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Все про:Зеленский (3779) Путин (25186) минские соглашения (2690) нормандская четверка (800) Макрон (344)

 Путин хочет, чтобы Макрон заставил Зеленского подчиниться России, - Süddeutsche Zeitung

Российский лидер рассчитывает, что президент Франции по время встречи в "нормандском формате" поможет ему давить на главу Украины. И эти надежды не безосновательны.

Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Президента России Владимира Путина достаточно долго просили подтвердить свое участие во встрече, которая пройдет в следующем месяце в Париже. Но он поедет 9 декабря говорить о Востоке Украины в "нормандском формате" не из-за убедительных слов президента Франции.

Причина только одна: это лучшая возможность для него отстоять свои интересы, — пишет Süddeutsche Zeitung. Еще до саммита Путин создал условия, в которых все будет проходить. Президент Украины Владимир Зеленский должен был согласиться на так называемую "Формулу Штайнмайера", которая предлагает дорожную карту для разрешения конфликта и выглядит по-разному в глазах Киева и Москвы. В Париже Путин хочет прижать Зеленского и заставить его согласиться на российскую интерпретацию формулы. Сначала должны пройти выборы на оккупированной части Донбасса. И лишь потом можно будет начать разговоры о других вещах, таких как контроль над украинско-российской границей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Я готов к переговорам в различных форматах в Париже 9 декабря, - Зеленский

Зеленский требует, чтобы передача границы произошла до выборов. Ведь проводить выборы в противном случае будет опасно. А о честности и свободе выборов в так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые подконтрольны России, вряд ли можно говорить. Именно поэтому для Киева очень важен вопрос границы. Согласно "Формуле Штайнмайера", так называемые "народные республики" должны получить только в день выборов специальный статус в составе Украины. Если наблюдатели Бюро демократических институтов и прав человека подтвердят, что голосование было честным и свободным, Донецк и Луганск будут интегрированы в состав Украины как автономные регионы.

Российский эксперт по вопросам внешней политики Владимир Фролов убежден, что Россия точно не отдаст Украине контроль над границей.

"Разве что сепаратистам Донбасса, одетым как местная "милиция" с флагами Украины на приграничных блокпостах", - сказал он, имея в виду отряды на украинской территории, которые Москва контролирует.

Также на Цензор.НЕТ: На саммите "нормандской четверки" РФ призовет Украину к "прямому диалогу с Донбассом", - Лавров

Выборы могут легитимизировать существующий режим на Донбассе. Так называемые "народные республики" разве что будут переименованы в автономные регионы Украины. Это именно тот сценарий, которого боятся критики "Формулы Штайнмайера". Москва получит "черный ход" для того, чтобы держать часть украинской территории под своим контролем с благословения всего мира.

"Отправляясь в Париж, Путин убежден, что его партнеры по переговорам из Украины, Франции и Германии больше жаждут все решить, чем он сам", - пишет издание.

Лидеры Франции и Германии долгое время настаивали на сохранении режима санкций. Но когда перед встречей G7 Макрон принял Путина в своей летней резиденции, он говорил о пересмотре отношений с Россией. В интервью для The Economist французский лидер также говорил, что понимает ситуацию Путина.

"Они попытались зайти в Украину, а он хотел положить этому конец", - сказал Макрон. Под словом "они" он имел в виду ЕС.

В интервью он продемонстрировал, что готов понять точку зрения российского президента. И Путин надеется, что французский лидер поможет ему заставить Зеленского заключить плохую сделку для Украины. А если украинский лидер на это не пойдет, тогда его можно будет обвинить в срыве "Минских соглашений". В таком случае Путин сможет утверждать, что санкции против России не оправданы. Таким образом, усилия Макрона заманили Путина в Париж.

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Вместе с тем, с утверждением Макрона о том, что у Путина нет лучшей альтернативы, чем партнерство с Европой, в Москве вряд ли согласятся. На самом деле Путин показал в Сирии, сколько возможностей он завоевал сам с помощью конфликта. Россия больше не считает себя самой восточной точкой Европы, — пояснил эксперт московского "Центра Карнеги" Дмитрий Тренин. Теперь она себя видит "большой и независимой геополитической и стратегической сущностью на глобальном уровне". Вряд ли Путин будет относиться к ЕС так, как надеется Макрон. В Кремле хватает тех, кто хочет очистить свою территорию от любого европейского влияния.

В то же время, экономические силы толкают к нормализации отношений. Именно поэтому Путин едет в Париж, обменивается заключенными с Украиной, возвращает украинские корабли и допускает частичный отвод пророссийских сил. Путин не будет улучшать отношения с Европой, если это будет происходить не на его условиях.

Источник: https://censor.net.ua/n3162097
 
   
 Топ комментарии
 
За Украину на том сговоре нет никого. Все против. Все.
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Наиболее рационально было бы повесить Зелю прямо сейчас, не дожидаясь 9 декабря. Потому что после 9 декабря его уже точно придется повесить, никаких других вариантов не останется, но еще придется разгребать потом, что он там накуролесит. А если щас повесить - то и тема закрыта.
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Наиболее рационально было бы повесить Зелю прямо сейчас, не дожидаясь 9 декабря. Потому что после 9 декабря его уже точно придется повесить, никаких других вариантов не останется, но еще придется разгребать потом, что он там накуролесит. А если щас повесить - то и тема закрыта.
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У Сказочного новое погоняло ЦАП ЦАРАПЫЧ.
Кстати, КОЗЕЛ по-украински ЦАП.
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собака. которая лает - не кусает
да, єт я о тебе
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Наиболее рационально сейчас собрать на майдане людей с требованием отставки глупого клоуна на велосипеде, иначе после 9 он со своими богданами и трубами до Ростова он уже не доедет.. Никто в мире в серйоз как президента этого зеленого придурка не воспринимает. И подарок велик с медом тому подтверждение.
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Обращение какого из карликов -вашего или кацапского?
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Ніт ,треба щоб зелупенці на кшталт Lvbnhj і всі ті кому аби не барига скуштували б цього к..я ,намазали б зубажіння на хлвб-бо інакше виберуть чергове чмо яке пообіцяє дешеву комуналку
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Що ПЕС..дюки штирить !? ...То добре !..Ваш барига до сих пір торгує з паРАШЕЮ !
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А где здесь Меркель?
путин хочет заставить Макрона уговорить Меркель попросить Зеленского.
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А хто там буде за Україну?Може Меркель?
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За Украину на том сговоре нет никого. Все против. Все.
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моника - после Парижу, может сразу брать билет, на Хайфу)))
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Видать макрону каждый день снится один и тот же сон,как ху@ло в желтом жилете стоит у его кровати...😊
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Такие смешные немцы. Зачем заставлять делать то, что и так уже сделано?
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Так и есть. Меркелиха и микрон - сообщники людоеда путлера.
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Шо за бред?
"Они попытались зайти в Украину, а он хотел положить этому конец", - сказал Макрон. Под словом "они" он имел в виду ЕС."
Источник: https://censor.net.ua/n3162097

Какие-такие "они"? Если Франция с Германией являются лидерами ЕС.
Что Макрон о себе говорит : они хотели зайти ???
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"Они попытались зайти в Украину, а он хотел положить этому конец", - сказал Макрон. Под словом "они" он имел в виду ЕС.

Макрон и ***** что-то об Уставе ООН и международном праве слышали?
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Хочешь рассказать путлеру про международное право? Серьезно??
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Серьезно. Или что-то мешает Зе поднять этот вопрос на Нормандской встрече?
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Видать макронова бабка сильно на кремлевское ху йло запала, а то пообещало Макрону, что если что, то все вместеМакрон со своей бабкой и кремлевский кончелыжный старичок замутят "секс втроем" , ну еще негры и буряты со служб охраны.
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причем автономными могут стать Донецкая и Луганская области в полном объеме, а не только те, которые сейчас оккупированы...
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После того как "учительницы" попросили убрать ВСУ на неоккупированных территориях, другие "учительницы" попросят убрать до границ Луганской и Донецкой областей...
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это немецкая газета так выгораживает рейхсканцеларию и комсомолку меркель? макрон, мол во всем будет в декабре виноват, а мы хорошие, мы не сосем у *****!
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Ага как заставить кота сметану есть, зебобик и так справляется на отлично
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макрон, орбан и земан - три брата-акробата на подсосе у кремля
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Бла-бла-бла после подписания формулы ***** под названием Штайнмайера...
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Донецк и Луганск будут интегрированы в состав Украины как автономные регионы.
автономия=федерализация)) главная цель определена и без всякого референдума))
Источник: https://censor.net.ua/n3162097
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Он уже одного жабоеда повертел на херу в 2008м, терь за второго взялся, методы гэбни неисправимы
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мир УСТАЛ от мира (все уже НАКАТАЛИСЬ на джипах , яхтах , натрахались с королевами красоты и ЦАРЕВНАМИ , наплавались в басейнах , нашвырялись деньгами и золотом )!!! пора бить по СУСАЛАМ !!! ( чтоб мечтали : об електричестве в землянке и туалетной бумаге , о крошке хлеба -ДОСЫТА , чтоб перестал идти ГНОЙ из ушей и носа , о синем небе и ТЕПЛОМ солнышке !!! )
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Не треба зради. Україна зробила крок з розведенням і формулою. Тепер черга россії. Начне виляти хвостом типу вибори а потім кордон чи поставить чоловічків з прапорами України - отримає жорсткіші санкції і від Європи і від США. Всі знають що путін брехун. Україна має наполягати на збільшенні економічного тиску на агресора і загнання його в ізоляцію.
А моряків і кораблі россія повернула не з доброї волі як кричить кремлівська пропогандони, а за рішенням міжнародного трибуналу. Так що можна і треба давити на агресора й далі по максимуму. Якщо Україна це не зробить - ніхто не зробить. Агресор має отримати по заслугам і відчепитися від України!!!
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@баный стыд - всем видно тока наши "незрячие".
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Так зеленский проект расеи. Он по умолчанию ей подчиняется...
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шмаркля еще до победы на выборах ездила к макрону, а богдашка его по коленке стучал, они еще как быки мобилы на стол повыкладывали.... тогда уже начали его обрабатывать
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Зебіли зніміть рожеві окуляри, не майте ілюзій щодо допомоги Західної Європи УКРАЇНІ. Вони завжди були на стороні Кремля, його партнерами в політиці та бізнесі і "начіхать" їм на Україну. Франція і Німеччина пані Меркель ніколи на ділі не підтримувала Україну, на початку нашої незалежності не приязно до цього відносилась, разом з Францією заблокувала вступ України до НАТО, гальмувала рух держави до ЄС і інших структур, фактично штовхала на підпис Мінських угод на умовах Москви, сприяли поверненню Московії в ПАСЄ , не визнали Голодомор українців на державному рівні (10 млн заморених голодом, німців менше загинуло в 2 світовій війні!!!!), будують Північний потік 2, сьогодні риторіка щодо зняття санкцій..... Україна буде на переговорах одна проти Москви, Франції і Німеччини. Друзі та соротники "великого Пу" Макрон і Меркель дотиснуть Зе і буде здача України Зебілами по повній програмі Кремля. Їм віри немає. І це вже не жарти 95 кварталу а реальний розпад держави. Російські гроші не пахнуть а демократія і справедливість почекають. ЗЕБІЛИ, НЕ ЗАБУВАЙТЕ УРОКИ МАЙДАНУ.
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Макрон для України буде тим, ким був Саркозі для Грузії! Признавши автономію ЛДНР зі згоди лідерів Нормандського формату, вони тим самим звільняють Росію від відповідальності за розв"язання конфлікту на Донбасі, зняття з неї санкцій і перекладання всього тягара за відновлення зруйнованих территорій на плечі України. "Ми зробили це разом" -- скаже наш недоумковатий преЗедент!
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либо после этой встречи у Зе стабилизируется рейтинг и доверие населения,либо вскоре Зе снова можно будет увидеть на корпоративах...даже с роялем..но уже вне пределов Украины,если вовремя успеет сесть в самолёт.Это та точка,которая станет поворотной.Население твёрдо стоит на позиции- " НЕ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ и НИКАКОЙ федерализации".
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Вьівод российских войск и вооружений с Донбасса - вот главньій вопрос , которьій будет решаться на саммите. Все остальное , и вьіборьі , и даже контроль над границей - вторично . Зеленский єто понимает , давить будут Пуйла , втроем. Имхо
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Одно дело нормандская встреча в 2014 г, другое дело в 2019 г. В 2014 украинской армии практически не было, но сейчас армия сильная и может запрасто справится с ДНР и ЛНР. Так почему так настаивал Зеленский на такую встречу? Что он может выграть у Путина при встрече лицом в лице? Я думаю это просто мечта Зеленского встретить Путина и пожать ему руку.
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Какой же всё-таки очкун этот макарон... Поговорил с путлером и всё понял... Слава Богу что ещё не расплакался и не повис соплях не шею Вове. Лягушатник одним словом.
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