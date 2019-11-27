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 Политика Украины
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Все про:Кличко (2774) мусор (435) Садовый (460)

 Кличко во время "мусорной блокады" Львова тайно принимал отходы, - Садовый

Городской председатель Львова Андрей Садовый рассказал о хороших отношениях с мэром Киева Виталием Кличко, который сегодня заявил о готовности взять его на поруки.

Об этом городской голова Львова рассказал журналистам во время перерыва в судебном заседании, на котором ему избирают меру пресечения, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"У меня всегда с Кличко были хорошие отношения, еще задолго до времени, как он начал работать мэром Киева", - рассказал Садовый.

Отвечая на вопрос об отношениях с Кличко во время "мусорной блокады" Садовый сказал: "Наоборот, он помогал (во время "мусорной блокады" Львова. - Ред.). Он тайно принимал отходы, не информируя об этом президента Украины, который ему запретил помогать Львову. Кличко в определенной степени герой".

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Корупціонер на смітті": под ВАКС проходит акция против Садового. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Виталий Кличко в то время был главой партии "Блок Петра Порошенко". Сейчас он возглавляет центральный совет партии "Европейская Солидарность".

Напомним, в мае 2016 года во Львове после пожара закрыли Грибовичскую свалку. В городе возникла напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов.

Отходы из Львова развозили по разным регионам Украины. Например, сообщалось, что автомобиль с мусором из Львова был выявлен в Ривненской области, в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области попытались выгрузить 20 тонн львовского мусора.

Также на Цензор.НЕТ: Антикоррупционный суд избирает меру пресечения Садовому. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Жители города Гайсин Винницкой области даже пытались перекрывать дорогу, чтобы помешать 13 машинам с львовским мусором выгрузили отходы на местной свалке.

Источник: https://censor.net.ua/n3162117
 
 
 Топ комментарии
 
Наркоман, красиво ты про ЗЕленую Соплю загундосил, прямо как твой любовник - ВаЗЕлин )
Кличко во время "мусорной блокады" Львова тайно принимал отходы, не информируя об этом Порошенко, - Садовый - Цензор.НЕТ 4013
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От тебе Виталий и благодарностью отплатили.Еще раз показывает какое оно говно.
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Ти запомни, на двох стільцях не всидиш.
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Очевидці бачили в небі над Львовом неопізнаний літаючий бумеранг, який рухався в сторону Ратуші
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Не тайно а за взятки!
Иначе нафиг ему в Киеве львовский мусор?

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Свин отходов хатит??
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Теперь главное чтобы зелёное *********
@ZelenskyyUa не слило вас, кацапов, 9го декабря, да? )
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садовой -сексот)) зачем болтать лишнее о друге в суде))
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потому, как мародера списали все. Кличко во время "мусорной блокады" Львова тайно принимал отходы, не информируя об этом Порошенко, - Садовый - Цензор.НЕТ 7695
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Наркоман, красиво ты про ЗЕленую Соплю загундосил, прямо как твой любовник - ВаЗЕлин )
Кличко во время "мусорной блокады" Львова тайно принимал отходы, не информируя об этом Порошенко, - Садовый - Цензор.НЕТ 4013
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От тебе Виталий и благодарностью отплатили.Еще раз показывает какое оно говно.
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Мне кажется этот сепар просто против Украины
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ПРоср....ПЕСики .. Кличко во время "мусорной блокады" Львова тайно принимал отходы, не информируя об этом Порошенко, - Садовый - Цензор.НЕТ 5503 .Бісить. коли ваше лайно барижне смердить !
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Порошенко прямо в 73% кабінок для голосування в день виборів забігав і ставив плюсики навпроти Зеленського?))))
Lvbnhj, ти ЗЕчмо визнай це і сиди рівно на пляшці, нє ёрзай - кацап
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ага... скорее "друг познается в бИде"..
а слова Садового можно интерпретировать так: "если друг попал в беду, друга мелом обведу".. потому что теперь, ГБР после слов Садового начнет уголовное расследование против Кличко за "превышение полномочий".. так что, да.. "друг познается в бИде"..
а Садовый просто подставил Кличко под удар..
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Не ділився відходами з Свином, падлюка!
🤣
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Ой просто обосраться от этих "тайных" подпольшиков....кресла шатаются под обеими и к Судам надо готовится и к ответу за коррупцию.
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бгг) садовий намагається набрати очків у зебілів - страдалєц от проісков барігі нюханий Кличко во время "мусорной блокады" Львова тайно принимал отходы, не информируя об этом Порошенко, - Садовый - Цензор.НЕТ 8086
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уже под дембель у нас ротный тоже поблагодарил такого...
благодаря мл.сержанту евт...ку я всегда знал, шо происходило в роте в мое отсутствие
поетому мл. сержант уйдет на дембель в первой команде через 2 недели.
мл.сержанта били 2 недели каждый день до отправления первой команды - синий домой уехал, но в первой команде..
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Клыч, ты меня разочаровал, ты еще и подгребал за ...овнюкм Садовым!

баранка тебе от бублика, а не мэрство !
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там ще пальчевський пхається у це крісло. наразі, Віталька не найгірший варіант
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Так для того и сказано.
Зеленым ублюдкам нужен Ткаченко мэром Киева. А Садовой сейчас будет соловьем на них петь.
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И не поймёш с ходу, то ли полезный идиот, то ли бесплолезный.
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Да выделите Свину целую свалку, жадины! Потом пригодится, кормиться с нейо будет!
🤣
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Свин н и к а д а не нажретца!
Шо прорва...
😁
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Оно ролилось таким.

Клим Чугункин. Плохая наследственность.
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Со Столаром прятали мусор у себя на участках.
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На черный день...
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Типа одновременно и подлизнул Витальке, и подосрал Пороху, и вбросил говно на вентилятор киевлянам, которые тогда нюхали сжигаемый львовский мусор на Вырлице.
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Коварный план. Задумал рассорить восток и запад Кличко во время "мусорной блокады" Львова тайно принимал отходы, не информируя об этом Порошенко, - Садовый - Цензор.НЕТ 3915
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Та не. У идиотов такие вещи экспромтом получаются.

Вспомни премьеру Моники Зеленски в США. Кличко во время "мусорной блокады" Львова тайно принимал отходы, не информируя об этом Порошенко, - Садовый - Цензор.НЕТ 6035
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...а чутка у гаю була така... Кличко во время "мусорной блокады" Львова тайно принимал отходы, не информируя об этом Порошенко, - Садовый - Цензор.НЕТ 6427
пане Садовий, ви знаєте що хоче чути від вас блаЗЄнська влада. Продовжуйте. Може вони оцінять Кличко во время "мусорной блокады" Львова тайно принимал отходы, не информируя об этом Порошенко, - Садовый - Цензор.НЕТ 6427
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Вот это поворот. Вот так и помогай людям!
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Мусор --вопрос премьера. См. ответственность президента.
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Садовий (колись успішний мер і політик) добровільно причепив до себе образ сміттєвого інтригана.
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Теперь впору Ленноксу Льюису брать на поруки Кличка.
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а Петю кто будет брать? Садик же их обоих сдал
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Никто Петю не возьмет. Так же как и Кличко. Не того полета эти люди, и какому-то гнусавому ...уйлу они не по зубам.
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Ахахаха)))) да такого друга, как ты, иисусик, надо гнать поганой метлой... С какого ляда ты обьявил, что Кличко тайно Киев мусором заваливал... И да, прям Порох не знал, что у него под носом делается))))
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Кличко во время "мусорной блокады" Львова тайно принимал Доходы, не информируя об этом Порошенко и не спрашивая от кого они идут...)))))
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Содовій на хіду вплігнув у потяг, алє залішівся у відчіплєному вагіні.
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"Кличко во время "мусорной блокады" Львова тайно принимал Доходы, не информируя об этом Порошенко". То есть Порошенко , как Президент Украины и Верховный главнокомандующий, контролировал перевозку мусора из Львова и был причастен к "мусорной блокаде"? И это во время войны??? Только за это его судить надо!!!
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У вас, земанкрутов, клешни доходят судить только садика, на Пороха вам их Запад отрубил)))))
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перед передачей подсудимого на могучие руки Виталика всплывают прямо интимные подробности.
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О господи ! І Кличка своїм сміттям замазав ! Феєрична гнида !
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Ты идиот не простоял перероб-завод во Львове,а виноват Порох?
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- А Віталька сп***див моє відро для сміття-а-а-а-а-а!
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Шо педалик - шо садовой... Оба эти политические "деятели" погрязли в коррупции по уши. Отличаются они токо тем, шо один - полный дИбил, а другой по-умней и по-хитрей будет. А по честности и полезности обществу - оба мутняры и ворюги, которым нужно провести аудит и которых нужно аху...нно(!) наказать, в случае доказанности их вины. Шо бы последующим ублюдкам страшно было...
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