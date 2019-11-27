 У Зеленского и Путина будет отдельная встреча после саммита в "нормандском формате", - помощник Путина Ушаков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.
"Я думаю, что к этому идет дело, чтобы провести отдельную встречу... Они будут находиться в одном помещении. Думаю, они переговорят друг с другом", - предположил Ушаков.
По его словам, программа визита Путина в Париж пока не согласовывалась, но она будет включать три элемента: переговоры, рабочий обед и пресс-конференцию.
Напомним, ранее глава МИД РФ заявил, что на саммите "нормандской четверки" РФ призовет Украину к "прямому диалогу с Донбассом".
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В цьому є присмак геополітичного гомосексуалізму.
Але ж питання стоїть про те, що вони обидва хочуть трахать без перерви усю нашу країну.
после встречи)))
Аминь!
знаєш...))
Кацапе, а от уяви собі, що всі би розмовляли українською мовою, як люди, а вата би перекладала у Яндексі - то сміху би на кожен день було?
Как интригующе, уже все ждут когда Зеля на 101 наговорит)))
На всякий случай напомню ещё раз основные моменты, которые ждём от Саммита:
Главное, что бы подписанные на саммите документы были максимально выгодны Украине.
Жду как минимум полного перехода ОРДЛО под контроль ВСУ, восстановления там украинских законов и только потом выборы. Зеля должен максимально продавить Путина и вернуть нашу территорию на наших же условиях! В противном случае усиление санкций и дальнейшая международная изоляция рашки.
А про то, чем украинские солдаты в 2014 траву окрашивали Вам тему лучше не поднимать. Не для шутеек.
Так что все мимо.
«Он базируется на притоке спекулятивного капитала, который гарантирует сверхприбыли. На мой взгляд, ошибочная политика Нацбанка, который держит ставку рефинансирования, ну очень высокой, и Министерства финансов, которое привязало ставку по ОВГЗ к ставке рефинансирования», - сказал он.
На вопрос о необходимых действиях, он отвечает, необходимо очень сильно уменьшать учетную ставку.
«Я бы сейчас уже пошел на 10 процентов, таким образом доходность облигаций уменьшил до 10 процентов, чтобы прекратить спекулятивный приплыв капитала. Мы козла запустили в огород. То есть на наш внутренний рынок запустили наших коррупционеров и иностранных спекулянтов, которые пользы никакой для страны не приносят, они просто вымывают наш бюджет», - добавил он.
«Это может быть какое-то заявление очень уважаемой институции, что беспрецедентные заимствования по беспрецедентно высоким ставкам. Ну если сейчас там мир привлекает, Европа, под минусовую ставку евро, то правительство гордится, что они привлекают евро под семь процентов. Это все равно, что в долларах под десять. И тогда, если все вот так оставить, то через некоторое время, неделю, месяц, может даже 2-3 месяца, произойдет какое-то событие, триггер, которое заставит вот этих спекулянтов бежать с рынка. И тогда будет достаточно значительная девальвация национальной валюты. А второй риск, что рынок получит неправильные сигналы, он дает сигнал импортерам завозить продукцию и экспортерам уменьшать производство и экспорт, потому что импортеры имеют преимущество над производителями украинской продукции. Это еще и вредно для экономики, поэтому, я об этом говорил полгода назад, что это приведет к падению темпов промышленности. То есть наш производство станет, оно уже стало, жертвой такой необдуманной валютно-курсовой политики. То есть, будет падать производство», - резюмировал Александр Савченко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/343515-my_zapustili_kozla_v_ogorod_ekonomist_rasskazal_pochemu_ukreplenie_grivny_eto_ploho
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Невже зеленському так кортить пообніматись з цим вбивцею ?