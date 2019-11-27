 На МКС поломались все туалеты, космонавтам пришлось использовать памперсы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщается в трансляции NASA.
По словам итальянского космонавта Луки Пармитано, в американском сегменте туалет не работал из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском - из-за сигнализации переполненного бака.
Отмечается, что туалеты также есть в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", но они используются лишь в случае крайней необходимости. Во время поломки космонавты использовали памперсы.
Спустя некоторое время космонавтам удалось починить все туалеты. В "Роскосмосе" добавили, что туалеты вышли из строя ночью, и с того момента экипаж проводил ремонт.
В настоящее время на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган, Джессика Мейр и командир экипажа Лука Пармитано.
Блестящая работа украинских спецслужб! Браво!
«Не хочу ничего плохого сказать про американцев, что они не могут нашим туалетом пользоваться грамотно. На самом деле все вещи, все приборы ломаются», - сказал Лазуткин добавив, что в подобных случаях их просто чинят.
Сейчас на МКС имеется три туалета, все российского производства, даже расположенный в американском модуле "Спокойствие". Последний был заказан в России и произведён в 2008 году за 19 миллионов долларов (!!!!). Основными считаются санузлы в модулях "Звезда"и "Спокойствие", но в случае их одновременной поломки можно воспользоваться третьим, установленным в "Союзе", который пристыкован к орбитальной станции.
индивидуальный мочеприемник на американском Апполоне
Зелений Слонік (Повний дубляж українською) [UkrTrashDub]
- Что дают?
Ему говорят:
- Немецкие унитазы.
Мужик думает "Возьму, пожалуй". Подходит его очередь, он говорит продавщице:
- Дайте 1 немецкий унитаз.
Продавщица дает ему две двухметровые палки. Он посмотрел и спрашивает:
- Как ими пользоваться?
Продавщица отвечает:
- Вообще-то унитазы не немецкие, а ненецкие. А пользоваться следующим образом. Одну палку втыкаешь в снег и вешаешь на нее шубу, а когда садишься срать то другой палкой волков отгоняешь. Вот такие суровые на россии унитазы!
с наших кораблей поснимали!!
Теперь на батуте Рогозин забросит