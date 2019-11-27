 Монахова назначена языковым омбудсменом, - Кабмин

Об этом сообщил в Facebook присутствовавший на заседании правительства народный депутат Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Уполномоченным по защите государственного языка Кабмин назначил Монахову Татьяну Васильевну", - написал он.
Кандидатуру Татьяны Монаховой подало Министерство культуры, молодежи и спорта.
Татьяна Монахова - доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой журналистики Черноморского университета имени Петра Могилы.
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Монаховой 39 лет. Высшее образование получала в Николаевском педагогическом университете имени Сухомлинского (специальность - учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы).
Докторскую диссертацию защитила в 2015 году (тема - "Современные стратегии текстосложения в украинском языке").
Автор монографии "Народничество, модернизм и постмодернизм в лингвистике", автор пособий "Дискурсивная риторика", "Украинская диалектология", "Культура украинского языка". Издается в Николаеве.
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Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".