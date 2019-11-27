 Государство должно продвигать украинскую фарму на мировых рынках, – Обризан

Такое мнение высказал генеральный директор фармацевтической компании "Дарница" Андрей Обризан в интервью изданию pharma.net.ua, комментируя итоги крупной международной фармацевтической выставки CPhI Worldwide 2019, которая проходила в ноябре во Франкфурте (Германия).

"Надо популяризировать страну, показывать, что она имеет хорошо развитую индустрию. В идеале кроме стендов крупных производителей было бы хорошо иметь и павильон Украины, где дать возможность принять участие в выставке небольшим компаниям и даже стартапам. Государственная поддержка малых компаний, которым самим не под силу участие в выставках такого уровня, должна стать трендом. Вместе мы могли бы достичь лучшего результата", - отметил он.

Гендиректор "Дарницы" подчеркнул, что на фоне замедления разработки новых молекул и роста количества брендов на мировом рынке роль маркетинга усиливается. Поэтому очень важно максимально комплексно подходить к продвижению украинской продукции.

CPhI Worldwide – одна из крупнейших фармацевтических выставок в мире. В этом году на нее приехали 45 тыс участников из 165 стран.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн. Бенефициары "Дарницы" – семья Загорий.