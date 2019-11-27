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 Политика Украины, Общество
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Все про:законопроект (2260) пенсионеры (649) пенсия (1859) Донбасс (20028) Сивохо (11)

 В Раду внесли законопроект, который вернет старикам в ОРДЛО честно заработанные пенсии, - Сивохо. ИНФОГРАФИКА

В Верховную Раду внесли законопроект, отменяющий обязательную регистрацию как временно перемещенные лица пенсионерам, которые проживают на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам Донбасса Сергей Сивохо, передает Цензор.НЕТ.

"60% людей пересекающих линию разграничения – это пенсионеры. Они живут в постоянной борьбе за выплаты и документы. Так не должно быть! 700 тысяч пенсионеров на неподконтрольной территории не могут реализовать свое конституционное право на пенсию. Это ненормально!" - написал он, добавив, что реинтеграция Донбасса невозможна без эффективной защиты и восстановления законных прав граждан.

В Раду внесли законопроект, который вернет старикам в ОРДЛО честно заработанные пенсии, - Сивохо 01

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В Раду внесли законопроект, который вернет старикам в ОРДЛО честно заработанные пенсии, - Сивохо 02

Источник: https://censor.net.ua/n3162100
 
   
 Топ комментарии
 
Лучше вернуть в ОРДЛО бесполезного ватного Сивоху
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Заработали они в своем городе. Право, чтобы работающие их кормили. Не вопрос, пусть жители Донецка например платят пенсионный и их кормят.
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Пенсии людям живущим в оккупации, платит оккупант. Это общее правило. Или мы хотит нагрузку снять с российского бюджета?
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Пенсия и в Крым тоже? Ведь Крым это Украина тоже судя ватной позиции Сивохи
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не волнуйся, скоро и в приднестровье будем платить ...
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Скоро внесут законопроект про поворот в родную говень, потихоньку, тихой сапой, папа Зе за и вдалбливает это в головы своим верным избирателям.
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Очередное подтверждение что Украина катиться в пропасть. Советую налогаплательщикам подумать на что уйдут их налоги.
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У Раду внесли законопроєкт, який поверне людям похилого віку в ОРДЛО чесно зароблені пенсії, - Сивохо - Цензор.НЕТ 4429

Атлично. Скоро будут еще и компенсации орочьим выводкам за утрату кармильцев.
И шоб каждый вонючий зебил знал - что из восьми часов рабочего времени он два часа работает на Данбасс...
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Тварь сепарская. А украинцы что не заслужили нормальных пенсий и нормальных тарифов? Сепары отказались от Украины и следовательно от украинских пенсий добровольно. Лучше бы переселенцам и беженцам помогли которые сейчас живут хуже чем сепары в ОРДЛО.
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Снимут с рассмотрения эту дичь, слишкои хайповая тема
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Теперь каждый пенсионер колаборант дыныры должен подогревать за укропскую пенсию два апалчеца из удмуртии и получать бесплатно воду и електрику за счет пенсионеров остальной Украины.
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Ні, якщо брати формально в мирний час, то звичайно треба виплачувати пенсію громадянам України, які проживають в іншій державі. Однак ці "старики" мало то, що отримують по дві пенсії, так ще невідомо скільки їх є громадянами отих "держав". А от тут всі конституційні права відпадають іноземців зникають. Хоча навіщо вдаватися в ці деталі? Давайте платити всім, особливо тим, хто кричав "Путин введи войска" і падав під колеса військових. Пенсіонери України якось обійдуться. І ці люди подають законопроекти...
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"700 тысяч пенсионеров на неподконтрольной территории не могут реализовать свое конституционное право на пенсию."
Ну, не вижу тут противоречия. Я, например, тоже не могу реализовать водительские права на неподконтрольных мне автомобилях. И не жалуюсь.
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Живу в Украине, возраст подошел и уже почти год не могу реализовать свое конституционное право на пенсию.Нужно доказывать, что ты не крокодил, а власть все равно против.
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Чтоб доказать, что ты не крокодил, надо иметь зубы как у крокодила, терпение, как у крокодила и повадки, как у крокодила. Короче, чтоб доказать, что ты не крокодил, надо стать крокодилом.
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Кстати еще пару лет назад европейский суд обязал Украину выплачивать эти пенсии.
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А вот этот самый Сивуха на исполнении гимна Украины:
У Раду внесли законопроєкт, який поверне людям похилого віку в ОРДЛО чесно зароблені пенсії, - Сивохо - Цензор.НЕТ 6186
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Кто держит руку у сердца, тоже еще те штучки). Показушники. Все без исключения.
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Да, Разумков явно наличие бумажника проверяет. Понабирали жулья...
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Без стеба- у меня что-то с сивохинской математикой не получаеться: зарегистрировано (2014 год !!!! на улице уже 2019 год) 1 278 000 пенсионеров, получают 500 000, не могут получить 700 000 ( прикованные к постели, очень старые и без детей ?), а что с оставшимися 78 000 чел.? Если предположить, что выехали на россию или умерли будет маловато
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При желании человек может оправдать всё, а особенно себя.
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У всьому світі діє норма що окуповані тереторії утримує окупант.
І це вірно, справедливо і розумно, бо інакше жертва прямо і опосередковано фінансуватиме агресора і буде оплачувати патрони і снаряди якими будуть знищувати людей країни жертви окупації.

Питання: Як називаються люди, які пропонують завідомо злочінні рішення по фінансуванню тероризму?
Чому моїми коштами зе-депутати намагаються фінансувати вбивць захисників моєї країни?
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бо їх обрали, і вони думають, що все роблять правильно, точніш їм так х...ло вказує. ну ще є інша проблема, де юре ніде не зазанчено, що ті території окупували кацапи, а терористичні організації не є суб'єктами в різних судових чи міжнароних інстанціях, тих самозваних республік не існує, тому вони не окупанти, вони терористи.
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Зелупа твоя голова, кстати)
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А чесно зроблені динирилинири вони кому віддадуть?
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ну хоть один не клован сегодня в Украине у власти есть?
ну для смеху так?
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Зебобіки, ви готові годувати сєпарів зі своїх зарплат?
І скільки фантиків коштуватиме доляр при цьому?
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с ваших они готовы.
сами у тещ углы снимают - нету у них бабла и голодают - худые все, шо мимо не обьедешь.
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зебобики со своего кармана не хотят. оним сами кормятся из бюджета и хотят кормить сепаров
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Ну то особисто я одного сєпара "зняв з державної опіки". Він був грамотним радіоаматором (КВ, УКВ), хизувався на форумах що має дві пенсії. скаржився лише на необхідність щомісяця їздити до Дніпр. області, підтверджувати статус щоби отримати. При цьому ненавидить Україну і брискав слиною що відсудить в України вагон матеріальних та моральних збитків.
І був, падло, надто обізнаним у ситуації, явно прослуховував віжкритий військовий зв'язок і не виключено що зливав інфу. Я попросив київського літнього радіоаматора почати з ним гру, той розкрутив сєпара на позивний, далі - справа техніки. Злили падлу в усі волонтерські "інформаційні" інстанції, подальше зробили вони. Під час чергового "пенс. туру" з ним провели певну роботу і відлучили від "годівнички".
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А в законі передбачили, що Сивохо власноруч буде туди їздити і пенсії роздавати?Чи наших інкасаторів він туди засилатиме? Чи поштою?
Пенсіонери там пенсію від путіна мають.
Краще б про українстких старих подумали.
Сміхїйовці зекані!
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пенсионеры из подконтрольной Украине территории Украины,

эти деньги могли бы быть ВАШИМИ !!!!!!!!!!!!!!
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Український бюджет - не бездонна діжка. Треба жити відповідно заробіткам. Тому пенсії треба зробити всім пенсіонерам однакові і безгрошовими, як в Україні, так і в Лугандоні. Тобто пенсії видавати їжею, послугами, різними іншими необхідними речами. Для пенсіонерів це буде навіть зручніше. Наприклад перейшов лугандона лінію розмежування, а там автобус, що везе безкоштовно десь за 50-100 км в Центр Обслуговування Пенсіонерів(ЦОП). Отоваривсь на місяць лугандона, одягся в секонд, відвідав лікаря і додому в Лугандон на тому ж безкоштовному автобусі. Грошей нема, війна.
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Предлагаю пойти дальше - зарплаты тер..., ой, простите, служащим народной милиции. Это же наши люди! Как-так они без зарплаты? И премиальные ввести - за убитых украинских солдат, уничтоженную технику.
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мудазвон донецкий у них и так никто не отнимал пенсии, просто они в 2014 сходили на референдум, а теперь ишут виноватых
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Вот да, они же сходили на референдум уже. Какие пенсии сивоха?
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Да кто проверит, куда на на самом деле делись деньги!
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Кто там шо заработал. Какого *** я должен платить деньги этому говну, которое с флагами рашкинскими скачет? Тому говну которое радуется убийству каждого украинца. Пошел ты на *** сивоха со своей данбасней, просто пошел на ***.
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Для того, щоб вони отримували пенсії їх діти повинні платити податки в бюджет України, а не раши!
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У нас солідарна пенсійна система - пенсії платяться із пенсійних відрахувань з зарплати... Не платять ОРДЛО в пенсійний фонд - то фіг їм, а не пенсії!
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ну и ****** ж цирка клоунов. пипец гавножаба...


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Не плати налоги!
Не спонсируй сепаратистов-террористов!
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Аналогія.СРСР вирішив виплачувати пенсіі на територіі окупованій гітлерівцями.Пенсіонери ж заробили.Підсумок.Сівохо- зрадник і москаль.
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Теперь они будут получать две пенсии? Не зря их дети и внуки воевали против Украины?
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Один человек мне как-то сказал, что если я хочу увидеть перепись долб...ов, то нужно наведаться на цензор. Он был прав . Вы здесь похожи на собак, лающих в никуда и лижущих друг другу задницы. Никто вас не видит и не слышит из сторонников Зе, зато вы сами можете онанировать в группе сколько угодно))
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Igor Lovkov, зебилье болезное. Ты чего выползло животное? Серануло зеленым говнокомментом и песдуй дальше в спам на бутылке сидеть и передергивать на портрет членограя-олигофрена.
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А коли суди дадуть сєпарні чесно заслужені строки???
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Ну, ещё восстановить шахты, дотировать добычу угля, покупать его, (а не в львовско-волынском бассейне) а потом подать в Крым воду и, став на колени, просить гопоту вернуться всем ОРДЛОМ в Украине.
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Їх треба обгородити дротом колючим і забути...
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Нет-нет-нет, предлагаю полную рекультивацию даунбаса после проведения фильтационных мероприятий, децимаций, лишения прав и принудительной высылки в парашу. Циклон Б эту мразь тараканью все равно не возьмет -они ***** в любом говне выживут и срать продолжат.
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А вообще правильно делают. 73% устали от войны и захотели мир. Вот и нате вам мир, а во время мира всем платят соцвыплаты. Так что 73%, вы сами захотели платить наваросам пенсии, теперь не возмущайтесь.
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Чушь полнейшая!
1. этот "законопроект" ни на день не приблизит освобождение оккупированных территорий Украины, а наоборот отдалит этот день на годы
2. если всё же стадо именуемое "слуги народа" с дуру примут этот "закон" - госдума россии будет приветствовать принятие этого "закона" стоя и продолжительными овациями, т.к. этот закон избавит оккупанта от тяжести финансирования самой бесполезной для них прослойки населения оккупированных территорий - пенсионеров, не только на территории ОРДЛО, но и на территории Крыма
3. опять же, если "закон" будет принят - для путина это станет "зеленым" сигналом к продолжению дальнейшей оккупации соседних областей Украины, ведь "пенсионеры" будут не против - Украина, в любом случае, будет нести ответственность за их финансирование
4. на территории ОРДЛО и тем более аннексированного Крыма, гривна не является платежной, поэтому пенсионеры будут менять гривну на российский рубль в "непризнанных банках ОРДЛО" и российских банках, а это уже, извините, - финансирование терроризма и сепаратизма!

По логике, надо бы всем подтвержденным пенсионерам ОРДЛО сделать депозитные счета в Ощадбанке и выплачивать пенсии на эти счета с дальнейшей возможностью выдачи средств после освобождения территории и установления Украиной контроля на российско-украинской границе.
А вот "подтверждение" реальности жизни таких пенсионеров надо упростить - вплоть до возможности удостоверения их личности по "скайпу" 1 раз скажем в 3 месяца...
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Про негайне звільнення радника секретаря РНБО Сергія Сивохо, як колаборанта і зрадника. https://petition.president.gov.ua/petition/77646
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Протягом 2х днів перевірка якась потім підпишусь
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Коли працюючі там будуть платити ЄСВ в бюджет України, тоді і буде "старікам пєнсія". Шо не ясно?
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дєбил понимает, что проблема в том, что как только Украина переведет эти деньги в ОРДЛО, то уже нельзя будет контролировать получать их пенсы донбасские или разворуют сепары и русня?
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Стену и ночной дозор, как в «Игре престолов».
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Сивохо ти коли - небудь в пенсійний фонд хоч 1 копійку платив. !!! ???

Чому ми зараз твоїм родичам повинні платити, примушуючи своїх батьків на жалюгідну пенсію.
Якщо твій регіон зараз не поповнює пенсійний фонд України то чому ми повинні платити.
Хай платить той, кого так звали дончани - ****.
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Налоги в ПФ платят с отчислений работающие....если поступлений нет - нет пенсий! Что не ясно? Отсутствие пенсий - это результат плакатов "путин введи" и беготни на референдум !!!
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- Деда, пенсию стали раздавать, ты теперь будешь больше есть!
- Hет, внучок , это ты будешь больше пить!
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Если нардепы одобрят, то это будет признание ОРДЛО. Уже не дают денег на восстановление Донбасса, поэтому СНБО решил замутит своё фонд и бюджета Украины .
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Скоро число пенсионеров на Донбассе перевалит через всё количество жителей ОРДЛО.
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Кретин!!!!!!
Они с рашки пенсию получают!!!!!
И у нас не накопительная а солидарная ПФ!!!!
ВСЕ что они где то заработали - ушло !!!!!
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Не, пенсии им выплачивать надо. Обязательно: принес голову апалченца - получи пенсию. Не принес... иди, ищи
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Пусть жирная свинья платит из своего кармана!
Смысл платить налоги в стране, где твои деньги кусок дерьма раздает кому попало?
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Знаю точно, якщо Україна буде платити пенсії лугандону, то виходить, що лугандонія перемогла. Більше пяти років з лугандона в Український пенсійний фонд і копійки не надходить. Яка їм, нахрін, пенсія? Та про що я. Всі знають, що пять років "пенси" з лугандонії приїздять в Україну, отримують українську пенсію, при чому ненавидять Україну навіть більше ніж кацапня з паРаші. З яких херов, Україна має виплачувати пенсії регіону, оккупованому кацапо-ордою? Висновок один: при владі в Україні - зрадники, які потом і кровью зароблені громадянами України гроші, переправляють в ворожий на цей час Україні регіон.
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Если некуда деньги деть, то лучше используйте на реабилитацию наших воинов-ветеранов. Подавляющее большинство пенсионеров в ОРДЛО получает по две пенсии - в гривнях, за которой едут на нашу территорию и в рублях от путина, сумма в рублях в два раза выше начисленной пенсии в гривнях, большинство их эта ситуация очень даже устраивает, я уже не говорю о тарифах на коммуналку на уровне 2013 г.
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Зайвий раз доказує що вони слуги кремля. Ті ж так звані пенсіонери ще й воюютьь проти України.Скільки таких ловили на кпвв. а тепер що лугандонія надіслала списки і плати терористам гроші
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если кто помнит что сделала москва после референдума в чечне за отделение, то кацапы первым делом полностью отключили чеченцев от пенсий .. а у чечни же не было своего фонда, таким образом заставили чеченских пенсов занять прокацапскую сторону .. мы то же обязаны были это сразу сделать ..
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Лучше одать єту мразь Лугандону
Что вообще он здесь делает??
Вредит !!
Сивохо
вон НХ
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