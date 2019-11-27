EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  1037  5
Все про:Запорожье (1569) мост (574) Голик Юрий (48)

 Для моста-долгостроя в Запорожье наконец ищут подрядчика, – советник премьера Голик

Во вторник, 26 ноября, объявлен тендер на определение подрядной организации для строительства в Запорожье моста, брошенного 15 лет назад.

Об этом в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

По его словам, данный мост является "печально известным памятником архитектуры, дебилизму, пофигизму и крепким хозяйственникам".

Голик напомнил, что две недели назад они с премьером Александром Гончаруком и руководителем Укравтодора Александром Кубраковым осмотрели долгострой. Тогда было обещано, что в течении ближайших двух-трех недель будет объявлен тендер на его достройку.

"Это первый шаг в бюрократической цепочке превращения многолетнего провала в, собственно, мост. Сказано - сделано. Проект восстановлен. Тендер объявлен. Финансирование найдено. Знал бы кто каких нервов нам это стоило в век всеобщего нигилизма и пофигизма", - отметил советник премьера.

Согласно информации на сайте Prozorro, заказчиком работ является Служба автомобильных дорог в Запорожской области. Конечный срок подачи тендерных предложений - 26 декабря 2019 года. Начало аукциона назначено на 31 января 2020 года. Ожидаемая стоимость 12,3 млрд грн.

Для моста-долгостроя в Запорожье наконец ищут подрядчика, – советник премьера Голик 01

Напомним, ранее Юрий Голик сообщил, что на открытие движения в одну сторону на мосту в Запорожье отведено максимум полтора года, а полное завершение строительства должно закончиться не позднее, чем через три года.

Источник: https://censor.net.ua/n3162107
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Совсем как у нас - как выборы на носу, так куча прожектов и в этот момент кажется, что завтра будет коммунизм...
 показать весь комментарий
 
 
Хотелось бы больше конкретики по очередности выполнения проекта, что в первую очередь, вторую, третью, ведь моста там два
 показать весь комментарий
 
ну, кагбэ, одну надвижку уже завершили.
Для моста-долгостроя в Запорожье наконец ищут подрядчика, – советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 587
 показать весь комментарий
 
Давно пора, а то последние 5 лет предпочитали только ржать над кацапами и их стройкой крымского моста.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх