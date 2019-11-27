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 Общество
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Все про:авиакосмическая отрасль (63) Попов Виктор (1)

 Украинский авиапром сегодня способен генерировать около 600 тыс. рабочих мест, - директор FED Попов

Авиационная отрасль на сегодняшний день - это самая большая численность работающих, порядка 60 тысяч рабочих мест.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил президент ассоциации "Укравиапром", председатель правления АО FED Виктор Попов.

"Любой объектовщик в авиационной промышленности, то ли двигателист, то ли самолетчик – это вершина пирамиды. Один объектовщик под собой создает 10 рабочих мест в других сопутствующих отраслях – резины, пластмассы, наука, металл и так далее. То есть если 60 умножить на 10 – это грубые прикидки – это 600 тысяч рабочих мест", - считает он.

Попов также озвучил количество украинских объектовщиков. 

"Если взять аэроспейс украинский, то у нас всего 5 объектовщиков. Кто такие объектовщики? Это те, кто выпускает окончательный продукт на рынок – то ли в виде спутника, то ли в виде двигателя, то ли в виде самолета. Это "Антонов", "Мотор Сич", "Прогресс", "Луч" и КБ "Южное" с заводом "Южмаш"", - рассказал эксперт.

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Полный текст интервью с Виктором Поповым читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3162123
 
 
 Топ комментарии
 
Неплохо при этом, было бы, "генерировать" ещё и самолёты.
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Просто не успеваю записывать усє покращення
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С 2015 года укравиапром не произвел ни одного самолета. Займитесь чем-нибудь существенным.
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Не пойму почему не взять с резервов хотя бы миллиард зелени и дать их в работу Антонову заказать десяток самолётов военным к примеру и тот корвет достроить и новые заложить.эти деньги вернуться налогами зарплатами и уменьшение субсидий. Неужели на субсидии выгоднее тратить?
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Там все сложнее, конкуренты не нужны ни западу, ни востоку, а наши "керевники" дешево продаются...
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Скорее всего они устаревшие уже. Раз ничего не строят - это убыточная госструктура. Они доят государство из принципа давайте сохраним, что есть, на будущее. Авось ситуация изменится и кто-то вольет ленег. Неизвестно, может и инженеров не сохранилось. И деталей уже изготовлять негде.
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Да вы уже 30 лет обещаете, а по сути хрен на рыло, типа факт на лицо...
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Неплохо при этом, было бы, "генерировать" ещё и самолёты.
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Генерировать 600000 рабочих мест, с достойной зарплатой в две минималки. Йой, чую самолеты ихни будут бояться летать. И вообще, с наметившимися тенденциями, лет через 5 максимум 10 Украина полностью утратит свой авиапром.
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Завод расшифровывается как Феликс Эдмундович Дзержинский.
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"способен генерировать"
Одно семяизвержение содержит миллион сперматозоидов! Для оплодотворения нужен один, значит ..

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Скора усе будут едитьина еропланах!
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Когда коррупция в стране зашкаливает , то все ...промы были заточены на отмыв госденег, а не на создание конкурентноспособного продукта . И авиапром не есть исключение, а при последнем шоколадном овоще вообще трактостроители и автоменеджеры рулили отраслью: вернее сидели на финпотоках.
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Если бы еще Аваков купил вертолеты на миллиард евро не у Эйрбасса, а у ЗапорожСичи, то вообще было бы замечательно.
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