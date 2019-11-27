 Сегодня Украина является хорошим местом для инвестиций, - Зеленский на Украинско-литовском экономическом форуме в Вильнюсе. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Украину и Литву объединяют давние экономические связи. Их корни уходят во времена торгового пути "из варяг в греки" и даже глубже. Торговые связи между нашими народами никогда не прекращались, активно развивались и приобретали новые качественные формы", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что значительный опыт литовских предпринимателей о сотрудничестве с ведущими компаниями Европы и успешная адаптация к европейским стандартам позволят совместно наращивать выгодные экономические связи и выходить на рынки других стран.
Глава государства призвал литовский бизнес инвестировать в Украину.
"Хочу обратиться к представителям литовских компаний, которые присутствуют в этом зале: сегодня Украина является хорошим местом для инвестиций. Приятно, что в последние годы литовские компании не только не оставили украинский рынок, но и продолжили развивать свои инвестиционные проекты ", - подчеркнул Зеленский.
В качестве примера он назвал литовские компании, работающие в Украине: "БТ Инвест" ( "Новус"), "Трайдянис", "Модус Групп", "БОД Групп" и другие.
Президент назвал символичным, что 27 ноября открывается вторая литовская солнечная электростанция в Ивано-Франковской области.
"Инвестируйте в Украину! Надеемся, что результатом работы форума будут новые идеи и новые взаимовыгодные связи между предприятиями, компаниями и отдельными регионами Украины и Литвы ", - резюмировал глава государства.
"Контракт на майбутнє": як з 1 січня можуть змінитись ціни на газ
==============================================
коломойському розкажи!
но он куда-то успел слинять...
а жаль!
Но сначала наведите порядок в полиции, сбу, прокуратуре и судах.
В стране беспредел. Никакие инвестиции сюда не придут
«Он базируется на притоке спекулятивного капитала, который гарантирует сверхприбыли. На мой взгляд, ошибочная политика Нацбанка, который держит ставку рефинансирования, ну очень высокой, и Министерства финансов, которое привязало ставку по ОВГЗ к ставке рефинансирования», - сказал он.
На вопрос о необходимых действиях, он отвечает, необходимо очень сильно уменьшать учетную ставку.
«Я бы сейчас уже пошел на 10 процентов, таким образом доходность облигаций уменьшил до 10 процентов, чтобы прекратить спекулятивный приплыв капитала. Мы козла запустили в огород. То есть на наш внутренний рынок запустили наших коррупционеров и иностранных спекулянтов, которые пользы никакой для страны не приносят, они просто вымывают наш бюджет», - добавил он.
«Это может быть какое-то заявление очень уважаемой институции, что беспрецедентные заимствования по беспрецедентно высоким ставкам. Ну если сейчас там мир привлекает, Европа, под минусовую ставку евро, то правительство гордится, что они привлекают евро под семь процентов. Это все равно, что в долларах под десять. И тогда, если все вот так оставить, то через некоторое время, неделю, месяц, может даже 2-3 месяца, произойдет какое-то событие, триггер, которое заставит вот этих спекулянтов бежать с рынка. И тогда будет достаточно значительная девальвация национальной валюты. А второй риск, что рынок получит неправильные сигналы, он дает сигнал импортерам завозить продукцию и экспортерам уменьшать производство и экспорт, потому что импортеры имеют преимущество над производителями украинской продукции. Это еще и вредно для экономики, поэтому, я об этом говорил полгода назад, что это приведет к падению темпов промышленности. То есть наш производство станет, оно уже стало, жертвой такой необдуманной валютно-курсовой политики. То есть, будет падать производство», - резюмировал Александр Савченко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/343515-my_zapustili_kozla_v_ogorod_ekonomist_rasskazal_pochemu_ukreplenie_grivny_eto_ploho
...
И будет место для инвестиций!
Так что, как говорит моя пожилая зебилоидная соседка- Та шо ж это такое? гривна падает- цены растут, гривна растет- цены все равно растут.
А я и говорю ей: баб Лена, Ваши зеленые финансовые интеллектуалы, не успели просто на трускавецких курсах прочитать Адама Смита, потому что, когда люди на кнопки для голосования смотрят, как обезьяны на бином Ньютона - то в стране наступит разруха!
Потому что разруха она не в клозетах, а в головах! (с)
инвестируйте толпой,
яж в ростове жить хочу,
без бабла я пролечу,
вам браткам, зелёный свет,
и януковичу привет,
вовке путину откат,
и потом я буду свят.
а еще скажу я вам,
я в политике баран,
есть команда у меня,
а народ то все *****,
яж народу говорил я артист, а не дебил,
и народ поверил мне ,
призидент я уж везде.
прокурора я назначил,
контр разветку я загнул,
все для инвестиций сделал,
потому сосите ***.
кто шо вякнет, я такой,
я зеленский, я герой.
стихи то это проза все,
нельзя голосовати за дерьмо.
Президент Украины Зеленский Игорь Валерьевич.
- Пойду с тобой. К ушнику. Не могу его слышать.
(C)
@Anakoyher
🤔
который думает что инвесторы лохи