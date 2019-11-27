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 Общество
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Все про:Кабмин (11384) увольнение (1770) Энергоатом (122) Недашковский (7)

 Кабмин уволил президента "Энергоатома" Недашковского

Юрий Недашковский руководил компанией с марта 2014 года. Уволить его предложил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Об увольнении Недашковского сообщил в Фейсбуке народный депутат Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабмин уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского", - написал он.

Кабмин уволил президента Энергоатома Недашковского 01

Позднее информацию об увольнении подтвердил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщил корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это была инициатива министра энергетики Оржеля. Думаю, он может прокомментировать", - сказал глава правительства.

На вопрос о том, не повлияет ли увольнение Недашковского на импорт ядерного топлива, Гончарук ответил: "Мне неизвестно, чтобы подобное решение повлияло на структуру импорта… Мы сейчас увольняем десятками людей, которые работали в предыдущие годы. В большинстве случаев причина увольнения – некомпетентность и ли коррумпированность человека".

По данным Украинского ядерного общества, с инициативой об увольнении президента "Энергоатома" вышел на правительство министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает издание "Левый берег".

Недашковский занимал эту должность с марта 2014 года.

До этого он также руководил "Энергоатомом" с февраля 2005 по октябрь 2006 года, а потом еще раз с июня 2008 по август 2012 года.

"Энергоатом" эксплуатирует Запорожскую, Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую АЭС.

Читайте также: "Энергоатом" планирует запустить хранилище ядерных отходов в Чернобыльскй зоне во второй половине 2019 года

Источник: https://censor.net.ua/n3162125
 
 
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мешал бабломойскому покупать электричество нарасии?
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Не понравилось замещение роствелов импортными,или глушить реакторы будут,чтоб на расее э/э покупать?
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Кожне тепле місце в державі має бути ЗЕленим!
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Правильно, а то развел бардак на атомных станциях, таких ЧП, как при его руководстве за последний год, никогда не было.
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На ХАЕС тільки в 2-го блоку були проблеми.
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??? т.е. блок 368 дней в ремонте это норма? это клиника, господа...
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Він проходить модернізацію по продовженню терміну експлатації на 10 років. Це не може бути швидко.
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Ольга Мартынюк 8c212b17 - дурочка буквоцефренная, он с 2005 года руководил, а не последний год.
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Як повідомляв ExPro, 14 серпня 2019р Хмельницька АЕС проводила пускові операції на енергоблоці №1 після проведення ремонту, який тривав 264 дні. При виконанні цих операцій було виявлено несправність допоміжних систем генератора, систем водневого та водяного охолодження, підвищення віброшвидкості на підшипниках турбогенератора, внаслідок чого випробування було зупинено, а ремонт - продовжено. Подію попередньо класифіковано, як «відмову І категорії».
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Я не бачу в цьому щось погане. Після модифікацій знайти проблему і вирішувати її.

Хмельницька АЕС, яка входить в структуру ДП «НАЕК «Енергоатом», планує завершити ремонт енергоблоку №1, який станом на 16 вересня 2019р триває вже 296 діб, в кінці грудня цього року замість раніше озвученого строку на кінець жовтня 2019р. Про це повідомила прес-служба станції, з посиланням на слова начальника відділу модернізації і реконструкції ХАЕС Олександра Косіка.
«Ми маємо зараз пошкодження генератора, яке сталося під час випробувань, пошкодження серйозне. Термін його ремонту поки орієнтовно планується до кінця року, до кінця грудня. Зараз узгоджується графік ремонту», - сказав він.
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может еще за шарлатанов из индии вспомним?))
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Так это виноват новый преЗЕдент! При предыдущем такой херни не было!
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Каких именно ЧП? А то живу рядом с двумя станциями и ничего не знаю...
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посмотрите в инете, что недавно было на Хмельницкой АЭС, какая авария
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Це напевно в Рашці коли 4 блоки відразу заглохло?))
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Ремонты сокращают, бабло чтоб грести по своим карманам. Коррупция. С таким подходом у нас атомной энергетики скоро вообще не будет.
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Писец Энергоатому, теперь какую-нибудь соплю 30-летнюю назначат...
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