 Около 25 000 гривен, - Мендель о своей зарплате

Об этом Юлия Мендель рассказала в интервью журналистке Наталье Влащенко, информирует Цензор.НЕТ.
25 (тысяч гривен. - Ред.). Немножко больше иногда. Ну, как 25... Там 15, потом какие-то вот надбавки: за язык, за диссертацию, за еще что-то... И потом я летаю (в командировку. – Ред.), и там, типа, 100-200 долларов, вот где-то так", - сказала Мендель.
В постановлении Кабинета министров Украины указано, что должностной оклад пресс-секретаря президента Украины составляет 15 720 грн.
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Он нам Богом дан!
Цікаво, а скільки Янєлох доплачує Мєндель за роботу бодігардом!
"потом какие-то вот надбавки: за язык, за диссертацию, за еще что-то..."
...
Згадав віршик школярки з оцієї добірки:
Юношей, живущих в наше время
Мы должны любить не за лицо,
Мы должны любить их не за это,
А за что-то главное еще.
Елена А. (8 класс)
Умница, Леночка. Пять. Останься после уроков.
А это вот с какого куя? ТП не преподает, а надбавку 15 процентов за ученую степень получает??
Тензорний процесор
Тепловий пункт
Технічний проект
Технологічний процес
Технічна підтримка
Трансперсональна психологія
Трансформаторна підстанція
Але в мене є підозри, що тут дещо інше...
(тьху, який встид!)
Хочу зазначити, що заробітна плата Президента України Петра Порошенка починаючи з 2014 року перераховується на благодійні цілі."
НУ Добре, Oljik,погоджусь з вами,що в кінцевому рахунку гроші-першопричина ...
Причому після того як з'їв.
82 -це на певне за час його "царювання".ПИ..дили і дерибанили бабло ВСІ..
від рядового мєнта до АХмєтова і Медведчука...
До речі,не враховані суми,одержані від корупції завдяки,наприклад "схемам" дегенерата міністра юстиції Петренко...Схема,закрита недвавно -лише одна із не менше сотні...
Под прикрытием мебельного бизнеса занимался бутлегерством, игорным бизнесом и сутенёрством, а также благотворительностью (открыл сеть бесплатных столовых для безработных сограждан).
Юля Ман де Ль.
Уж извините, как то само вырвалось. Непроизвольно.
"Памятник" - подумали немцы и проехали мимо.
"Однако тяжёлый месье Штирлиц" - подумал боец французского сопротивления Пье де Сталь...
в кінці виступу ніби буденного виступу обовязково "пальнуть якусь глупість"..
наприклад про вчену ступінь))
Хоча..
федина теж спалилась.. розказуючи :
Федина Софія Романівна. Посада: доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби. Науковий ступінь: кандидат політичних наук. )))))))))))))))))))
Сфера наукових зацікавлень: дослідження миру, врегулювання міжнародних конфліктів, механізми встановлення і підтримання миру.
трішки не зрозумів..
а може виступ разом з Марусею Звіробій -це спроба СИЛОВОГО НАВЯЗУВАННЯ МИРУ ЗЕЛЕНСЬКОМУ ?
і СПОКОЮ..Вічного...