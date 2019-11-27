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 Общество
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Все про:фармрынок (30) Дарница (14)

 Государство должно продвигать украинскую фарму на мировых рынках, – Обризан

Фармацевтические компании Украины успешно завоевывают мировые рынки, но для эффективной конкуренции с зарубежными компаниями им нужна поддержка государства в вопросах продвижения.

Такое мнение высказал генеральный директор фармацевтической компании "Дарница" Андрей Обризан в интервью изданию pharma.net.ua, комментируя итоги крупной международной фармацевтической выставки CPhI Worldwide 2019, которая проходила в ноябре во Франкфурте (Германия).

"Надо популяризировать страну, показывать, что она имеет хорошо развитую индустрию. В идеале кроме стендов крупных производителей было бы хорошо иметь и павильон Украины, где дать возможность принять участие в выставке небольшим компаниям и даже стартапам. Государственная поддержка малых компаний, которым самим не под силу участие в выставках такого уровня, должна стать трендом. Вместе мы могли бы достичь лучшего результата", - отметил он.

Гендиректор "Дарницы" подчеркнул, что на фоне замедления разработки новых молекул и роста количества брендов на мировом рынке роль маркетинга усиливается. Поэтому очень важно максимально комплексно подходить к продвижению украинской продукции.

CPhI Worldwide – одна из крупнейших фармацевтических выставок в мире. В этом году на нее приехали 45 тыс участников из 165 стран.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн. Бенефициары "Дарницы" – семья Загорий.

Источник: https://censor.net.ua/n3162135
 
 
 Топ комментарии
 
Жирно этим фарм-мафиози не будет?Давайте еще будем из госбюджета поддерживать производителей алкоголя.
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Здорово придумал, расходы - государству, доходы - обризанным... Хотя у нас и так все доходы обризанным идут. Українська фарма потребує держпідтримки для просування на світових ринках, - Обрізан - Цензор.НЕТ 4406
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Скажіть ще,що вони собі в убиток ліки виробляють та продають) Лицарі-Робін Гуди,шляхетні філантропи Імпортні ліки-це ліки взагалі з іншого світу, де рівень життя та медицини геть інший,як і якість виробництва-саме як ви і написали в 10 разів вищий.
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Жирно этим фарм-мафиози не будет?Давайте еще будем из госбюджета поддерживать производителей алкоголя.
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Здорово придумал, расходы - государству, доходы - обризанным... Хотя у нас и так все доходы обризанным идут. Українська фарма потребує держпідтримки для просування на світових ринках, - Обрізан - Цензор.НЕТ 4406
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Фармацевтические компании Украины успешно завоевывают карманы нищих украинцев.пенсионеров и больных...оббирая их как липу
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Ну так візьми листок подорожника і приклей до лоба. А потім коли трохи попусте, то сходи в аптеку і зрівняй ціни на імпортні ліки і їх аналоги українського виробницва, там різниця в 3-4 рази, а вдеяких випадках в 10 разів. Так тобі для порівняння, загугли ціни на Но-шпа і дротаверин там в 2,5 рази різниця. Так що помовч.
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Скажіть ще,що вони собі в убиток ліки виробляють та продають) Лицарі-Робін Гуди,шляхетні філантропи Імпортні ліки-це ліки взагалі з іншого світу, де рівень життя та медицини геть інший,як і якість виробництва-саме як ви і написали в 10 разів вищий.
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Тобі ж ніхто не мішає замість Но-шпи,купити дротаверин хрин один по хімії,але досить багато українських ліків є дорожчі від аналогів ,котрі виробляє ЄС.. загугли препарати ,без котрих людині важко вижити ,а замість Но -шпи ,100 мабуть більше знеболювальних знайдеш ...
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Украинский автопром мы уже поддерживали. Пошлины на ввоз авто до сих пор такие, как будто мы самая богатая страна Европы.
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Ким обрізан? Коли обрізан? Чого обрізан? Як бачимо, запитань більше, ніж відповідей. Насправді просто необхідно навести лад у фар ацевтиці. Усунути схеми і схематозників, як це почала робити Супрун. Найбільше завдавали шкоди українським фпрмацевмютам українські ж функціонери, які за "толіку малую" просували на наш ринок зарубіжні ліки з країн, не обтяжений демократією, продаючи їх втридорига і не допускаючи на ринок українські дешеві аналоги і ліки європейських виробників, які при згадці про позолотити ручку робили великі квадратні очі.
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мы уже курятине помогли завоёвывать рынки ,итог--- цена курятины выросла в трое Українська фарма потребує держпідтримки для просування на світових ринках, - Обрізан - Цензор.НЕТ 8671
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Курятине мы помогли бороться с дешёвыми и вкусными ножками Буша....
Эх, помню, стандартная ножка - 450 гр., на противень в духовке - как раз шесть штук....
Не то что нынешних ублюдочноворобьиных - десяток помещается с хребтами!
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Вот поддержка участия в выставках - это дело хорошее! Вот только вопрос - а нажрались детки начальства достаточно, чтобы побрезговать шаровой поездкой в какую-то Германию?
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Создавайте свою ассоциацию, мрази ******, и ездите с экпозициями по миру, *****. Так весь мир ***** делает, даже богатые страны.
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Все правильно украинцам налоги нужно повышать на домогому фармацевтическим оллигархам! ))) Где Дубинский, это его парафия по нововведениям)))
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