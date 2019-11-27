 Не делайте уступок в ущерб Украине, - президент Литвы Науседа - Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Мы надеемся, что совсем скоро состоится встреча "нормандской четверки", и мы желаем всяческого успеха во время переговоров нашим партнерам (Украине. - Ред.). Мы хотим, чтобы вы не делали тех уступок, которые могут вам навредить", - заявил президент Литвы.

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