 В парламент Беларуси внесен законопроект об освобождении экс-президента от уголовного преследования за действия, совершенные во время пребывания у власти

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Euroradio.fm".
Как объясняет сама депутат, сегодня в белорусском законодательстве есть значительный пробел в вопросах преемственности и сменяемости власти. Поэтому она предлагает принять закон "О гарантиях Президенту Республики Беларусь, который прекратил исполнение своих полномочий, и членам его семьи".
Она предлагает сохранить за экс-президентом и его семьей медобслуживание на прежнем уровне, назначить высокую пенсию членам семьи экс-президента после его смерти. Экс-президенту предлагается оставить одну из государственных резиденций, а также правительственную связь.
Канопацкая предлагает дать экс-президенту гарантии неприкосновенности и избавить его от административного и уголовного преследования за действия, совершенные во время президентства.
Скорее часть спецоперации, призванной ввести Запад в заблуждение, обеспечить явку граждан на "выборы" и тем самым легитимизировать свое переназначение.