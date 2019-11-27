 В Раду внесли законопроект, который вернет старикам в ОРДЛО честно заработанные пенсии, - Сивохо. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщил советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам Донбасса Сергей Сивохо, передает Цензор.НЕТ.
"60% людей пересекающих линию разграничения – это пенсионеры. Они живут в постоянной борьбе за выплаты и документы. Так не должно быть! 700 тысяч пенсионеров на неподконтрольной территории не могут реализовать свое конституционное право на пенсию. Это ненормально!" - написал он, добавив, что реинтеграция Донбасса невозможна без эффективной защиты и восстановления законных прав граждан.
Атлично. Скоро будут еще и компенсации орочьим выводкам за утрату кармильцев.
И шоб каждый вонючий зебил знал - что из восьми часов рабочего времени он два часа работает на Данбасс...
Ну, не вижу тут противоречия. Я, например, тоже не могу реализовать водительские права на неподконтрольных мне автомобилях. И не жалуюсь.
І це вірно, справедливо і розумно, бо інакше жертва прямо і опосередковано фінансуватиме агресора і буде оплачувати патрони і снаряди якими будуть знищувати людей країни жертви окупації.
Питання: Як називаються люди, які пропонують завідомо злочінні рішення по фінансуванню тероризму?
Чому моїми коштами зе-депутати намагаються фінансувати вбивць захисників моєї країни?
ну для смеху так?
І скільки фантиків коштуватиме доляр при цьому?
сами у тещ углы снимают - нету у них бабла и голодают - худые все, шо мимо не обьедешь.
І був, падло, надто обізнаним у ситуації, явно прослуховував віжкритий військовий зв'язок і не виключено що зливав інфу. Я попросив київського літнього радіоаматора почати з ним гру, той розкрутив сєпара на позивний, далі - справа техніки. Злили падлу в усі волонтерські "інформаційні" інстанції, подальше зробили вони. Під час чергового "пенс. туру" з ним провели певну роботу і відлучили від "годівнички".
Пенсіонери там пенсію від путіна мають.
Краще б про українстких старих подумали.
Сміхїйовці зекані!
эти деньги могли бы быть ВАШИМИ !!!!!!!!!!!!!!
Не спонсируй сепаратистов-террористов!
1. этот "законопроект" ни на день не приблизит освобождение оккупированных территорий Украины, а наоборот отдалит этот день на годы
2. если всё же стадо именуемое "слуги народа" с дуру примут этот "закон" - госдума россии будет приветствовать принятие этого "закона" стоя и продолжительными овациями, т.к. этот закон избавит оккупанта от тяжести финансирования самой бесполезной для них прослойки населения оккупированных территорий - пенсионеров, не только на территории ОРДЛО, но и на территории Крыма
3. опять же, если "закон" будет принят - для путина это станет "зеленым" сигналом к продолжению дальнейшей оккупации соседних областей Украины, ведь "пенсионеры" будут не против - Украина, в любом случае, будет нести ответственность за их финансирование
4. на территории ОРДЛО и тем более аннексированного Крыма, гривна не является платежной, поэтому пенсионеры будут менять гривну на российский рубль в "непризнанных банках ОРДЛО" и российских банках, а это уже, извините, - финансирование терроризма и сепаратизма!
По логике, надо бы всем подтвержденным пенсионерам ОРДЛО сделать депозитные счета в Ощадбанке и выплачивать пенсии на эти счета с дальнейшей возможностью выдачи средств после освобождения территории и установления Украиной контроля на российско-украинской границе.
А вот "подтверждение" реальности жизни таких пенсионеров надо упростить - вплоть до возможности удостоверения их личности по "скайпу" 1 раз скажем в 3 месяца...
Чому ми зараз твоїм родичам повинні платити, примушуючи своїх батьків на жалюгідну пенсію.
Якщо твій регіон зараз не поповнює пенсійний фонд України то чому ми повинні платити.
Хай платить той, кого так звали дончани - ****.
- Hет, внучок , это ты будешь больше пить!
Они с рашки пенсию получают!!!!!
И у нас не накопительная а солидарная ПФ!!!!
ВСЕ что они где то заработали - ушло !!!!!
Смысл платить налоги в стране, где твои деньги кусок дерьма раздает кому попало?
Что вообще он здесь делает??
Вредит !!
Сивохо
вон НХ