 Покупка газа в РФ ведет к потере украинских территорий и жертвам, а не к экономическому процветанию, - "Евросолидарность"

Об этом на заседании правительства заявили народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Каким образом вы собираетесь обеспечить общественные интересы Украины через прямые поставки газа из Российской Федерации? Из страны-агрессора? Каким образом господин министр вчера написал, что мы получим скидку, которую направим на субсидии и социальные проекты? То есть вы хотите финансировать экономику Российской Федерации через прямые закупки газа. И еще заставить украинцев благодарить Российскую Федерацию за субсидии?" - спросила председатель парламентского комитета по интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она подчеркнула, что опыт Украины за последние 28 лет говорит о том, что любая скидка на газ из Российской Федерации превращается в потерю территории и жизней украинцев и точно не приводит к экономическому процветанию.

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"Наша фракция поставила вопрос на Кабмине о заявлении министра энергетики о прямой закупке газа у страны-агрессора и каких-то скидках от Путина. Мы напомнили, чем обернулись такие отношения в прошлом - экономической зависимостью, политической, потерей территорий и жизней украинских граждан", - написал позднее в фейсбуке нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, премьер Алексей Гончарук ушел от ответа, однако не подтвердил и не опроверг такие планы.