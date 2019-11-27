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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3779) Путин (25186) нормандская четверка (800)

 У Зеленского и Путина будет отдельная встреча после саммита в "нормандском формате", - помощник Путина Ушаков

Президенты России и Украины смогут провести в Париже 9 декабря отдельную встречу после встречи в "нормандском формате".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

"Я думаю, что к этому идет дело, чтобы провести отдельную встречу... Они будут находиться в одном помещении. Думаю, они переговорят друг с другом", - предположил Ушаков.

По его словам, программа визита Путина в Париж пока не согласовывалась, но она будет включать три элемента: переговоры, рабочий обед и пресс-конференцию.

Напомним, ранее глава МИД РФ заявил, что на саммите "нормандской четверки" РФ призовет Украину к "прямому диалогу с Донбассом".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не делайте уступок в ущерб Украине, - президент Литвы Науседа - Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"

Источник: https://censor.net.ua/n3162142
 
 
 Топ комментарии
 
Его Беня натренировал без наколенников.
У Зеленского и Путина будет отдельная встреча после саммита в "нормандском формате", - помощник Путина Ушаков - Цензор.НЕТ 2917
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На Нормандській зустрічі лише офіційно затвердять домовленості Володимира ***************** з Володимиром ******
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Как это встречаться с глазу на глаз с профессиональным убийцей? Вова понимает что он делает?
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Не факт. Можливо, що чекає Ростов. Від Зєлєнского залежить. Його попереджали всі, тому з'їхати на "я не знав" Не вийде.
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"отдельная встреча моники с путиным"... так вот для чего моника сиськи побрил..
У Зеленського і Путіна буде окрема зустріч після саміту в "нормандському форматі", - помічник Путіна Ушаков - Цензор.НЕТ 6247
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Бажано зеленого взеліну прихопити нашому харанту У Зеленского и Путина будет отдельная встреча после саммита в "нормандском формате", - помощник Путина Ушаков - Цензор.НЕТ 6599
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Его Беня натренировал без наколенников.
У Зеленского и Путина будет отдельная встреча после саммита в "нормандском формате", - помощник Путина Ушаков - Цензор.НЕТ 2917
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Зеленский лично сыграет для ***** на рояле, зебилы браво
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Вот точно такой же гроб ему подарите.
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В боевой истребительной бригаде ВCУ в Полтавской обл., которая прикрывает воздушное пространство на востоке и севере страны, сокращают 170 должностей. Как хорошо, что в воюющей стране к власти пришла "партия мира".
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"Кацапствующие" дорвались до влади над рабами У Зеленського і Путіна буде окрема зустріч після саміту в "нормандському форматі", - помічник Путіна Ушаков - Цензор.НЕТ 1110
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Молдова вже вами завойована. Здалася без бою.
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"Я думаю, что к этому идет дело, чтобы провести отдельную встречу... Они будут находиться в одном помещении. Думаю, они переговорят друг с другом", - предположил Ушаков.

...
В цьому є присмак геополітичного гомосексуалізму.
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Коротше кажучи,трахне пуйло нашого бубочку.
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Нехай би це було все, чого вони хочуть обидва.
Але ж питання стоїть про те, що вони обидва хочуть трахать без перерви усю нашу країну.
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зеленскому будет что в старости вспоминать - с таким человеком встречался один на один.
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Він буде це переповідати внукам - яка честь йому випала.
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Как выборщик Зе уверен, что он победит на переговорах. Навыки игры на рояле и езды на велосипеде вот те фишки, которые помогут Зе победить и не сдать национальные и интересы Украины
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Будут обсуждать стоемость жилья в ростове
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Капец *****...
Аминь!
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Мне нравится, когда кацапы заползают сюда на четвереньках под пологом, как в шатер ордынского хана. У Зеленского и Путина будет отдельная встреча после саммита в "нормандском формате", - помощник Путина Ушаков - Цензор.НЕТ 2045
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Та бачу , що ти там бував, все
знаєш...))
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Знаю. Знаю, что туда где его говном бесплатно накормят, кацап перейдет минное поле и через колючую проволоку переберется. У Зеленського і Путіна буде окрема зустріч після саміту в "нормандському форматі", - помічник Путіна Ушаков - Цензор.НЕТ 5896

Кацапе, а от уяви собі, що всі би розмовляли українською мовою, як люди, а вата би перекладала у Яндексі - то сміху би на кожен день було?
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Ух тьі, секретній договорняк?
Как интригующе, уже все ждут когда Зеля на 101 наговорит)))
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в кремлевской сауне наверное,как почетного гостя
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Надеюсь, Зеля там из путина берёзовый сок выдавит.
На всякий случай напомню ещё раз основные моменты, которые ждём от Саммита:

Главное, что бы подписанные на саммите документы были максимально выгодны Украине.
Жду как минимум полного перехода ОРДЛО под контроль ВСУ, восстановления там украинских законов и только потом выборы. Зеля должен максимально продавить Путина и вернуть нашу территорию на наших же условиях! В противном случае усиление санкций и дальнейшая международная изоляция рашки.
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не с нашим счастьем,скорее "несчастьем" такие вопросы "продавливать"
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Он продавит путлера, как седло велосипеда своими могучими ягодицами, как клавиши рояля своим детородным органом
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Сомневаюсь, что Путин согласен хоть на один из моментов каторые вы перечислили. Ему нужна империя, а то что вы перечислили наоборот, разспад империи окончательно
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Артем, ваши надежды из области фантастики...
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Ага, ваш Трампампам уже поболтал с ******, чуть в десна с ним не доблися)))
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Ну Путин еще тот шалун, такого мальчика грех не пропустить.
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Ой, плохая встреча для Украины будет, очень плохая. Жаль всех кто потерял жизнь из за независимости 😪. Грустно
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Встречи ещё небыло, а уже плохо? Может стоит чуть подождать?
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"будет отдельная встреча после саммита", путін вручить подарунок.

У Зеленского и Путина будет отдельная встреча после саммита в "нормандском формате", - помощник Путина Ушаков - Цензор.НЕТ 9751
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По моему лидеры ведущих стран за исключением Макрона Меркель вообще категорически не советовали Зе встречаться те а тет
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Пролетить Зєлєнській Вова як хванера над Парижом...
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Да что вы без боя сдаетесь? Вселяйте в Зеленского боевой дух.
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Компресором. І заткнути дупу спеціальною заглушкою, щоб занадто рано не пропердівся.
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Зеленский и боевой дух не сочетаются. В принципе.
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Военком четыре раза пытался вселить. Безрезультатно.
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Военком сделал бы из него рядового, которых мильоны красят траву. А сейчас он главнокомандующий, во главе армии,которая защищает всю Европу.
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То есть боевого духу у него хватает лишь на то, чтоб только в штабе сидеть и приказы на отвод войск выдавать? Для этой цели он от призыва уклонялся?
А про то, чем украинские солдаты в 2014 траву окрашивали Вам тему лучше не поднимать. Не для шутеек.
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Македонский тоже академиев не кончал, однако полмира завоевал. Посмотрите фильм "Чапаев". Где должен быть командир?
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Воспитателем Македонского был Аристотель, он один как Академия. С детства Александр изучал военное искусство и да и клоуном он не был. А Чапаев в 1-ю мировую был призван и начал службу рядовым, получил четыре Георгиевских креста (полный Георгиевский кавалер, довольно редкий случай).
Так что все мимо.
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вофки карліки. - встреча на нізком уровне....
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"Окремої зустрічі Зеленського і Путіна в Парижі поки що не планують - Пєсков". Чому передумали? Чому нам останні дні про газову НЕ торгівлю на крові узеленські міністр і прем'єр торочать?
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...Снижение курса доллара, наблюдаемое в настоящее время в Украине - процесс неестественный и пагубный для экономики. Об этом в комментарии InfoResist заявил экс-заместитель главы правления НБУ, финансист, экономист Александр Савченко.По его словам, происходящее сейчас на финансовом рынке - очень рискованная игра, поскольку процесс снижения курса иностранной валюты базируется не на превышении экспорта над импортом и притоке прямых иностранных инвестиций.
«Он базируется на притоке спекулятивного капитала, который гарантирует сверхприбыли. На мой взгляд, ошибочная политика Нацбанка, который держит ставку рефинансирования, ну очень высокой, и Министерства финансов, которое привязало ставку по ОВГЗ к ставке рефинансирования», - сказал он.
На вопрос о необходимых действиях, он отвечает, необходимо очень сильно уменьшать учетную ставку.
«Я бы сейчас уже пошел на 10 процентов, таким образом доходность облигаций уменьшил до 10 процентов, чтобы прекратить спекулятивный приплыв капитала. Мы козла запустили в огород. То есть на наш внутренний рынок запустили наших коррупционеров и иностранных спекулянтов, которые пользы никакой для страны не приносят, они просто вымывают наш бюджет», - добавил он.
«Это может быть какое-то заявление очень уважаемой институции, что беспрецедентные заимствования по беспрецедентно высоким ставкам. Ну если сейчас там мир привлекает, Европа, под минусовую ставку евро, то правительство гордится, что они привлекают евро под семь процентов. Это все равно, что в долларах под десять. И тогда, если все вот так оставить, то через некоторое время, неделю, месяц, может даже 2-3 месяца, произойдет какое-то событие, триггер, которое заставит вот этих спекулянтов бежать с рынка. И тогда будет достаточно значительная девальвация национальной валюты. А второй риск, что рынок получит неправильные сигналы, он дает сигнал импортерам завозить продукцию и экспортерам уменьшать производство и экспорт, потому что импортеры имеют преимущество над производителями украинской продукции. Это еще и вредно для экономики, поэтому, я об этом говорил полгода назад, что это приведет к падению темпов промышленности. То есть наш производство станет, оно уже стало, жертвой такой необдуманной валютно-курсовой политики. То есть, будет падать производство», - резюмировал Александр Савченко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/343515-my_zapustili_kozla_v_ogorod_ekonomist_rasskazal_pochemu_ukreplenie_grivny_eto_ploho
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Это в качестве контрольного выстрела для ликвидации украинской государственности.
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Навіщо ?
Невже зеленському так кортить пообніматись з цим вбивцею ?
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Потребовать вернуть сами знаете что.
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На це питання професійно відповів би психолог, розібрав і розклав би по полицям. Мені так здається, що наш гарант невіглас та ще, як би то помякше, тупенький. Хто би там і що не говорив. Це підтверджує і таке довге мовчання його до і після виборів. Але ж вічно мовчати не будеш, щоб зійти на розумного. А тільки розтулив рот і все стало на свої місця. Чого коштує одна його фраза: "Я нє лох, мінє 42 года!" Для того, щоб підняти свою самооцінку такі ущербні люди роблять часто необачні поступки: або запливають далеко і не розрахувавши свої сили, гинуть і таке інше. Так і цей, не навчившись грати у підкидного лізе до преферансистів грати на гроші! Тільки біда, що на кону навіть не його життя, а існування цілої країни. Чи він це розуміє?
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Садо-мазо шоу. Клован себе уже кожаную маску купил.
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"Я думаю, что к этому идет дело, чтобы провести отдельную встречу... Они будут находиться в одном помещении. Думаю, они переговорят друг с другом"...прям немецкое кино:дастиш фантастиш !
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Сначало эта нормандская возня и никому ненужное бла бла бла...... Потом будет, дельный разговор Бенито Колымагского с Пуйлом...... Зелинский здесь, как переговорщик и официальное лицо от Бенито Колымагского...
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Был бы Порошенко он сказал бы правду и все поняли, что он хороший а Путин плохой.
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они кашешна же будут находиться в одном помещении...вместе ...))))
У Зеленського і Путіна буде окрема зустріч після саміту в "нормандському форматі", - помічник Путіна Ушаков - Цензор.НЕТ 1591
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Європейці не їдуть про щось там домовлятись. Вже все вирішено без нас, як в 1919 р на Парижській мирній конференції. Холопи приїзджають тільки щось підписати, поливайте добре оливою "грядки"
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Только при прямой и полной трансляции всего происходящего на телеэкране или в интернете. Вот нет у большинства американцев веры своему "гаранту", а у нас тем более нет к своему.. Тем паче он же у нас "слуга", и мы все, его "хозяева" хотим все до слова знать о чем наш "слуга" договаривается или обсуждает с бандитом который на нас напал. Иначе закрадывается мысль, а не засланный ли он казачек - наводчик и не дать ли ему расчет пока не поздно. Пока он не договорился за нашей спиной, за долю малую, сдать нас с потрохами. Как известно " слуга, хозяину не товарищ"
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Овальный кабинет пуйла Моника на коленях играет на флейте Зебуины оргазмируют
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Приват танок. Потім відсмокче в інтимній обстановці. Щоб ти здохла, мразь зелена. Ти всіх нас продав.
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Кто прочитал новость , а не заголовок : мелкий клерк из администрации Путина вьісказал свое личное предположение , что Зеленский встретится с его шефом тет-а-тет, на полях парижского саммита , потому , что " они будут находится в одном здании". Логика железная ...
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Так, все, терпение исчерпано, забирайте свою шестерку к себе навсегда!
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