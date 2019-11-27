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 Политика Украины
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Все про:увольнение (1770) Мининфраструктуры (652) Гончаренко (286) Клитина Александра (7)

 Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину, - нардеп Гончаренко

Кабинет министров уволил с должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Александру Клитину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Замминистра инфраструктуры Александра Клитина уволена по представлению министра (не по собственному желанию). В ответ на мой вопрос премьер причины пояснять не захотел. "Чтобы не делать хайп" (с). Министр инфраструктуры Криклий на заседании отсутствовал", - говорится в сообщении.

Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность. Вместе с тем, правозащитники заявили, что Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель.

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Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину, - нардеп Гончаренко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162116
 
 
 Топ комментарии
 
Очищення влади - це якби Яременка чи депутата-гвалтівника мандатів позбавили... А їх тільки із фракції виключили...
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Потому что министр инфраструктуры проявлял нездоровый интерес к ее инфраструктуре.
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А "безтабу" Яременка когда уволят?! .. Девушки с окружной скучают!!!
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Очищення влади - це якби Яременка чи депутата-гвалтівника мандатів позбавили... А їх тільки із фракції виключили...
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Прем'єр Олексій Гончарук витратив на переліт до Лондона понад мільйон гривень. Зовсім недавно скромний експерт BRDO, а сьогодні високопоставлений "Слуга народу" увійшов у смак і витрачає шестизначні суми тільки на одну поїздку.

Понты от Януковича: украинский премьер полетел за миллион гривен. За документами

Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 2677
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девушке через постель значит нельзя,

а хряку Яременке можно?
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может это он с ней переписывался . за анал табу и уволили .
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Підло це. Не по-християнськи. Людина стала на правильний шлях а її знову повернули на панель.
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Очищения власти это отставка в первую очередь Богдана,для начала
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Угу) Викинули не того хто трахнув а ту кого трахнули. Справєдліво чьо Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 1308
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Її викинула за розмову з пранкером, а не за те що її Юзік вибрав "мисс Криворожье"...
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Совершенно верно. И так во всём мире. Не знал? Записывай.
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Щас наскребу карандашиком, дорогой ты мой человек )
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Сами женщину обосрали, сами и уволили.

Жити по новому, блд.
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Её уволили за разговор с пранкером, а не за то что Юзик провозгласил её победительницей конкурса "Мисс Криворожье"!
Вот так и Зебила выбирали, по принципу "смотришь в книгу видишь фигу"...
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А, т.е. ее уволили за то, что она выразила сомнение в законности тендеров, курируемых начальником?
Она, ясно, дура, а кто начальник?
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А "безтабу" Яременка когда уволят?! .. Девушки с окружной скучают!!!
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Он еще доберется до них и сделает из них немножко леди.Вот только очередную зп в конверте получит. Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 6891
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І куди ж вона бідненька тепер піде на кусок хліба заробляти?...
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Потому что министр инфраструктуры проявлял нездоровый интерес к ее инфраструктуре.
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она вышла замуж через постель, и стала "замминистра" через диван...

а есть ещё кресла и стулья, поэтому, она быстро найдет себе работу..
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Угу..Изьявил желание интегрировать свои коммуникации в её инфраструктуру. Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 2109
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Why?
Нехай би працювала ця симпатична кобіта, що знається на тролінґу Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 2501
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Это что ж теперь получается?Это не получение должности "через постель",а банальное изнасилованние.Еще одна жертва произвола зеленой опг? Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 4646
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Угу.. Она дала маху когда "давала" Юзику и сотоварищи.
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Не пойму! То кричат что молодёжь одаренная нигде пробиться не могет, то пробившуюся молодежь упрекают как бабки на скамейках...
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Сволочи !!!!!!!!!!!! Девочка даже ноги раздвинула, чтобы получить пост, где она могла бы верой и правдой служить украинскому народу. Сволочи !!! Больше никак вас не назовешь.
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За "девочку" конечно спасибо,подумала Александра. Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 6893
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Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 4143
Новоявленной Украинской Чичолины не получилось .
И по делом !
К стати в годовщину порнозведы Итальянского Парламента . .
Ей уже 68 лет .

Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 676
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Говорила же ей мама, - не доверяй слугам, а договаривайся с самим хозяином.
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Конечно не пропадет.Зеленое ОТК пройдено,штамп "годна" на спину получен. Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 8558
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Жизнь дала трещину, судьба встала раком - на лицо полный произвол и дискриминация по половому признаку, т.е. до этого скандала она всех устраивала и вопросов к ней не было, а после оказалось , что она проф непригодна? Я бы на ее месте обратился в суд по правам человека.
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сначала сама раком, надеялась на лучшее, а жизнь опять раком поставила, красоту невиданную, рот прямь до ушей сделался, пока до министерской должности дорачила
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Боец погиб, но слава о бойце осталась.
Посмертно наградили и отправили на повышение.
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клитор уволен,а за что так старалась и ублажала?
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У кого то "упало" и " не поднялось"... Доверие ( это сейчас оказывается так называется)
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Судя по информации за последние две недели можно сделать вывод, что Криклию Клитина не дала (заявление об увольнении).
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Цікаво, кому тоді вона дала (заяву про прийняття на роботу), що її взяли замом Криклія в обхід самого Криклія?)))
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В данной ситуации министра тоже надо гнать! А если не так, то есть статья в УК "Принуждение к сексу должностным лицом"! Название может не точное но смысл ясен.
Клетине впору подать заяву про изнасилование пусть доказывает про обоюдное согласие! ))
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Вот сволочи!
Девушку отодрали, попользовались её молодым телом, а теперь уволили... хотя могли бы и отмазать. Вот же гниды...
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