 Глава НААУ Изовитова: Изменения в законодательстве должны обеспечивать гарантии адвокатской деятельности

На это обратила внимание Председатель НАУ, САУ Лидия Изовитова во время круглого стола на тему "Реформирование законодательства об адвокатуре и адвокатской деятельности: международные стандарты и европейский опыт", который состоялся в Институте законодательства Верховной Рады Украины.



"Например, всем известно, что при обыске адвоката должен присутствовать член Совета адвокатов региона. Но в случае зафиксированных нарушений и изъятых документов и объектов должны быть четкие формулировки в том числе и в УПК относительно того, могут ли они быть доказательствами в случае нарушения порядка. Сейчас этого нет", - подчеркнула Лидия Изовитова.



Председатель НААУ, РАУ отметила, что отсутствует в законодательстве и механизм распространения гарантий адвокатской деятельности на статус адвоката. Эту проблему уже не один год поднимает адвокатское сообщество, но безрезультатно.



"В 2016 году адвокаты стали такими же участниками правосудия, как и судьи, и прокуроры. Однако, у судей есть статус и их гарантии не зависят от их деятельности. Это и личные гарантии и гарантии членов их семей и тому подобное. А у адвокатов этого нет. Поэтому мы считаем, что и наш статус требует применения к деятельности на уровне судей или прокуроров, тем более, что статус адвоката предоставляется пожизненно", - отметила Лидия Изовитова.





Кроме того, Председатель НААУ, САУ считает, что изменений требуют и уже действующие статьи УПК, где говорится об обеспечении права на защиту.



"Учитывая то обстоятельство, что мы сегодня пользуемся правами подозреваемых, обвиняемых, это стало определенной мотивацией, чтобы адвокатов начали "включать" в один кейс с их подзащитными, отождествлять и говорить, что это преступная группировка. И гарантии хоть и есть в законе, что нельзя отождествлять адвоката с клиентом, но это должно быть отражено и в других процессуальных кодексах, потому что страдают от этого адвокаты", - отметила Лидия Изовитова.