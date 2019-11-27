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 Политика Украины, Общество
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Все про:Газ (9193) Кабмин (11384) Тарифы на газ (162) Гончарук_Алексей (317)

 Кабмин одобрил гарантированную цену на газ для населения этой зимой в размере 8 грн/куб. м, - Гончарук

Кабинет министров одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 тыс. грн/ 1 тыс. куб. м.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода. Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние два года", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что переход на программу является добровольным.

"Газа хватит, сегодня у нас рекордные запасы в хранилищах - 21, 7 млрд / м. куб.", - подытожил премьер.

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Кабмин одобрил гарантированную цену на газ для населения этой зимой в размере 8 грн/куб. м, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162119
 
 
 Топ комментарии
 
ничто не выдавало в тебе Зебила, только влажное пятно на штанах между ног, неприятно липло к коже..
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При "мародере" было 8500 а доллар по 28 итого 303 у.е./куб
При новой власти 8000 при долларе 24 итого 333,3 у.е.
Имеем: цена для населения в Украине в гривне "подешевела" на 500 гр. Цена в у.е. выросла на 10%. Цена на мировых рынках упала в 2 раза.

Зебилы, вы рады?
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Зелики,вы рады? Ведь 7.90 при барыгах вам не нравилось.
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Зеля, дави свой электорат! Беспощадно и без передыху! Дави, что б зенки повылазили и юшка из носа брызнула! Что б на всю оставшуюся жизнь запомнили твое н@*******!
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Хорошо, что его действия на остальных не виляют
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Ну,не знаю! Если уже кабмин лохотроном занимается....!
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дивні ці порохосранці.. своєю агресією відвернули від Мародьора більшу частину електорату..тобто непрямо, але підтримали Зеленського на виборах президента..а тут комедію ламають
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