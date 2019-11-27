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Все про:зарплата (1936) Мендель (48)

 Около 25 000 гривен, - Мендель о своей зарплате

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель озвучила сумму своей заработной платы и рассказала о командировочных и надбавках за ученую степень.

Об этом Юлия Мендель рассказала в интервью журналистке Наталье Влащенко, информирует Цензор.НЕТ.

25 (тысяч гривен. - Ред.). Немножко больше иногда. Ну, как 25... Там 15, потом какие-то вот надбавки: за язык, за диссертацию, за еще что-то... И потом я летаю (в командировку. – Ред.), и там, типа, 100-200 долларов, вот где-то так", - сказала Мендель.

В постановлении Кабинета министров Украины указано, что должностной оклад пресс-секретаря президента Украины составляет 15 720 грн.

Читайте также: Моя зарплата - около 5 тысяч гривен, - Абромавичус

Источник: https://censor.net.ua/n3162144
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы, вы можете назвать хоть кого-то с зе команды кем вы довольны? Может быть членограем? Или тем кто шлюх вызывал? Или надувной куклой Тищенко? Или педофилом? Ну хоть один нормальный есть? Около 25 000 гривен, - Мендель о своей зарплате - Цензор.НЕТ 6584
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100 дол. в час, если без табу 200 дол. Около 25 000 гривен, - Мендель о своей зарплате - Цензор.НЕТ 8433
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Богданом довольны все!
Он нам Богом дан!
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Зебилы, вы можете назвать хоть кого-то с зе команды кем вы довольны? Может быть членограем? Или тем кто шлюх вызывал? Или надувной куклой Тищенко? Или педофилом? Ну хоть один нормальный есть? Около 25 000 гривен, - Мендель о своей зарплате - Цензор.НЕТ 6584
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Ну я затрудняюсь сказать точно, Он не Бог-отец, а кто то из двоих, или Бог-сын, или Святой Дух.
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Это стеб? 20 штук для отвода глаз так на двоих в ресторане вечер скоротать,реальная зп в баксах и конвертах,это все уже знают
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ну, за это можно журналюг отталкивать покрепче))
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поэтому такая злая и так толкается , может за каждого отодвинутого , толкнутого ей отдельная добавочка идет
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"за язык" - Около 25 000 гривен, - Мендель о своей зарплате - Цензор.НЕТ 778 Около 25 000 гривен, - Мендель о своей зарплате - Цензор.НЕТ 778 Около 25 000 гривен, - Мендель о своей зарплате - Цензор.НЕТ 778 Я б тебе премию Дарвина выписал!
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А решту в конверті чи вечірніми йогуртами? Около 25 000 гривен, - Мендель о своей зарплате - Цензор.НЕТ 1096
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не такие уж и большие деньги для секретаря президента.
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табу у девушек легкого поведения . тут табу нет.
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видно что ученая, но до какой степени? А то была такая умная ученая Корчак...
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Это отмазка на счет того, почему она такая злая?...
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Ой, шоб ти так шаурму не їла, як у тебе зарплата 25000.
Цікаво, а скільки Янєлох доплачує Мєндель за роботу бодігардом!
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Вона там мовою щось робить... і ще інтригуюче "еще что-то":
"потом какие-то вот надбавки: за язык, за диссертацию, за еще что-то..."

...
Згадав віршик школярки з оцієї добірки:

Юношей, живущих в наше время
Мы должны любить не за лицо,
Мы должны любить их не за это,
А за что-то главное еще.
Елена А. (8 класс)

Умница, Леночка. Пять. Останься после уроков.

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У неё ученая степень? Вместе с гройсманом училась?
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гройсман в отличии от нее очень воспитанный человек
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Короче, дамочка свою зарплату не знает и на нее не живет...
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да и с ней . вот где они их всех находят , каким образом ? эту как я понял с москвы привезли других еще из каких то ****** , по какому принципу - родство ,знакомые знакомых ну вот как ?
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вот надбавки: ... за диссертацию, за еще что-то...

А это вот с какого куя? ТП не преподает, а надбавку 15 процентов за ученую степень получает??
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Именно. Ибо все вышесказанное, к ней не имеет никакого отношения
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а диссертация какая ? точнее на какую степень ?
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Десертація? Вона дегустує мовою "протеїнові десерти" з високим ступінем біоактивності, так би мовити...
(тьху, який встид!)
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"За язьік" - з цього моменту хочемо знати деталі. Що вона там мовою робить?
Около 25 000 гривен, - Мендель о своей зарплате - Цензор.НЕТ 1390
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Вона проштовхнений мовознавець і знає багато мовних способів, а також глибоких гортанних прийомів, приймає участь в математичних заходах - там вона спеціаліст по роботі з многочленами.
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Просто так, для інформації. "Згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 20 квітня 2016 року №304, розмір посадового окладу Президента України становить 28 тисяч гривень, інших складових заробітної плати (надбавок, премій) не встановлено і жодних змін не передбачається.
Хочу зазначити, що заробітна плата Президента України Петра Порошенка починаючи з 2014 року перераховується на благодійні цілі."
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Якби я вкрав в України 82 млрд.дол за 5 років, я б теж відмовився від зарплатні. Около 25 000 гривен, - Мендель о своей зарплате - Цензор.НЕТ 4728
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Так хочеться побачити підтвердження факту крадіжки 82 млрд доларів, а то тільки базікання Близько 25 000 гривень, - Мендель про свою зарплату - Цензор.НЕТ 4984
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Так Шарій, Дубинський, Г+Г - всі казали. Ви ще скажіть що не вірите що Порошенко вбив свого брата за гроші. Близько 25 000 гривень, - Мендель про свою зарплату - Цензор.НЕТ 5269
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не за гроші,а заради того ,щоб "віджати " його бізнес...
НУ Добре, Oljik,погоджусь з вами,що в кінцевому рахунку гроші-першопричина ... Близько 25 000 гривень, - Мендель про свою зарплату - Цензор.НЕТ 3206
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Ніт! Порох вбив свого брата і з'їв, бо це було у Молдові! А там вино таке, що не можна просто так узяти і не вбити людину, щоб її з'їсти, запиваючи місцевим вином!

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Забув - він ще й зґвалтував брата.
Причому після того як з'їв.
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Тоді уточнення: канібал-брато-нікрофіло-фаг. Близько 25 000 гривень, - Мендель про свою зарплату - Цензор.НЕТ 1203
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Дякую за уточнення - це міняє картину. Я тільки що полистав інтернет - на руках Порошенка кров тисяч невинних громадян, включаючи младєцєв, бабушок і запінених молодиць. Це ми в Україні нічого не знаємо, а от у Наросії - це загальновідома інформація і нема причин не вірити цим правдивим СМІ.
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Мальчіків в трусіках забули- нехАрашо Близько 25 000 гривень, - Мендель про свою зарплату - Цензор.НЕТ 5254
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Порох багатий - він може собі дозволити такий делікатес. Не те що ми зубожілі, відоффшорені , відмародерені.... Близько 25 000 гривень, - Мендель про свою зарплату - Цензор.НЕТ 7037
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була озвучинеа лише сума 8(хоча і вона завелика)млрд доларів,спижжених порошенко ОСОБИСТО..

82 -це на певне за час його "царювання".ПИ..дили і дерибанили бабло ВСІ..
від рядового мєнта до АХмєтова і Медведчука...

До речі,не враховані суми,одержані від корупції завдяки,наприклад "схемам" дегенерата міністра юстиції Петренко...Схема,закрита недвавно -лише одна із не менше сотні...
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Ким озвучена, бенею, чи пуйло особисто засвідчило? Голову ДБР час міняти, ніхріна не робить. Висмоктують з портновим звинуваення, над якими весь світ сміється, а тут така "бесцінна" туфта пропадає
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Альфо́нсе Габриэ́ль «Великий Аль» Капо́не (итал. Alphonse Gabriel «Great Al» Capone; 17 января 1899 - 25 января 1947) - американский гангстер итальянского происхождения, действовавший в 1920-1930-х годах на территории Чикаго.
Близько 25 000 гривень, - Мендель про свою зарплату - Цензор.НЕТ 934

Под прикрытием мебельного бизнеса занимался бутлегерством, игорным бизнесом и сутенёрством, а также благотворительностью (открыл сеть бесплатных столовых для безработных сограждан).
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Она из француженок?
Юля Ман де Ль. Около 25 000 гривен, - Мендель о своей зарплате - Цензор.НЕТ 2956
Уж извините, как то само вырвалось. Непроизвольно.
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Увидев немцев, Штирлиц мигом вскочил на пьедестал и застыл в монументальной позе.
"Памятник" - подумали немцы и проехали мимо.
"Однако тяжёлый месье Штирлиц" - подумал боец французского сопротивления Пье де Сталь...
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Что значит : "...за диссертацию"? За ученую степень может? Интересно, какое новое слово и в какой науке сказало это "юное дарование"? Название то "диссертации" помнит хоть?
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диссертация на магистра , такое есть . а вообще то у нее там много всяких разных курсов ,что не считается каким либо образованием. так диплом на стенку о том что прослушал
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що з цими слугами не так ?

в кінці виступу ніби буденного виступу обовязково "пальнуть якусь глупість"..
наприклад про вчену ступінь))
Хоча..

федина теж спалилась.. розказуючи :

Федина Софія Романівна. Посада: доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби. Науковий ступінь: кандидат політичних наук. )))))))))))))))))))
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Софія федина.

Сфера наукових зацікавлень: дослідження миру, врегулювання міжнародних конфліктів, механізми встановлення і підтримання миру.
трішки не зрозумів..


а може виступ разом з Марусею Звіробій -це спроба СИЛОВОГО НАВЯЗУВАННЯ МИРУ ЗЕЛЕНСЬКОМУ ?
і СПОКОЮ..Вічного... Близько 25 000 гривень, - Мендель про свою зарплату - Цензор.НЕТ 1809 Близько 25 000 гривень, - Мендель про свою зарплату - Цензор.НЕТ 1809
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Слухайте, може досить вже піарити цю юдо-йухловську чмошку, тіпо мандель?! Жидівська нікчема, яка трахаєцця з якимось костюком, чи як його там, з кварталу. Блін! Коли вже ті ЙОЛКА та ХУНТА?!
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Да, уж слишком она "грамотная", как я погляжу, даже очень.
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