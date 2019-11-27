 Кабмин уволил президента "Энергоатома" Недашковского

Об увольнении Недашковского сообщил в Фейсбуке народный депутат Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Кабмин уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского", - написал он.
Позднее информацию об увольнении подтвердил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщил корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это была инициатива министра энергетики Оржеля. Думаю, он может прокомментировать", - сказал глава правительства.
На вопрос о том, не повлияет ли увольнение Недашковского на импорт ядерного топлива, Гончарук ответил: "Мне неизвестно, чтобы подобное решение повлияло на структуру импорта… Мы сейчас увольняем десятками людей, которые работали в предыдущие годы. В большинстве случаев причина увольнения – некомпетентность и ли коррумпированность человека".
По данным Украинского ядерного общества, с инициативой об увольнении президента "Энергоатома" вышел на правительство министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает издание "Левый берег".
Недашковский занимал эту должность с марта 2014 года.
До этого он также руководил "Энергоатомом" с февраля 2005 по октябрь 2006 года, а потом еще раз с июня 2008 по август 2012 года.
"Энергоатом" эксплуатирует Запорожскую, Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую АЭС.
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Хмельницька АЕС, яка входить в структуру ДП «НАЕК «Енергоатом», планує завершити ремонт енергоблоку №1, який станом на 16 вересня 2019р триває вже 296 діб, в кінці грудня цього року замість раніше озвученого строку на кінець жовтня 2019р. Про це повідомила прес-служба станції, з посиланням на слова начальника відділу модернізації і реконструкції ХАЕС Олександра Косіка.
«Ми маємо зараз пошкодження генератора, яке сталося під час випробувань, пошкодження серйозне. Термін його ремонту поки орієнтовно планується до кінця року, до кінця грудня. Зараз узгоджується графік ремонту», - сказав він.