 Кабмин одобрил гарантированную цену на газ для населения этой зимой в размере 8 грн/куб. м, - Гончарук

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода. Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние два года", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что переход на программу является добровольным.

"Газа хватит, сегодня у нас рекордные запасы в хранилищах - 21, 7 млрд / м. куб.", - подытожил премьер.

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