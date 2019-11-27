EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  222  6
Все про:выплаты (250) компенсации (289) Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий (15)

 Члены семей украинцев, незаконно удерживаемых в ОРДЛО и РФ, смогут ежегодно получать денежную помощь, - Минветеранов

Семьи граждан Украины, которые незаконно лишены свободы на временно оккупированных территориях Украины или на территории Российской Федерации, смогут получать денежную помощь не единоразово, а каждый год.

Соответствующее решение о внесении изменений в Порядок использования средств было принято во время заседания правительства 27 ноября, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Таким образом, выплата средств для оказания профессиональной юридической помощи теперь может осуществляться ежегодно в течение лишения лица личной свободы, в случае повторного обращения о предоставлении такой помощи как лично, так и через члена семьи, близкого родственника или законного представителя такого лица, а также при наличии в государственном бюджете средств, предусмотренных на такие выплаты", - указывается в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин направил дополнительные 1,4 млрд грн на выплату больничных в 2019 году

Денежная помощь, предназначенная для возмещения затрат, связанных с посещением лишенных свободы их родственниками, предоставления пленным и членам их семей юридической помощи, медицинских и социальных услуг, будет назначаться решением комиссии.

Источник: https://censor.net.ua/n3162102
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А как они будут определять законно или не законно? Если какой-то зебил поехал в братскую рассею закладчиком и его посадили то его семье тоже будут платить компенсацию? Зебилы браво
 показать весь комментарий
 
 
Так это и мне полагается ? )) Я из Донецка. И незаконно удерживаемый.
 показать весь комментарий
 
Сокатили количество получателей коммунальных субсидий, а туда не, не жалко.
 показать весь комментарий
 
Если что-нибудь останется после выплат ордловцам, которые и удерживают украинцев.
 показать весь комментарий
 
все как то мутно. Сколько их там и за что сидят никто не знает.
 показать весь комментарий
 
То вони ще довго збираються їх там тримать? Це що, бізнес такий?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх