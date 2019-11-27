Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"Мы надеемся, что совсем скоро состоится встреча "нормандской четверки", и мы желаем всяческого успеха во время переговоров нашим партнерам (Украине. - Ред.). Мы хотим, чтобы вы не делали тех уступок, которые могут вам навредить", - заявил президент Литвы.
Відтепер лише одна асоціація - Україно-російська війна 2014 року.
38 хв. · "Новый законопроект от "слуг народу" "Батькивщины" и "ОПЗЖ" - по оплате пенсий в ОРДЛО (пишут, его уже внесли в Раду).
62 миллиарда гривень из карманов украинских налогоплательщиков - на оккупированную территорию! 62 миллиарда только на пенсии сепарам? Неплохо, неплохо. Давайте, капитулянты, открывайте кошельки, вынимайте куски озо рта своих детей и отдавайте победителям. Устал от войны сидя на диване, проголосовал за капитуляцию? Муляло 1,5% военного сбора? Плати теперь миллиарды дани сепарью.»
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посмотрите на выражение лиц... у уверенного в себе человека и ...ото...
Ты думай прежде чем кукарекать.
tZE inform
@tZEinform
·12 мин
Дожились.... Президент соседней страны просит президента Украины не предавать Украину.... "Не делайте уступок в ущерб Украине" - президент Литвы Науседа - Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"
Я теж такої думки. Зеля планує здавати наші державні інтереси.
Після нормандії все побачимо.