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Все про:NASA (79) МКС (16) туалет (57)

 На МКС поломались все туалеты, космонавтам пришлось использовать памперсы

На Международной космической станции (МКС) сломались все туалеты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщается в трансляции NASA.

По словам итальянского космонавта Луки Пармитано, в американском сегменте туалет не работал из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском - из-за сигнализации переполненного бака.

Отмечается, что туалеты также есть в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", но они используются лишь в случае крайней необходимости. Во время поломки космонавты использовали памперсы.

Спустя некоторое время космонавтам удалось починить все туалеты. В "Роскосмосе" добавили, что туалеты вышли из строя ночью, и с того момента экипаж проводил ремонт.

В настоящее время на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган, Джессика Мейр и командир экипажа Лука Пармитано.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162103
 
   
 Топ комментарии
 
Розетки та трухани пильнуйте!
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Непростая была ситуация, уверен, там все обосрались! И в прямом и переносном смысле На МКС зламалися всі туалети, космонавтам довелося використовувати памперси - Цензор.НЕТ 2792
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Операция "Возмездие". Месть за унитазы, украденные с катеров.
Блестящая работа украинских спецслужб! Браво!
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Летчик-космонавт Александр Лазуткин, комментируя поломку туалетов на МКС.

«Не хочу ничего плохого сказать про американцев, что они не могут нашим туалетом пользоваться грамотно. На самом деле все вещи, все приборы ломаются», - сказал Лазуткин добавив, что в подобных случаях их просто чинят.
На МКС зламалися всі туалети, космонавтам довелося використовувати памперси - Цензор.НЕТ 282

На МКС зламалися всі туалети, космонавтам довелося використовувати памперси - Цензор.НЕТ 1358

Сейчас на МКС имеется три туалета, все российского производства, даже расположенный в американском модуле "Спокойствие". Последний был заказан в России и произведён в 2008 году за 19 миллионов долларов (!!!!). Основными считаются санузлы в модулях "Звезда"и "Спокойствие", но в случае их одновременной поломки можно воспользоваться третьим, установленным в "Союзе", который пристыкован к орбитальной станции.

На МКС зламалися всі туалети, космонавтам довелося використовувати памперси - Цензор.НЕТ 3425

индивидуальный мочеприемник на американском Апполоне
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Блін! На МКС зламалися всі туалети, космонавтам довелося використовувати памперси - Цензор.НЕТ 4597 Шо ті мериканці ващє за жизнь нашу скрєпну знають?! На МКС зламалися всі туалети, космонавтам довелося використовувати памперси - Цензор.НЕТ 3549 А чи бачили вони дірку в формє сєрдєчка в сральнику в срєднєй полосє рассєї?! Нєт, конєшно! На МКС зламалися всі туалети, космонавтам довелося використовувати памперси - Цензор.НЕТ 4597 Ну шо вам сказать... вінуваті в усьому біндерівці! Зуб даю ! Зєля з йухлом вже всі зуби з пломбами на спор віддали! А в мене ще залишилися...
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Ще й сортир треба виделкою чистити... Зате - солодкий хліб!


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Пекельний рис? Це як пекельні борошна, але рис.
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Кацапам надо дырку в полу просверлить..., для них так привычнее.
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Та їх привчають користуватись пляшкою....russian style....
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Новини з Мордора: унітази, туалети, спорт: "мєтаніє лєпьошок із гавна", культура: "монумєнтальниє пєтухі з гавна", кацап удома провалився через підлогу й утопився у вигрібній ямі...
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Великая держава. Забрали рэфию,Крым,Домбасс, теперь и космос засрут.
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я думаю що не засеруть,завдяки нашим уніазам із бойових суден, які росіяни вкрали для заміни,засраних космічних суден.
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Дык вот для чего нароссийские космонавты сверлили дырки в МКС! Привычка гадить в дырку с детства.
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Так он де буде стояти унітаз який зпи*дили з нашого бронекатера...
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Утонуть в собственном говне - это национальная идея свинорусов.
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Идёт мужик по улице, смотрит очередь стоит. Подходит спрашивает:
- Что дают?
Ему говорят:
- Немецкие унитазы.
Мужик думает "Возьму, пожалуй". Подходит его очередь, он говорит продавщице:
- Дайте 1 немецкий унитаз.
Продавщица дает ему две двухметровые палки. Он посмотрел и спрашивает:
- Как ими пользоваться?
Продавщица отвечает:
- Вообще-то унитазы не немецкие, а ненецкие. А пользоваться следующим образом. Одну палку втыкаешь в снег и вешаешь на нее шубу, а когда садишься срать то другой палкой волков отгоняешь. Вот такие суровые на россии унитазы!
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Так вот куда унитазі
с наших кораблей поснимали!!
Теперь на батуте Рогозин забросит
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