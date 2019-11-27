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 В парламент Беларуси внесен законопроект об освобождении экс-президента от уголовного преследования за действия, совершенные во время пребывания у власти

Депутат Палаты представителей Беларуси Анна Канопацкая внесла на рассмотрение в парламент законопроект о гарантиях экс-президенту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Euroradio.fm".

Как объясняет сама депутат, сегодня в белорусском законодательстве есть значительный пробел в вопросах преемственности и сменяемости власти. Поэтому она предлагает принять закон "О гарантиях Президенту Республики Беларусь, который прекратил исполнение своих полномочий, и членам его семьи".

Она предлагает сохранить за экс-президентом и его семьей медобслуживание на прежнем уровне, назначить высокую пенсию членам семьи экс-президента после его смерти. Экс-президенту предлагается оставить одну из государственных резиденций, а также правительственную связь.

Канопацкая предлагает дать экс-президенту гарантии неприкосновенности и избавить его от административного и уголовного преследования за действия, совершенные во время президентства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162136
 
   
 Топ комментарии
 
Свин нервно курит в сторонке-не успел, блд...
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Зебилы сделают тот же закон, но не поможет, новый парламент отменит это закон и посадят вашего зелебобика В парламент Беларуси внесен законопроект об освобождении экс-президента от уголовного преследования за действия, совершенные во время пребывания у власти - Цензор.НЕТ 3381
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В Нидерландах сейчас как раз время употребления марихуаны, со всех кафешек идет запах конопли. Вот кретову и накрыло.
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Свин нервно курит в сторонке-не успел, блд...
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Бацька уже засомневался, что больше не выберут...
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Назначил себя невиновным. Петруша, наверное, локти сейчас кусает.
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Посадил как-то Бацька картошку, а вырос мальчик Коленька.. потому что, гены..
В парламент Беларуси внесен законопроект об освобождении экс-президента от уголовного преследования за действия, совершенные во время пребывания у власти - Цензор.НЕТ 5704
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Зебилы сделают тот же закон, но не поможет, новый парламент отменит это закон и посадят вашего зелебобика В парламент Беларуси внесен законопроект об освобождении экс-президента от уголовного преследования за действия, совершенные во время пребывания у власти - Цензор.НЕТ 3381
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О как?! Накуралесил, узурпировал власть и никакой ответственности? Даааа.... Дела....
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такой себе в кресле преза обогащался и убивал оппонентов, а тут бац и амнистия всех преступлений еще и огромная пенсия. люмпены одобряют.
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Вот это поворот, а кого наказывать будем чиновников?
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мальчик Коленька собирается сделать выдающуюся карьеру в политике..
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Диктаторы панически трусливы и такой "филькиной грамоте" не поверят. Тем более остается вариант "Чаушеску".
Скорее часть спецоперации, призванной ввести Запад в заблуждение, обеспечить явку граждан на "выборы" и тем самым легитимизировать свое переназначение.
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