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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (9193) Россия (74380) Европейская Солидарность (167)

 Покупка газа в РФ ведет к потере украинских территорий и жертвам, а не к экономическому процветанию, - "Евросолидарность"

Инициативы команды Зеленского о возобновлении закупок российского газа, которые открыто провозглашает профильный министр Алексей Оржель, опасны и неприемлемы.

Об этом на заседании правительства заявили народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Каким образом вы собираетесь обеспечить общественные интересы Украины через прямые поставки газа из Российской Федерации? Из страны-агрессора? Каким образом господин министр вчера написал, что мы получим скидку, которую направим на субсидии и социальные проекты? То есть вы хотите финансировать экономику Российской Федерации через прямые закупки газа. И еще заставить украинцев благодарить Российскую Федерацию за субсидии?" - спросила председатель парламентского комитета по интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она подчеркнула, что опыт Украины за последние 28 лет говорит о том, что любая скидка на газ из Российской Федерации превращается в потерю территории и жизней украинцев и точно не приводит к экономическому процветанию.

Читайте также: Скидка на газ в случае прямых поставок из РФ будет направляться на субсидии, - Оржель

"Наша фракция поставила вопрос на Кабмине о заявлении министра энергетики о прямой закупке газа у страны-агрессора и каких-то скидках от Путина. Мы напомнили, чем обернулись такие отношения в прошлом - экономической зависимостью, политической, потерей территорий и жизней украинских граждан", - написал позднее в фейсбуке нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, премьер Алексей Гончарук ушел от ответа, однако не подтвердил и не опроверг такие планы.

Источник: https://censor.net.ua/n3162109
 
   
 Топ комментарии
 
Олена Монова 39 хв. ·
Круто как сделал Вава императорское рррррыыы Путину в царь-телефон. Судя по всему, кремлевский карлик уже пал ниц и униженно трепещет. И так натрепетал, что вчера наш министр энергетики Оржель разразился победным спичем о возможности прямых поставок газа из РФ.

То есть когда мы несколько лет кряду отказывались от оккупантского газа - это было поражение. А когда начнем покупать и наполнять украинскими деньгами закрома лаптеногим, то это будет победа. Только смотрите не перепутайте.

Мало нам того, что Кремль из-за поправки коллаборанта Геруса захватывает рынок электроэнергии, теперь еще мы и рынок газа сдаем бензоколонке. Тут нелишним будет вспомнить, что уже много десятилетий углеводороды являются для Мордора не только и не столько возможностью пополнить бюджет, но и безотказным, мощным рычагом политического давления и шантажа.
И мы снова садимся на эту иглу, хотя еще вчера радовались тому, что с нее с таким трудом слезли. Вчера, как в прошлой жизни.
Но что я вам скажу в утешение, хотя так себе, конечно, утешение, однако штош. Именно это решение рано или поздно похоронит под собой нашего маленького велосипедста. Сначала завалит рейтинг, а потом и его самого. Потому Вава, судя по всему, так и не понял до сих пор одну простую истину, которую каждый свідомий уже давно впитал с молоком матери: Россия. Никогда. Ничего. Не дает. Просто так.
Дает сегодня дешевую энергию и газ с уступками? Жди завтра подляны. Шантаж, требование политических уступок, показательное закручивание вентиля перед камерами, если Украина начнет показывать норов и трепыхаться. В прошлый раз газ по цене в 50 долларов закончился потерей Крыма и войной на Донбассе. Только чтобы проследить эту логическую цепочку, в голове нужно иметь мозги, а не зеленую дрисню.
Это же уже было, Вава. Мы это уже проходили совсем недавно. Только когда мы это все проходили, ты выебывался на сцене с похабными шутками и называл свою страну порноактрисой. А теперь выебут тебя, поэтому ты немножечко нагнись.
Отчаянно жаль только, что страну опять трясти будет. Хотя и не переставало с весны.
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раньше- торговля на крови,а теперь это победа)) главное мир и восстановление до конца экономических связей с рашкой))
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Не знаю на счет потерь территорий, тут уж сильно сказано. А вот то что Украину опять будут постоянно обвинять в "краже" газа, так это точно. Забыли как это было раньше, каждый месяц одно и то же. А как стали брать реверсом и слухом о краже не слыхивали. Опять таки счетчики на их стороне, Да и вообще какая торговля с агрессором, за 5 лет войны уж можно было приспособиться. А самое главное нужно вспомнить возгласы всех политиков не зависимо от партийной принадлежности ( правда когда они не во власти, а в оппозиции). НАМ ХВАТАЕТ ГАЗА СОБСТВЕННОЙ ДОБЫЧИ. Вот и не могу понять, как только приходят к власти, газа сразу перестает хватать. Странно однако ( сарказм), куда он девается, куда "утекает"...
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Олена Монова 39 хв. ·
Круто как сделал Вава императорское рррррыыы Путину в царь-телефон. Судя по всему, кремлевский карлик уже пал ниц и униженно трепещет. И так натрепетал, что вчера наш министр энергетики Оржель разразился победным спичем о возможности прямых поставок газа из РФ.

То есть когда мы несколько лет кряду отказывались от оккупантского газа - это было поражение. А когда начнем покупать и наполнять украинскими деньгами закрома лаптеногим, то это будет победа. Только смотрите не перепутайте.

Мало нам того, что Кремль из-за поправки коллаборанта Геруса захватывает рынок электроэнергии, теперь еще мы и рынок газа сдаем бензоколонке. Тут нелишним будет вспомнить, что уже много десятилетий углеводороды являются для Мордора не только и не столько возможностью пополнить бюджет, но и безотказным, мощным рычагом политического давления и шантажа.
И мы снова садимся на эту иглу, хотя еще вчера радовались тому, что с нее с таким трудом слезли. Вчера, как в прошлой жизни.
Но что я вам скажу в утешение, хотя так себе, конечно, утешение, однако штош. Именно это решение рано или поздно похоронит под собой нашего маленького велосипедста. Сначала завалит рейтинг, а потом и его самого. Потому Вава, судя по всему, так и не понял до сих пор одну простую истину, которую каждый свідомий уже давно впитал с молоком матери: Россия. Никогда. Ничего. Не дает. Просто так.
Дает сегодня дешевую энергию и газ с уступками? Жди завтра подляны. Шантаж, требование политических уступок, показательное закручивание вентиля перед камерами, если Украина начнет показывать норов и трепыхаться. В прошлый раз газ по цене в 50 долларов закончился потерей Крыма и войной на Донбассе. Только чтобы проследить эту логическую цепочку, в голове нужно иметь мозги, а не зеленую дрисню.
Это же уже было, Вава. Мы это уже проходили совсем недавно. Только когда мы это все проходили, ты ********** на сцене с похабными шутками и называл свою страну порноактрисой. А теперь ****** тебя, поэтому ты немножечко нагнись.
Отчаянно жаль только, что страну опять трясти будет. Хотя и не переставало с весны.
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"твої" заводи, утирок, тепер будуть повністю залежні від доброго настрою *****
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мы не покупали полностью рашевский газ, а смесь с норвежским, американским из Польши и прочих, плюс свой, а кроме того мы платили не раше за реверсный газ...плюс не зависели от политических хотелок раши за низкую цену, типа как флот оставить в Крыму, вот и оставили...
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раньше- торговля на крови,а теперь это победа)) главное мир и восстановление до конца экономических связей с рашкой))
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евро*опа, вы нас уже привели в ж опу, а сами стали миллиардерами, так порошенка?
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Знову дітали нафталіновий фуфел з лахтинських складів. Факти про млрди Порошенка, будьте ласкаві Покупка газа в РФ ведет к потере украинских территорий и жертвам, а не к экономическому процветанию, - "Евросолидарность" - Цензор.НЕТ 8045
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Этим жертвам сейчас на хлеб нечего намазать. Да и вообще, если сюда прийдут солдаты нато...
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Всё хочу спросить у ПЁСов: назовите, плиз, ту €вропейскую страну, добыча газа в которой выросла на объём, что потребляет Украина? Спасибо! Покупка газа в РФ ведет к потере украинских территорий и жертвам, а не к экономическому процветанию, - "Евросолидарность" - Цензор.НЕТ 3550
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перевожу на понятній язык : Руки прочь от Ахметова!
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естественно, ведь 5 лет мы покупали словацкий там, венгерский газ, но не запоребриковый))
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Покупка газа в РФ ведет к потере украинских территорий и жертвам, а не к экономическому процветанию, - "Евросолидарность" - Цензор.НЕТ 4903 И верят же!
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А чей газ в итоге мы потребляем? Правильно, русский, только через посредников, в итоге Рашка получает теже деньги, а мы переплачиваем. Петя, иди на.уй.
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И с чем же он смешанный, интересно? Немного польский, немного венгерский? Покупка газа в РФ ведет к потере украинских территорий и жертвам, а не к экономическому процветанию, - "Евросолидарность" - Цензор.НЕТ 7695
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Арзамазцев считает, что в Европе толко Грязьпромовский газ?
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В европе нет, а вот весь реверсный газ да.
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Для непонимающего Артема.

Российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин пояснил, чей газ покупает Украина взамен российскому.

Крутихин пояснил, что Украина покупает газ не у стран, а у торговых компаний - газ, принадлежащий трейдерам.
"Это ответ на вопрос "чей". Газ куплен продавцами-трейдерами у "Газпрома", а также других европейских и международных компаний, включая торговцев бывшим сжиженным газом. В смешанном виде этот купленный и перекупленный товар не "российский" - на газовых молекулах нет этикетки "сделано в РФ", - подчеркнул он.
"Что касается географии, то газ поступает через границу Украины с Польшей, Словакией и Венгрией. Вопрос "чей" в этом случае провокационен и рассчитан на аудиторию мамонтовых и соловьевых", - добавил эксперт.
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/// Российский экономический аналитик ///

Ну хорошо хоть не Соловьёв))
Так эти "аналитики" и по контракту бабы Жули тоже писали, что всё нормально. А на самом - это просто на бумаге он смешанный, а по факту чисто газпромовский, но купленный через посредников. Но что бы такие как Алла не жужжали, им сказки рассказывают. Что он типа смешанный и рашкинского газа там только 8%, а 73% чистейше европейский! Купівля газу в РФ веде до втрати українських територій і жертв, а не до економічного розквіту, - "Євросолідарність" - Цензор.НЕТ 9400
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«Мы диверсифицируем наши поставки не для того, чтобы продолжать получать газ из России, - заявил в интервью в Варшаве представитель польского правительства по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский (Piotr Naimski). - Это вопрос безопасности, и газопровод Baltic Pipe не является частью переговоров с "Газпромом″».
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Какую долю он составляет в общем объеме потребляемого Польшей газа?
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Только собираются отказатьсь. А до этого покупали и по факту покупают в настоящее время.
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Вопрос непонятен? Сформулирую по другому:
Польша потребляет только российский газ?
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Нет, конечно.
Вот только к реверсу это никакого отношения не имеет!
/// В «Нафтогаз Украины» признались, что покупают у европейских компаний российский газ, который идет транзитом через Украину. Правда, отбирать его на территории страны не могут из-за ограничений по контракту с «Газпромом, в котором запрещен виртуальный реверс. Поэтому газ попадает из Украины в Словакию, после чего сразу возвращается обратно. Таким образом, Киев экономит на транспортировке газа из Европы, так как словацкие расстояния небольшие. ///

Алла, ещё вопросы? Купівля газу в РФ веде до втрати українських територій і жертв, а не до економічного розквіту, - "Євросолідарність" - Цензор.НЕТ 8244
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Я читаю и другое утверждение:
"... газ поступает через границу Украины с Польшей, Словакией и Венгрией"
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Но самое главное, что при такой схеме, которая действовала последние пять лет, Грязьпром не мог шантажировать Украину отключением газа, как это было зимой 2009 года в морозы.
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Чета я смотрю РФ пофиг, кто покупает или нет. В общем и целом поставки на Запад растут.
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Цей "експерт" давно відомий своїм балабольством. А питання "чий" в його трактовці відповідає про кінцівку маршруту фінансових транзакцій, а не маршрут доставки газу та його походження. ГТС масштабний технологічний комплекс, аналогії з продажем картоплі тощо тут не працюють, думаю, навіть "експерту" це добре відомо...
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Балабольствує тут регулярно "експерт" ewas, який розпинався, що залізниця не може закуповувати вугілля в росії.

А насправді:
"Укрзализныця" отменила тендер на закупку российского угля и проведет служебное расследование, - Кравцов.



https://censor.net.ua/news/3161977/ukrzaliznytsya_otmenila_tender_na_zakupku_rossiyiskogo_uglya_i_provedet_slujebnoe_rassledovanie_kravtsov



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Балабальствує наразі сумновідома цим ділом Алла, котра приписує мені те, чого я не стверджував Купівля газу в РФ веде до втрати українських територій і жертв, а не до економічного розквіту, - "Євросолідарність" - Цензор.НЕТ 6186
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Зосередьтесь на обговорюваній темі, а не на плітках про учасників форуму.
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Що порохоботи навик хуцпи відточили загальновідомо. Ну, раз по ділу Аллі відповісти нічого, то чао! Головне - крепко віруй, що "норвезький газ" по реверсу не подорожчає, у випадку припинення укртранзиту Купівля газу в РФ веде до втрати українських територій і жертв, а не до економічного розквіту, - "Євросолідарність" - Цензор.НЕТ 8737
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Головне, що кацапи його ВЗАГАЛІ не відключать, як у 2009.
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Ага, тепер його відключатимуть нові власники і буде радісно знати що непоставляється газ з швейцарських та люксембурзьких родовищ, а не кацапських - газове вялічіє кремля буде посрамліно!
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А може це мудра Алла, повторюха тези "там газ смешанный, не только российский" - покаже свої схеми "міксування газів"?
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Почему Арзамазцев не под своим флагом, а под американским прокси?
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А ну если смешанный, то можно, так только чуть-чуть зрада, за это можно и переплатить...
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Прикольные лайкеры под комментом, только один под украинским флажком.
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Вопрос к порохоботам. Покупать сегодня российский газ через прокладки принадлежащие в том числе и Порошенко это хорошо, а покупать напрямую у кацапов (при условии цены ниже чем при реверсе) без прокладок Порошенко, Яценюка, Ахметова, Коли хорошего парня - это плохо?
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Да, тогда соевые патриоты не в наваре. А это - зрада!!!
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Когда кацапы закроют тебе вентиль в мороз, как делали неоднократно, шо ты запоешь зебил?
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А можна вказати для таких "неодноразових прикручувань" дату та назву компанії-покупця газу, поставки якому Газпромом були знижені нижче передбачених договором мінімумів?
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Міфи, які дурачки-жертви пропаганди тиражують, корисно розвінчувати. Вангую, не дочекаюсь я дат та назв Купівля газу в РФ веде до втрати українських територій і жертв, а не до економічного розквіту, - "Євросолідарність" - Цензор.НЕТ 2368
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Для тех, у кого совсем плохо с пониманием. Любой бизнес с Московией - это зависимость, которая рано или поздно закончивается выкручиванием рук, перекрывание вентиля под Новый год, шантажом и т.д. Именно поэтому Польша отказалась продлять договор на поставку газа из Москвы, хотя собственная добыча у них покрывает всего 15% потребности.
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Представь себе, покупать через другие страны, у которых нормальные договра с рашкой, намного безопаснее, чем напрямую у рашки. Но, чтобы это понять, надо хоть немного разбираться в экономике и политике и желать независимости. А если надо ублажить электорат ценой этой самой независимости, то, конечно, лучше с москалями напрямую договариваться - думаю, они скидку дадут, это да.
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Их скидки простое разводилово для легковерных.Перед выборами мертвечук с бойкой летали в мацквабад и радостно сообщали про договор о дешёвом газе по 230$.В это время в Германии на хабе по споту газ стоил 170-180$.
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Не знаю на счет потерь территорий, тут уж сильно сказано. А вот то что Украину опять будут постоянно обвинять в "краже" газа, так это точно. Забыли как это было раньше, каждый месяц одно и то же. А как стали брать реверсом и слухом о краже не слыхивали. Опять таки счетчики на их стороне, Да и вообще какая торговля с агрессором, за 5 лет войны уж можно было приспособиться. А самое главное нужно вспомнить возгласы всех политиков не зависимо от партийной принадлежности ( правда когда они не во власти, а в оппозиции). НАМ ХВАТАЕТ ГАЗА СОБСТВЕННОЙ ДОБЫЧИ. Вот и не могу понять, как только приходят к власти, газа сразу перестает хватать. Странно однако ( сарказм), куда он девается, куда "утекает"...
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Ага, конечно, через швейцарские и словацкие прокладки на 100 долларов дороже... и уже 4 года...Вот это "независимость" на корман мародёров.
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При овоще покупали по 450 а щас по 210 на сто долларов дороже)
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Откуда такая информация?Наверное от информагенства ОБС или из лахтинской методички?Словацкие прокладки оказались дешевле прямых поставок из рашки по кабальному договору 2009 года.
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Потім путін з ЗЄ посадять на газтрубу медведчука,що путін хотів зробити ще при януковичу.
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На газ *мертвячука * вже посади його кум Пецик барижний .
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Дмітрій, досить тринд.ть. Ви ж доросла людина, давайте факти про баригу, допоможіть гбр з портновим. Чи так хочеться сісти на мордорську трубу і поповнювати кацапський бюджет, що могили українських бійців вже не заважають?
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Прогугляй хто підібрав під себе ззижений газ ..при мальдівському баризі !?
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Ти ж приведеш посилання на факти, бо я не знаходжу зв'язків з Порошенком. Про Мальдіви теж, детальненько, будь ласка. І як там з торгівлею на крові вбитих українців, вже нормальненько, очі не застить?
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Зебилам нравится когда их называют ворами срашкионого газа.
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Газ, газ... А электоренергия, 70 % бензина, соляры, СПГ, нефть, половина напрямую, половина через Беларусь. Уголь тот же, все кацапское. Найдте альтернативу для начала, а потом вещайте. При Порохе стеснялись но торговали, а теперь тенденция поменялась, теперь уже все кошерно, деньги не пахнут, у "патриотов" язык в одном месте, Аваков команды не дает...
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Порох, подымай народ! Пора сносить этот ЗЕзоопарк!
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Не забыл? Призывы к насильственным действиям против действующей власти тянут на статью УК УКРАИНЫ.
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конституція гарантує право на повтсання.
так що прикрийте піддувайло. тут вам нє россія.
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Ну коряво звучит! Зеопарк. Очевидно же.
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Во как БПП изрыгнул... Видать сами хаз в райских кущах закупали
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Выше спор лохов с НЕлохами...
Уже запутали - кто есть кто???!
🤔
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Только что в новостях
Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. Грн / 1 тис. Куб. м.
посмотрела вроде было раньше по 7 ( у меня газа нет, поправьте если не правильно). Если все верно это снижение? Что то я запуталась
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Всё хочу спросить у ПЁСов: назовите, плиз, ту €вропейскую страну, добыча газа в которой выросла на объём, что потребляет Украина? Спасибо!
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Да, не хотят ПЕСы терять 100 долларов надбавки на тот же русский газ
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Це гавкає мародерська мерзота, яка мовчки купувала в рашці уран на мільярди, яка подарувала Медведчуку право розпоряджатися БІЛЬШОЮ ПОЛОВИНОЮ солярки, і купуючи її в рашці. На мільярди.
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А тепер ви,зебільні мерзота,збільшуєте залежність України від рашки.Хоча що можна очікувати від українофобів-*************.
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Скоро ПЕСы предложат покупать русские ТВЭЛы для атомных станций тоже в Словакии, но на гораздо дороже
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А при пете вы не против были ни уголь получать, ни свет в Крым поставлять!!!!
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Хіба не ясно, команда Зеленського намагається нівелювати всі здобутки Майдану, всі жертви війни.
Їм аби гроші заробити. Для себе.
Це той самий іванішвіллі в Грузії.
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А з місця про "здобутки майдану" подетальніше... це які? Я пригадую лише як ******* хвалився безвізом, який щоправда трапився на 2,5 роки пізніше його обісцянки про терміни запровадження та введений же ЄС - зовнішнє рішення, а ще "ххх днів не купуємо газ в росіі". Такі собі здобутки... Корупція при вальцманаті нікуди не ділась, лише зміцнилась, це до "гроші заробити", офшори процвітали при офшорнику панамському, поставки військових товарів на рашку з України тривали успішно, енергетична залежність майже не зменшилась.
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