 У Зеленского и Путина будет отдельная встреча после саммита в "нормандском формате", - помощник Путина Ушаков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

"Я думаю, что к этому идет дело, чтобы провести отдельную встречу... Они будут находиться в одном помещении. Думаю, они переговорят друг с другом", - предположил Ушаков.

По его словам, программа визита Путина в Париж пока не согласовывалась, но она будет включать три элемента: переговоры, рабочий обед и пресс-конференцию.

Напомним, ранее глава МИД РФ заявил, что на саммите "нормандской четверки" РФ призовет Украину к "прямому диалогу с Донбассом".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не делайте уступок в ущерб Украине, - президент Литвы Науседа - Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"