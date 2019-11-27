 Покупка газа в РФ ведет к потере украинских территорий и жертвам, а не к экономическому процветанию, - "Евросолидарность"

Об этом на заседании правительства заявили народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Каким образом вы собираетесь обеспечить общественные интересы Украины через прямые поставки газа из Российской Федерации? Из страны-агрессора? Каким образом господин министр вчера написал, что мы получим скидку, которую направим на субсидии и социальные проекты? То есть вы хотите финансировать экономику Российской Федерации через прямые закупки газа. И еще заставить украинцев благодарить Российскую Федерацию за субсидии?" - спросила председатель парламентского комитета по интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Она подчеркнула, что опыт Украины за последние 28 лет говорит о том, что любая скидка на газ из Российской Федерации превращается в потерю территории и жизней украинцев и точно не приводит к экономическому процветанию.
"Наша фракция поставила вопрос на Кабмине о заявлении министра энергетики о прямой закупке газа у страны-агрессора и каких-то скидках от Путина. Мы напомнили, чем обернулись такие отношения в прошлом - экономической зависимостью, политической, потерей территорий и жизней украинских граждан", - написал позднее в фейсбуке нардеп Алексей Гончаренко.
По его словам, премьер Алексей Гончарук ушел от ответа, однако не подтвердил и не опроверг такие планы.
Круто как сделал Вава императорское рррррыыы Путину в царь-телефон. Судя по всему, кремлевский карлик уже пал ниц и униженно трепещет. И так натрепетал, что вчера наш министр энергетики Оржель разразился победным спичем о возможности прямых поставок газа из РФ.
То есть когда мы несколько лет кряду отказывались от оккупантского газа - это было поражение. А когда начнем покупать и наполнять украинскими деньгами закрома лаптеногим, то это будет победа. Только смотрите не перепутайте.
Мало нам того, что Кремль из-за поправки коллаборанта Геруса захватывает рынок электроэнергии, теперь еще мы и рынок газа сдаем бензоколонке. Тут нелишним будет вспомнить, что уже много десятилетий углеводороды являются для Мордора не только и не столько возможностью пополнить бюджет, но и безотказным, мощным рычагом политического давления и шантажа.
И мы снова садимся на эту иглу, хотя еще вчера радовались тому, что с нее с таким трудом слезли. Вчера, как в прошлой жизни.
Но что я вам скажу в утешение, хотя так себе, конечно, утешение, однако штош. Именно это решение рано или поздно похоронит под собой нашего маленького велосипедста. Сначала завалит рейтинг, а потом и его самого. Потому Вава, судя по всему, так и не понял до сих пор одну простую истину, которую каждый свідомий уже давно впитал с молоком матери: Россия. Никогда. Ничего. Не дает. Просто так.
Дает сегодня дешевую энергию и газ с уступками? Жди завтра подляны. Шантаж, требование политических уступок, показательное закручивание вентиля перед камерами, если Украина начнет показывать норов и трепыхаться. В прошлый раз газ по цене в 50 долларов закончился потерей Крыма и войной на Донбассе. Только чтобы проследить эту логическую цепочку, в голове нужно иметь мозги, а не зеленую дрисню.
Это же уже было, Вава. Мы это уже проходили совсем недавно. Только когда мы это все проходили, ты ********** на сцене с похабными шутками и называл свою страну порноактрисой. А теперь ****** тебя, поэтому ты немножечко нагнись.
Отчаянно жаль только, что страну опять трясти будет. Хотя и не переставало с весны.
Российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин пояснил, чей газ покупает Украина взамен российскому.
Крутихин пояснил, что Украина покупает газ не у стран, а у торговых компаний - газ, принадлежащий трейдерам.
"Это ответ на вопрос "чей". Газ куплен продавцами-трейдерами у "Газпрома", а также других европейских и международных компаний, включая торговцев бывшим сжиженным газом. В смешанном виде этот купленный и перекупленный товар не "российский" - на газовых молекулах нет этикетки "сделано в РФ", - подчеркнул он.
"Что касается географии, то газ поступает через границу Украины с Польшей, Словакией и Венгрией. Вопрос "чей" в этом случае провокационен и рассчитан на аудиторию мамонтовых и соловьевых", - добавил эксперт.
Ну хорошо хоть не Соловьёв))
Так эти "аналитики" и по контракту бабы Жули тоже писали, что всё нормально. А на самом - это просто на бумаге он смешанный, а по факту чисто газпромовский, но купленный через посредников. Но что бы такие как Алла не жужжали, им сказки рассказывают. Что он типа смешанный и рашкинского газа там только 8%, а 73% чистейше европейский!
Польша потребляет только российский газ?
Вот только к реверсу это никакого отношения не имеет!
/// В «Нафтогаз Украины» признались, что покупают у европейских компаний российский газ, который идет транзитом через Украину. Правда, отбирать его на территории страны не могут из-за ограничений по контракту с «Газпромом, в котором запрещен виртуальный реверс. Поэтому газ попадает из Украины в Словакию, после чего сразу возвращается обратно. Таким образом, Киев экономит на транспортировке газа из Европы, так как словацкие расстояния небольшие. ///
Алла, ещё вопросы?
"... газ поступает через границу Украины с Польшей, Словакией и Венгрией"
А насправді:
"Укрзализныця" отменила тендер на закупку российского угля и проведет служебное расследование, - Кравцов.
https://censor.net.ua/news/3161977/ukrzaliznytsya_otmenila_tender_na_zakupku_rossiyiskogo_uglya_i_provedet_slujebnoe_rassledovanie_kravtsov
так що прикрийте піддувайло. тут вам нє россія.
Уже запутали - кто есть кто???!
🤔
Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. Грн / 1 тис. Куб. м.
посмотрела вроде было раньше по 7 ( у меня газа нет, поправьте если не правильно). Если все верно это снижение? Что то я запуталась
Їм аби гроші заробити. Для себе.
Це той самий іванішвіллі в Грузії.