 В Одессе налоговая милиция блокировала торговлю контрабандным алкоголем иностранного производства. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж-2019" и в рамках дела об административном правонарушении было установлено, что через ряд специализированных магазинов, расположенных на территории областного центра, осуществляется торговля алкогольной продукцией иностранного производства, ввезенной в Украину вне таможенного контроля.

Кроме того, указанную продукцию также продавали через специализированный сайт в сети интернет и через закрытые группы в мессенджерах.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 1 тыс. 163 литра алкоголя иностранного производства известных мировых брендов без марок акцизного налога Украины общей ориентировочной стоимостью почти 600 тыс. грн.

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В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 164-1 и 164-5 КУоАП.