторая литовская солнечная электростанция в Ивано-Франковской области.

Также смотрите: Зеленский обсудил с основателем компании Alibaba Ма инвестиции в Украину. ФОТО

"Инвестируйте в Украину! Надеемся, что результатом работы форума будут новые идеи и новые взаимовыгодные связи между предприятиями, компаниями и отдельными регионами Украины и Литвы ", - резюмировал глава государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3162149
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский как актриса немецких фильмов для взрослых готов принять в любом количестве с любой стороны
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угу так все тебе и поверили Сегодня Украина является хорошим местом для инвестиций, - Зеленский на Украинско-литовском экономическом форуме в Вильнюсе - Цензор.НЕТ 8464
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Совет форумчанПравила форума
 
Зебіл у виступах казав, що газ такий дорогий, бо барига завищив тарифи та краде. Тепер світові ціни впали, а нам обгрунтовують підвищення на 40%. В задачі для 5-го класу питається, в скільки разів більше вкрадуть нові бариги? Звіримо з відповіддю чесного брехунця Зе.
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Що означає ініціатива уряду щодо страхових цін, скільки може коштувати газ після Нового року і як на це дивиться Міжнародний валютний фонд?

"Контракт на майбутнє": як з 1 січня можуть змінитись ціни на газ
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Сегодня Украина является хорошим местом для инвестиций,

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коломойському розкажи! Сегодня Украина является хорошим местом для инвестиций, - Зеленский на Украинско-литовском экономическом форуме в Вильнюсе - Цензор.НЕТ 6879
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вроде, литовские копы хотели арестовать этого прощелыгу за попрошайничество и приставание к мужчинам в общественных местах.
но он куда-то успел слинять...
а жаль!
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Він думає що Україна - закрита зона і ніхто нічого не знає, не читає, не дивитися в інтернеті. Про Прилуки, наприклад, чи про той же Укрлендфармінг.
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Еще бы балалалайки вернуть в Украину.
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Зеленский как актриса немецких фильмов для взрослых готов принять в любом количестве с любой стороны
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Правильніше, ніхто не клює, або ніхто не ведеться.
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ідіот ! Україна це не місце, а держава !
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Цікаво, у якому місці бачить себе сам Зе?
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посмотрите на табачные компании, Арселор-Миттал СТил, и сделайте выводы
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Вова Александрович, Пиар-это хорошо.
Но сначала наведите порядок в полиции, сбу, прокуратуре и судах.
В стране беспредел. Никакие инвестиции сюда не придут
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Граждане бизнесмены. Это завуалированная форма попрошайничества, целью которого является покупка рояля. Купите ему, пожалуйста, рояль, и он вас больше доставать не будет. P.S. Велосипед у него уже есть.
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Коломойский давит на НБУ, чтобы больше инвестиций было?... Сегодня Украина является хорошим местом для инвестиций, - Зеленский на Украинско-литовском экономическом форуме в Вильнюсе - Цензор.НЕТ 4503
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комик одним словом ,как пишут в газетах, и не бывший))
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При этом Вовчик предпочитает ныкать свое, и ворованное в ПриватБанке, бабло в офшоре на острове Кипр. Сегодня Украина является хорошим местом для инвестиций, - Зеленский на Украинско-литовском экономическом форуме в Вильнюсе - Цензор.НЕТ 8889
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Достижения зели за 6 месяцев в вопросе привлечения инвестици......один араб пообещал побелить одну из гостиниц.ТЧК😄
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Я уже писал что это просто сотрясение воздуха здесь нет предпосылок для надёжности обеспечения защиты инвестиций когда президентом правит олигархат которые влияют на суды органы правопорядка банки минюстом и т. д. сода идут только инвестиционные спекулянты которые рискуют заработать на скачке, рывке для честных инверторов увы очень большая зона риска Сегодня Украина является хорошим местом для инвестиций, - Зеленский на Украинско-литовском экономическом форуме в Вильнюсе - Цензор.НЕТ 1156
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Какое оно далекое от реальности. Нанюхается и ездит-улыбается. Инвестиции какие-то. Куда? В кацапскую губернию,которую ты делаешь из Украины?
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а чому свої власні українські інвестори не розширюють свій бізнес в Україні а вкладають кошти у країни ЄС,іноземні інвестори все бачать,якщо свої не вкладають а втікають то вони не прийдуть.
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А перед ним сидят люди, которые про инвестиционную привлекательность стран узнают только от гастролирующих клоунов.
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... Сказал Зеленский, и вернул все свое бабло из офшоров работать на экономику Украины....
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Ne odnoj serioznoj litovskoj kompaniji v Ukraine net.Sto on upomianul pervy raz a nix slisu.A jest tut kotoryje investirujet vo mnogix stranax mira i ocen krupnyje,no vydymo poka im eto neinteresno.
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Вовік, ти йолоп? Всі знають що в Україні живе (уже безвилазно у цивілізований світ) Бєня, який являється світовим рекордсменом з відмивання грошей і віджиму власності. Краще б ти у цій поважній аудиторії показав свій коронний номер! Сегодня Украина является хорошим местом для инвестиций, - Зеленский на Украинско-литовском экономическом форуме в Вильнюсе - Цензор.НЕТ 9834
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...Снижение курса доллара, наблюдаемое в настоящее время в Украине - процесс неестественный и пагубный для экономики. Об этом в комментарии InfoResist заявил экс-заместитель главы правления НБУ, финансист, экономист Александр Савченко.По его словам, происходящее сейчас на финансовом рынке - очень рискованная игра, поскольку процесс снижения курса иностранной валюты базируется не на превышении экспорта над импортом и притоке прямых иностранных инвестиций.
«Он базируется на притоке спекулятивного капитала, который гарантирует сверхприбыли. На мой взгляд, ошибочная политика Нацбанка, который держит ставку рефинансирования, ну очень высокой, и Министерства финансов, которое привязало ставку по ОВГЗ к ставке рефинансирования», - сказал он.
На вопрос о необходимых действиях, он отвечает, необходимо очень сильно уменьшать учетную ставку.
«Я бы сейчас уже пошел на 10 процентов, таким образом доходность облигаций уменьшил до 10 процентов, чтобы прекратить спекулятивный приплыв капитала. Мы козла запустили в огород. То есть на наш внутренний рынок запустили наших коррупционеров и иностранных спекулянтов, которые пользы никакой для страны не приносят, они просто вымывают наш бюджет», - добавил он.
«Это может быть какое-то заявление очень уважаемой институции, что беспрецедентные заимствования по беспрецедентно высоким ставкам. Ну если сейчас там мир привлекает, Европа, под минусовую ставку евро, то правительство гордится, что они привлекают евро под семь процентов. Это все равно, что в долларах под десять. И тогда, если все вот так оставить, то через некоторое время, неделю, месяц, может даже 2-3 месяца, произойдет какое-то событие, триггер, которое заставит вот этих спекулянтов бежать с рынка. И тогда будет достаточно значительная девальвация национальной валюты. А второй риск, что рынок получит неправильные сигналы, он дает сигнал импортерам завозить продукцию и экспортерам уменьшать производство и экспорт, потому что импортеры имеют преимущество над производителями украинской продукции. Это еще и вредно для экономики, поэтому, я об этом говорил полгода назад, что это приведет к падению темпов промышленности. То есть наш производство станет, оно уже стало, жертвой такой необдуманной валютно-курсовой политики. То есть, будет падать производство», - резюмировал Александр Савченко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/343515-my_zapustili_kozla_v_ogorod_ekonomist_rasskazal_pochemu_ukreplenie_grivny_eto_ploho
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Вот подчистят территорию от ФОПов.
И будет место для инвестиций!

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А немаловажно, что этот мыльный пузырь искусственно завышенного курса гривны никак не отражается на постоянном росте цен. Ведь рынку прекрасно известна реальная стоимость гривны и он реагирует на это приведением цен в соответсвие с реальным, а не искусственным, манипулятивным курсом нацвалюты.

Так что, как говорит моя пожилая зебилоидная соседка- Та шо ж это такое? гривна падает- цены растут, гривна растет- цены все равно растут.
А я и говорю ей: баб Лена, Ваши зеленые финансовые интеллектуалы, не успели просто на трускавецких курсах прочитать Адама Смита, потому что, когда люди на кнопки для голосования смотрят, как обезьяны на бином Ньютона - то в стране наступит разруха!
Потому что разруха она не в клозетах, а в головах! (с)
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Распродажа Украины, в смысле, а не инвестиции. Большая распродажа. Врач у него есть? Пусть говорит ясно, потому что инвестировать в убыточные заброшенные предприятия без специалистов и без оборудования - это нужно меценатов каких-то, план Маршала. А на распродажу народ сбегается лишь бы потратиться, а потом уже рассматривает, что за барахло купили.
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форум тот , таки такой,
инвестируйте толпой,
яж в ростове жить хочу,
без бабла я пролечу,
вам браткам, зелёный свет,
и януковичу привет,
вовке путину откат,
и потом я буду свят.
а еще скажу я вам,
я в политике баран,
есть команда у меня,
а народ то все *****,
яж народу говорил я артист, а не дебил,
и народ поверил мне ,
призидент я уж везде.
прокурора я назначил,
контр разветку я загнул,
все для инвестиций сделал,
потому сосите ***.
кто шо вякнет, я такой,
я зеленский, я герой.

стихи то это проза все,
нельзя голосовати за дерьмо.
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Инвестировать в страну из которой разбегаются работяги остаются токо пенсионеры мусора прокуроры судьи и депутаты! а работать на инвесторов кто будет прокуроры что ле?! да еще с повышенными налогами и тарифами!! неужели западных инвесторов считаете такими даунами!!
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А вчера была плохим... Но вчера табачники работали, а сегодня ушли с хорошего места.
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После Майдана,при Порошенко,ВСЕ наши ошейники ПОГОЛОВНО перестали переходить границу,чтобы ездить в Украину (я,в то время,несколько раз ездил отдыхал) ! А как только "выбрали" Вашего смешного президента,многие ошейники стали спокойно ездить.Это случайность? И кто-то думает,что нормальные люди будут после этого что-то инвестировать в Украину? Да я бы на их месте,просто пожертвовал бы эти деньги бедным,чем отдать их на разворовывание каким-то проходимцам из Квартала...
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Единственное что меня интересует в украинской политике в настоящее время, это когда посадят Порошенко?
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Уважаемые инвесторы. С нетерпением ждём ваших денег. Верим, знаем, можем.
Президент Украины Зеленский Игорь Валерьевич.
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- Изя, завтра пойду к глазнику. Не могу видеть Зеленского.
- Пойду с тобой. К ушнику. Не могу его слышать.
(C)
@Anakoyher
🤔
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Зеля какую-то чушь несёт. Сам кошмарит бизнес в стране, и сам говорит, что Украина хорошее место для инвестиций.
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обещалкин
который думает что инвесторы лохи
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Сколько не говори «халва, халва» - во рту слаще не станет. Г0вн0, оно и есть, - г0вн0...
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сегодня мои знакомые, молодежь- работяги, свалили в эстонию на работу...уже в который раз...вот тебе вован и инвестиции...только наоборот...нет просвета...одни долбанные реформы.
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Инвесторы, знаете ли вы, что такое - дефолт?...
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шмаркля таки летает де то и в своем коломойском мирке живет)))
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