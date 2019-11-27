 Кличко во время "мусорной блокады" Львова тайно принимал отходы, - Садовый

Об этом городской голова Львова рассказал журналистам во время перерыва в судебном заседании, на котором ему избирают меру пресечения, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"У меня всегда с Кличко были хорошие отношения, еще задолго до времени, как он начал работать мэром Киева", - рассказал Садовый.
Отвечая на вопрос об отношениях с Кличко во время "мусорной блокады" Садовый сказал: "Наоборот, он помогал (во время "мусорной блокады" Львова. - Ред.). Он тайно принимал отходы, не информируя об этом президента Украины, который ему запретил помогать Львову. Кличко в определенной степени герой".
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Виталий Кличко в то время был главой партии "Блок Петра Порошенко". Сейчас он возглавляет центральный совет партии "Европейская Солидарность".
Напомним, в мае 2016 года во Львове после пожара закрыли Грибовичскую свалку. В городе возникла напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов.
Отходы из Львова развозили по разным регионам Украины. Например, сообщалось, что автомобиль с мусором из Львова был выявлен в Ривненской области, в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области попытались выгрузить 20 тонн львовского мусора.
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Жители города Гайсин Винницкой области даже пытались перекрывать дорогу, чтобы помешать 13 машинам с львовским мусором выгрузили отходы на местной свалке.
Иначе нафиг ему в Киеве львовский мусор?
@ZelenskyyUa не слило вас, кацапов, 9го декабря, да? )
Lvbnhj, ти ЗЕчмо визнай це і сиди рівно на пляшці, нє ёрзай - кацап
а слова Садового можно интерпретировать так: "если друг попал в беду, друга мелом обведу".. потому что теперь, ГБР после слов Садового начнет уголовное расследование против Кличко за "превышение полномочий".. так что, да.. "друг познается в бИде"..
а Садовый просто подставил Кличко под удар..
🤣
селуУкраїні
благодаря мл.сержанту евт...ку я всегда знал, шо происходило в роте в мое отсутствие
поетому мл. сержант уйдет на дембель в первой команде через 2 недели.
мл.сержанта били 2 недели каждый день до отправления первой команды - синий домой уехал, но в первой команде..
баранка тебе от бублика, а не мэрство !
Зеленым ублюдкам нужен Ткаченко мэром Киева. А Садовой сейчас будет соловьем на них петь.
🤣
Шо прорва...
😁
Клим Чугункин. Плохая наследственность.
Вспомни премьеру Моники Зеленски в США.
пане Садовий, ви знаєте що хоче чути від вас блаЗЄнська влада. Продовжуйте. Може вони оцінять