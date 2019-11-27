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Все про:Одесса (5751) порнография (150)

 Пациенток для порно снимали в частном медкабинете, который арендует помещение у Одесского онкодиспансера, - главврач онкодиспансера Лукьянчук

Руководство Одесского онкологического диспансера утверждает, что его сотрудники не имеют никакого отношения к скандалу, разразившемуся после публикации видеозаписей гинекологических осмотров на порноресурсе.

Об этом написал на своей странице в Facebook главврач Одесского областного онкологического диспансера Олег Лукьянчук, информирует Цензор.НЕТ.

"То, о чем сообщают СМИ и соцсети происходило на арендованной территории. Врач, работавший там сотрудником диспансера не являлся. К сожалению, контролировать работу на арендованной территории руководство диспансера по закону не имеет права", - сообщил Лукьянчук.

По его словам, руководство онкодиспансера не может самостоятельно выгнать арендатора, ведь диспансер является собственностью областного совета. При этом администрация "будет настоятельно требовать разрыва договора аренды с людьми опозорившими имя врача и человека и бросившего тень на одесский областной онкологический диспансер", пообещал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: В кабинете гинеколога Одесского онкодиспансера пациенток без их ведома снимали для порно, - следствие

"Руководство диспансера окажет всю административную и правовую помощь органам досудебного расследования в установлении истины по делу", - добавил он.

Пациенток для порно снимали в частном медкабинете, который арендует помещение у Одесского онкодиспансера, - главврач онкодиспансера Лукьянчук 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в кабинете гинеколога, расположенном на территории Одесского областного онкологического диспансера, пациенток без их ведома снимали для порно. Скрытая камера была установлена в кабинете врача УЗИ-диагностики. На порносайте опубликованы записи с этой камеры с начала 2018 по апрель 2019 года.

Также на Цензор.НЕТ: Житель Киевщины снимал порноролики со своими маленькими детьми, - киберполиция. ФОТОрепортаж

В совершении преступления подозревают сотрудника интернет-провайдера, который настраивал в онкодиспансере интернет. Если его вина будет доказана, ему будет грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3162106
 
 
 Топ комментарии
 
Олена Монова
39 хв. · Круто как сделал Вава императорское рррррыыы Путину в царь-телефон. Судя по всему, кремлевский карлик уже пал ниц и униженно трепещет. И так натрепетал, что вчера наш министр энергетики Оржель разразился победным спичем о возможности прямых поставок газа из РФ.

То есть когда мы несколько лет кряду отказывались от оккупантского газа - это было поражение. А когда начнем покупать и наполнять украинскими деньгами закрома лаптеногим, то это будет победа. Только смотрите не перепутайте.

Мало нам того, что Кремль из-за поправки коллаборанта Геруса захватывает рынок электроэнергии, теперь еще мы и рынок газа сдаем бензоколонке. Тут нелишним будет вспомнить, что уже много десятилетий углеводороды являются для Мордора не только и не столько возможностью пополнить бюджет, но и безотказным, мощным рычагом политического давления и шантажа.
И мы снова садимся на эту иглу, хотя еще вчера радовались тому, что с нее с таким трудом слезли. Вчера, как в прошлой жизни.
Но что я вам скажу в утешение, хотя так себе, конечно, утешение, однако штош. Именно это решение рано или поздно похоронит под собой нашего маленького велосипедста. Сначала завалит рейтинг, а потом и его самого. Потому Вава, судя по всему, так и не понял до сих пор одну простую истину, которую каждый свідомий уже давно впитал с молоком матери: Россия. Никогда. Ничего. Не дает. Просто так.
Дает сегодня дешевую энергию и газ с уступками? Жди завтра подляны. Шантаж, требование политических уступок, показательное закручивание вентиля перед камерами, если Украина начнет показывать норов и трепыхаться. В прошлый раз газ по цене в 50 долларов закончился потерей Крыма и войной на Донбассе. Только чтобы проследить эту логическую цепочку, в голове нужно иметь мозги, а не зеленую дрисню.
Это же уже было, Вава. Мы это уже проходили совсем недавно. Только когда мы это все проходили, ты выебывался на сцене с похабными шутками и называл свою страну порноактрисой. А теперь выебут тебя, поэтому ты немножечко нагнись.
Отчаянно жаль только, что страну опять трясти будет. Хотя и не переставало с весны.
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Представляю себе предъявление доказательств на суде, а главное - обсуждение...
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И я о том... Как ещё доказать, что именно ту или иную пациентку снимали на видео...
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проводить следственный эксперимент, на месте.
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Олена Монова
39 хв. · Круто как сделал Вава императорское рррррыыы Путину в царь-телефон. Судя по всему, кремлевский карлик уже пал ниц и униженно трепещет. И так натрепетал, что вчера наш министр энергетики Оржель разразился победным спичем о возможности прямых поставок газа из РФ.

То есть когда мы несколько лет кряду отказывались от оккупантского газа - это было поражение. А когда начнем покупать и наполнять украинскими деньгами закрома лаптеногим, то это будет победа. Только смотрите не перепутайте.

Мало нам того, что Кремль из-за поправки коллаборанта Геруса захватывает рынок электроэнергии, теперь еще мы и рынок газа сдаем бензоколонке. Тут нелишним будет вспомнить, что уже много десятилетий углеводороды являются для Мордора не только и не столько возможностью пополнить бюджет, но и безотказным, мощным рычагом политического давления и шантажа.
И мы снова садимся на эту иглу, хотя еще вчера радовались тому, что с нее с таким трудом слезли. Вчера, как в прошлой жизни.
Но что я вам скажу в утешение, хотя так себе, конечно, утешение, однако штош. Именно это решение рано или поздно похоронит под собой нашего маленького велосипедста. Сначала завалит рейтинг, а потом и его самого. Потому Вава, судя по всему, так и не понял до сих пор одну простую истину, которую каждый свідомий уже давно впитал с молоком матери: Россия. Никогда. Ничего. Не дает. Просто так.
Дает сегодня дешевую энергию и газ с уступками? Жди завтра подляны. Шантаж, требование политических уступок, показательное закручивание вентиля перед камерами, если Украина начнет показывать норов и трепыхаться. В прошлый раз газ по цене в 50 долларов закончился потерей Крыма и войной на Донбассе. Только чтобы проследить эту логическую цепочку, в голове нужно иметь мозги, а не зеленую дрисню.
Это же уже было, Вава. Мы это уже проходили совсем недавно. Только когда мы это все проходили, ты ********** на сцене с похабными шутками и называл свою страну порноактрисой. А теперь ****** тебя, поэтому ты немножечко нагнись.
Отчаянно жаль только, что страну опять трясти будет. Хотя и не переставало с весны.
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Паравда Олена Монова чомусь не розглядає варіант, що це робиться абсолютно свідомо, для «возвращєня строптівой бєндєровкі, в лоно матушкі Орди...»
Це ж не «Зємлю обєтованную» здавати арабам....
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Оленочка,новость не про Вову,а про гинеколога!?
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Ви забулися що москалі нам вже повинні як земля колгоспу. Хоч газом, хоч світлом, хоч лаптями - яка різниця чим з них взяти?
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Нічого, що прийдеться платити за все, ще й втридорога.
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Эх,говорили мне умные люди,-Иди учись на гинеколога,будут руки в тепле и в золоте!!!
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т.е. таки не только интернетчик виновен, а и дохторишка был в теме?
а может стоить не с аренды дело начинать, а с лишения его мед. лицензии (если это частник) плюс судебное разбирательство и иски от женщин, на материальное возмещение морального урона и плюс мед.тайны... )
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Даже с аренды стремно начинать - может оказаться, что доктор заносил часть аренды налом или давал взятку за возможность арендовать данное помещение.... Пацієнток для порно знімали в приватному медкабінеті, що орендує приміщення в Одеському онкодиспансері, - головлікар онкодиспансера Лук'янчук - Цензор.НЕТ 5444
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Ты что, не видишь что табличка без трусов!.. Пацієнток для порно знімали в приватному медкабінеті, що орендує приміщення в Одеському онкодиспансері, - головлікар онкодиспансера Лук'янчук - Цензор.НЕТ 2485
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а где можно подробно ознакомиться с материалами, имеющими отношение к скандалу?)))
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Вообще то, женщина без трусов у врача, это не порно)
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