 Суд обязал застройщика снести 4 верхних этажа в "доме-монстре" на Подоле в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, Хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение дела о сносе надстройки жилищно-офисного комплекса на ул. Нижний Вал, 27-29.

Иск о сносе самовольно построенной надстройки был подан в 2014 году Киевским городским советом как уполномоченным лицом на распоряжение земельным участком территориальной громады, на котором ведется незаконное строительство.





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"27 ноября 2019 года Хозяйственным судом города Киева принято решение по делу №910/27779/14 по указанному иску, которым вменео в обязанность ответчику за свой счет снести самовольно сооруженную надстройку, построенную выше восьмого надземного этажа здания жилищно-офисного комплекса на ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что заказчик строительства - ООО "Патели лизинг" осуществляет самовольное строительство, поскольку надстройка в жилищно-офисном комплексе на указанном земельном участке строится без получения исходных данных и соответствующих разрешений на строительные работы, а также с существенным нарушением государственных строительных норм (ГСН), других государственных стандартов по вопросам строительства и вопреки положительным комплексным выводам государственной экспертизы ГП "Укргосстройэкспертиза".





Пресс-служба Киевсовета отмечает: "Хозяйственный суд Киева обязал ответчика - ООО "Патели лизинг", за свой счет снести самовольно построенную надстройку здания жилищно-офисного комплекса на ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе.

Соответствующий иск был подан в 2014 году Киевским городским советом как уполномоченным лицом на распоряжение земельным участком территориальной общины города Киева, на котором ведется незаконное строительство.

"27 ноября 2019 Хозяйственным судом города Киева принято решение по делу № 910/27779/14 по указанному иску, которым обязано ответчика за свой счет снести самовольно построенную надстройку, построенную выше восьмого надземного этажа здания жилищно-офисного комплекса на ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе г.. Киев ", - сообщили в Хозяйственном суде города Киева.

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что ООО "Патели лизинг" осуществляет самовольное строительство, поскольку надстройка в жилищно-офисном комплексе на земельном участке в г.. Киеве на ул. Нижний Вал, 27-29, строится без получения исходных данных и соответствующих разрешений на строительные работы, а также с существенным нарушением государственных строительных норм (ГСН), других государственных стандартов по вопросам строительства и вопреки положительным комплексным выводам государственной экспертизы ГП "Укргосстройэкспертиза".

"Стоит обратить внимание, что это один из немногих прецедентов, когда по судебному решению будет осуществляться демонтаж самостроя. Теперь ждем апелляционного рассмотрения и исполнения судебного решения", - отметил советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко.