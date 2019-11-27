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Все про:Киев (18243) застройка (567)

 Суд обязал застройщика снести 4 верхних этажа в "доме-монстре" на Подоле в Киеве

Согласно решению Хозяйственного суда столицы надстроенный жилищно-офисный комплекс на ул. Нижний Вал, 27-29 не должен быть выше 8 этажей вместе с мансардами.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, Хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение дела о сносе надстройки жилищно-офисного комплекса на ул. Нижний Вал, 27-29.

Иск о сносе самовольно построенной надстройки был подан в 2014 году Киевским городским советом как уполномоченным лицом на распоряжение земельным участком территориальной громады, на котором ведется незаконное строительство.

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"27 ноября 2019 года Хозяйственным судом города Киева принято решение по делу №910/27779/14 по указанному иску, которым вменео в обязанность ответчику за свой счет снести самовольно сооруженную надстройку, построенную выше восьмого надземного этажа здания жилищно-офисного комплекса на ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что заказчик строительства - ООО "Патели лизинг" осуществляет самовольное строительство, поскольку надстройка в жилищно-офисном комплексе на указанном земельном участке строится без получения исходных данных и соответствующих разрешений на строительные работы, а также с существенным нарушением государственных строительных норм (ГСН), других государственных стандартов по вопросам строительства и вопреки положительным комплексным выводам государственной экспертизы ГП "Укргосстройэкспертиза".

Пресс-служба Киевсовета отмечает: "Хозяйственный суд Киева обязал ответчика - ООО "Патели лизинг", за свой счет снести самовольно построенную надстройку здания жилищно-офисного комплекса на ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе. 

Соответствующий иск был подан в 2014 году Киевским городским советом как уполномоченным лицом на распоряжение земельным участком территориальной общины города Киева, на котором ведется незаконное строительство.

"27 ноября 2019 Хозяйственным судом города Киева принято решение по делу № 910/27779/14 по указанному иску, которым обязано ответчика за свой счет снести самовольно построенную надстройку, построенную выше восьмого надземного этажа здания жилищно-офисного комплекса на ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе г.. Киев ", - сообщили в Хозяйственном суде города Киева.

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что ООО "Патели лизинг" осуществляет самовольное строительство, поскольку надстройка в жилищно-офисном комплексе на земельном участке в г.. Киеве на ул. Нижний Вал, 27-29, строится без получения исходных данных и соответствующих разрешений на строительные работы, а также с существенным нарушением государственных строительных норм (ГСН), других государственных стандартов по вопросам строительства и вопреки положительным комплексным выводам государственной экспертизы ГП "Укргосстройэкспертиза".

"Стоит обратить внимание, что это один из немногих прецедентов, когда по судебному решению будет осуществляться демонтаж самостроя. Теперь ждем апелляционного рассмотрения и исполнения судебного решения", - отметил советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко.

Источник: https://censor.net.ua/n3162131
 
 
 Топ комментарии
 
А пристройку Кулика когда обяжет суд сносить, наверно - никогда...
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Иск ... был подан в 2014 году. 27 ноября 2019 года Хозяйственным судом города Киева принято решение...
Ну и нахрен нужны такие суды?
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Забудовник, на виконання рішення суду, зариє нижніх 4 поверхи, будете мешкати на другому.
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А пристройку Кулика когда обяжет суд сносить, наверно - никогда...
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Ух!А я на 6м этаже купил в этом доме квартиру,пронесло!
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Забудовник, на виконання рішення суду, зариє нижніх 4 поверхи, будете мешкати на другому.
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Там нема куда закапывать ,метро под ним.
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Иск ... был подан в 2014 году. 27 ноября 2019 года Хозяйственным судом города Киева принято решение...
Ну и нахрен нужны такие суды?
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согласен, когда рассмотрят апелляцию - уже будет 2050-й год!
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Якщо хтось буде гуляти біля цієї зуйні, виставивши зуй - то може і впасти на нього...
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Видимо ждали подтверждения,что никто из правильных людей не купил квартиру на этих этажах. А могли бы вынести решение снести в этом доме один этаж,ну 9й или 10й.
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Странно конечно. А почему нельза разрешить постройку? Могу себе представить эти нормы, которые никогда ни при каких условиях невозможно соблюсти.
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приглашаю посмотреть вживую этот дом и вопрос отпадет сам собой
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Ничего странного,это историческая часть города,там ограничена высотность.Но жадность победила,не зря же владелицу зовут Дора Петровна.
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Так что доп. этажи ныне надо достраивать не наверху, а внизу - лишь слегка подкопаться.
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скандальные этажи были выкуплены под сдачу в аренду *американскими* инвесторами с израильскими паспортами, которые и поднимали все это время хай по поводу ущемления прав иностранных инвесторов и судились с городом..) а из-за них дом 7 лет не могут сдать и нормальные люди в ж....пе
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Якщо рішення підлягає оскарженню, то ми цього знесення будемо чекати роками, і можемо не дочекатися.
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Ерунда... Посмотрите на Киев с Труханова острова - гидропарка - и всё увидите сами!
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Прокляті зебіли знищують бізнес в Україні!!!
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