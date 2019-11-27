 Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину, - нардеп Гончаренко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
"Замминистра инфраструктуры Александра Клитина уволена по представлению министра (не по собственному желанию). В ответ на мой вопрос премьер причины пояснять не захотел. "Чтобы не делать хайп" (с). Министр инфраструктуры Криклий на заседании отсутствовал", - говорится в сообщении.
Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность. Вместе с тем, правозащитники заявили, что Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель.
Понты от Януковича: украинский премьер полетел за миллион гривен. За документами
а хряку Яременке можно?
Россияне, свинособаки, вы себя узнаете?
Жити по новому, блд.
Вот так и Зебила выбирали, по принципу "смотришь в книгу видишь фигу"...
Она, ясно, дура, а кто начальник?
а есть ещё кресла и стулья, поэтому, она быстро найдет себе работу..
Нехай би працювала ця симпатична кобіта, що знається на тролінґу
🤔
Новоявленной Украинской Чичолины не получилось .
И по делом !
К стати в годовщину порнозведы Итальянского Парламента . .
Ей уже 68 лет .
Посмертно наградили и отправили на повышение.
Клетине впору подать заяву про изнасилование пусть доказывает про обоюдное согласие! ))
Девушку отодрали, попользовались её молодым телом, а теперь уволили... хотя могли бы и отмазать. Вот же гниды...