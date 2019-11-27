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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3779) нормандская четверка (800) Науседа Гитанас (15)

 Не делайте уступок в ущерб Украине, - президент Литвы Науседа - Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"

Президент Литвы Гитанас Науседа посоветовал Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи в "нормандском формате" не делать уступок в ущерб Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Мы надеемся, что совсем скоро состоится встреча "нормандской четверки", и мы желаем всяческого успеха во время переговоров нашим партнерам (Украине. - Ред.). Мы хотим, чтобы вы не делали тех уступок, которые могут вам навредить", - заявил президент Литвы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции ЕС против РФ должны сохраняться, - президент Литвы Науседа

Источник: https://censor.net.ua/n3162108
 
   
 Топ комментарии
 
Наиболее рационально было бы повесить Зелю прямо сейчас, не дожидаясь 9 декабря. Потому что после 9 декабря его уже точно придется повесить, никаких других вариантов не останется, но еще придется разгребать потом, что он там накуролесит. А если щас повесить - то и тема закрыта.

Не делайте уступок в ущерб Украине, - президент Литвы Науседа - Зеленскому перед встречей в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 8058
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Бггг) кто то может представить, чтоб Пороха в инсми называли моникой,президенты других стран дарили велик и просили не обосраться и не сдать Украину пуйлу...
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ты не утонешь не бойся
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Чудове українське прислів'я: "Плив, плив, а на березі всрався"©
Відтепер лише одна асоціація - Україно-російська війна 2014 року.
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то кравчук сказав "Плили, плили і на березі втопилися"
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Светлана Самборска
38 хв. · "Новый законопроект от "слуг народу" "Батькивщины" и "ОПЗЖ" - по оплате пенсий в ОРДЛО (пишут, его уже внесли в Раду).

62 миллиарда гривень из карманов украинских налогоплательщиков - на оккупированную территорию! 62 миллиарда только на пенсии сепарам? Неплохо, неплохо. Давайте, капитулянты, открывайте кошельки, вынимайте куски озо рта своих детей и отдавайте победителям. Устал от войны сидя на диване, проголосовал за капитуляцию? Муляло 1,5% военного сбора? Плати теперь миллиарды дани сепарью.»
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Плевать на сантиметры этого животного! Оно - предатель! Только это важно.
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Предатель это тот кто предал свой народ, а он его не предавал. Он агент который работает на врага. Вот так правильно.
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Зеленский за мир,порохоботы за войну,Порошенко за вечную войну
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Наиболее рационально было бы повесить Зелю прямо сейчас, не дожидаясь 9 декабря. Потому что после 9 декабря его уже точно придется повесить, никаких других вариантов не останется, но еще придется разгребать потом, что он там накуролесит. А если щас повесить - то и тема закрыта.

Не делайте уступок в ущерб Украине, - президент Литвы Науседа - Зеленскому перед встречей в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 8058
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Наиболее рационально было бы повесить его еще до выборов. Хотя Ваш вариант мне тоже нравится.
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Так і є. Зеленський за капітуляцію, українці за незалежність, Порошенко за сильну і незалежну Україну
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НАУСЕДА -литовський економіст, банкір і викладач університету. Президент Литви з 12 липня 2019 року. Зеленский - украинский комик, Президент Украины з 2019 року
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Железяка тупая, приведешь может какой то удачный договор о мире с кацаплом для жертвы их агрессии?
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Засунь такой ,,мир,, себе в жопу и два раза проверни .Как твой шеф сказал?За 5 лет кровь забудется ?И ты себя называешь человеком .ШМАКЛЯ -вот новый вид тебеподобных.
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Ну Наусєда знає, що каже. Як і президент Естонії знає, що дарує.
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Земудак. Даже чужие президенты просят не быть мудаком глядя на его ужимки и поступки.
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Для него главное --- унитазы вернуть!! все остальное --- выше его понимания....
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Спасибо,пан Наусед,за добрый совет и пожелания!
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Поздно - зебилы уже во всю сливают Украину под масковитов...
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Вот этой паскуде правильный подарочек

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Скоро Зеленскому уборщицы советовать будут,дожились
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Президент успішної європейської країни- уборщица? Зовсім у вас з голівоньками погано
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Досвід прибиральниці нічим не поступається досвіду продюсерів, яких він призначив радниками у Раду Національної Безпеки і Оборони. "Радники" РНБО: продюсер 95 кварталу Сивохо і продюсер Тіни Кароль Максим Ткаченко.
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Бггг) кто то может представить, чтоб Пороха в инсми называли моникой,президенты других стран дарили велик и просили не обосраться и не сдать Украину пуйлу...
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ЗЕлесепидисту та Украина и нах не нужна, у него свои ценности
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но фрау комсомолке и макрону никто что-то советы не торопятся давать. один в десны с ****** бьется, другая к трубе ***** присосаться мечтает, но с этим все в порядке.
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а чего оно туда поперлось? - янык, помнится, тоже в Вильнюс ездил... но всплыл аж в Ростове.
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А может на Майдане к 9 декабря действительно как перформенс - висельницу поставить и подсветить красиво?
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А какой пример будет для других стран. Возможно другие лидеры воздержатся от плохих замыслов?
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Какое оно зеленое ещё ,мелкое, в прямом и переносном
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даже не в росте дело...а в комплексах...
посмотрите на выражение лиц... у уверенного в себе человека и ...ото...
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ВОЛОДИМИР , в париж без ПИАНИНО ну ни как !!! долбить так долбить !!!
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Тот случай, когда даже ближайшие союзники Украины не доверяют писюнисту.
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блаЗЄнський з'їздив до країн Балтії бо знає, що після капітуляції навряд чи хтось з них захоче з ним зустрітися.
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А ЗЕлупа так і послухала. Йде по протореній доріжці Вітьки Хряка
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Один в один идет к своей Йолке. Янук, помнится, тоже в Литву накануне неподписания ассоции ездил, тоже его, дурака, все умоляли...
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Какие конкретно уступки имеется ввиду?Не об одном не слышал.
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И у президента Литвы на Зеленского - никакой надежды. От отчаяния даже пришлось открытым текстом просить, чтобы не просрал Украину.
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Литва хочет чужими руками жар загребать.Какое отчаяние у Литвы они,что с рашкой воюют?
Ты думай прежде чем кукарекать.
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Литва боится сепаратных переговоров Бениной мафии с РФ больше чем 73% дебилов в Украине... Стыдно
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Очень показательно как порошенковские холуи относятся ко всем остальным гражданам своей страны.Ну очень показательно.
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Зебилам всё равно, в какой стране смотреть "Сватов", так что существование Украины их как--то не волнует.
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tZE inform

@tZEinform

·12 мин
Дожились.... Президент соседней страны просит президента Украины не предавать Украину.... "Не делайте уступок в ущерб Украине" - президент Литвы Науседа - Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"
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Увесь світ бачить, що Інфузорій в Туфельках здає і буде здавати Україну, але тільки не його 73%-ний електорат.
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Зеля,ты воюй,воюй-всё равно получишь-велосипед.
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Ганьба.. Вже всі тицяють шмарклю клювом у його власне гівно.. А воно все робить навпаки..
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Щось недобре підозрюють...
Я теж такої думки. Зеля планує здавати наші державні інтереси.
Після нормандії все побачимо.
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Не, он не планирует, он выполняет: сдаёт.
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Твою ж ты мать Литва просит чужое государство не сдавать интересы чужой страны,большего унижение для Зебила пока не было,но он не поймет
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_Предатель делает свою работу! С чего это он должен чувствовать себя униженным? Что за вздор! Штирлиц, по-вашему, чувствовал себя униженным, работая в Берлине против рейханутых? Это унижение для Украины, но никак не для вражеского агента зелобородько. Так что понимать зелюку тут просто нечего. Это вы не поняли.
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От мені цікаво, ви казали побачимо. Ви хочите побачити результати змови двох вовіків? Точно хочете? Тоді дивіться, нехай повилазить!
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Прикольно, что этим озабочены президенты других стран.
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Макрон для України буде тим, ким був Саркозі для Грузії! Признавши автономію ЛДНР зі згоди лідерів Нормандського формату, вони тим самим звільняють Росію від відповідальності за розв"язання конфлікту на Донбасі, зняття з неї санкцій і перекладання всього тягара за відновлення зруйнованих территорій на плечі України. "Ми зробили це разом" -- скаже наш недоумковатий преЗедент!
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При Порошенко такого звернення і прохання навіть у теорії бути не могло! Дожились, дообирались, щоб президенти сусідніх країн просили Зе не здавати Україну! Дійсно, після героїв прийшли клоуни!
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Ну чого ж не було? Було. У 2013 році президент Литви Даля Грибаускайте і канцлер ФРН Ангела Меркель просили янукОвоча не здавати Україну путіну, а підписати угоду про Асоціацію з ЄС.
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Чого ви гавкаєте-після 9 го все буде зрозуміло !
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