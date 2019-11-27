 Кабмин принял Программу медгарантий. Скоро большинство услуг станут бесплатными, - Гончарук

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
"С 1 апреля 2020 государство будет финансировать все расходы за предоставление:
- экстренной медицинской помощи;
- вторичной (специализированной) - это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач;
- третичной (высокоспециализированной) - медицинская помощь, оказываемая в случае длительных, сложных заболеваний (онкология, СПИД, осложнения в послеоперационный период);
- паллиативной медицинской помощи - обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, уход за пациентом, поддержка жизнедеятельности, помощь семьям пациентов);
- медицинской реабилитации.
Также бесплатным будет лечение детей до 16 лет и медицинская помощь в связи с родами", - пояснил премьер.
Он также подчеркнул, что до 1 апреля 2020 года медицинские учреждения должны заключить договоры с Национальной службой здоровья, поскольку именно через НСЗУ государство будет финансировать все эти услуги.
Долг по больничным в Украине превышает 1 млрд грн, - Денисова
https://censor.net.ua/news/3162084/dolg_po_bolnichnym_v_ukraine_prevyshaet_1_mlrd_grn_denisova
Правда, непонятно, а кто будет оказывать все эти услуги, если имеется задолженность врачам по зарплате.
""Правительство уже завтра перераспр:делит 497,1 млн грн на зарплаты учителям и врачам" Гончарук.
Деньги возьмут в пенсионном фонде под честное слово к пятнице вернуть ?"
"С самого утра ПФ потребовал от Кабмина бумагу на "нецільове використання коштів пенсійного фонду". Чтобы не сделали с главой ПФ, статья УК по этому вопросу ему не светит. Понятно, что такую бумагу никто не напишет. Последним источником денег для Гончарука остается фонд чрезвычайных ситуаций. там всего 123 млн. гривен, но хоть кому то рот заткнуть хватит. Будем за то точно знать что правление Зеленского - чрезвычайная ситуация."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
вот только не понятно, если они австралийцы, какое их собачье дело, что тут у нас в Украине происходит?
Скоро, очень скоро, мы построим город
Из надежды нашей и мечты,
А чтоб был он весел, из стихов и песен
Мы дома построим и мосты............ (ну как в Днепре)))), Запорожье...Киеве)))))
Скоро, очень скоро,
в наш волшебный город
Всех друзей на праздник позовем.
Вместе соберемся, за руки возьмемся
И все песни лучшие споем.
Є їх три категорії і вони працюють в "складчину". І "покращують життя" українцям дуплетами:
а) Олігархи, які грошей за кордоном не беруть. Вони їх там залишають.... в офшорах. Вони позичають людські кошти в українських банках. Але потім - не віддають. Вони "ощасливлюють" життя українцям ще й тарифами і цінами...
б) Уряд "допомагає" громадянам субсидіями, підсолоджуючи їх виживання. Але саме . Уряд сприяє олігархам у ведені їх "бізнесу" саме такими способами. А для субсидій Уряд позичає кошти євробондами ( під космічні проценти) в тих же офшорах, але віддавати борги примушує населення України.
в) Парламент. приймає закони, за якими Уряду та олігархам стає вигідно НЕ надавати громадянам послуги , чи надавати їх неякісними, не регулярними, не в повному обсязі, чи надавати монопольно-дорого та в неконституційний спосіб. Але приймає закони, за якими в судовій системі України не можливо добитися правди і порушених своїх конституційних прав, а тим більше - повернути надлишково здерті кошти монополістами-олігархами...
У влади нинішньої України саме бідні, а не багаті є дійною коровою... на якій ще якось і тримається економіка!
Понты от Януковича: украинский премьер полетел за миллион гривен. За документами
Т.е. у нас есть конституция по которой все медуслуги бесплатны и её никто не выполняет, но вот примут программу её сразу начнут выполнять! А СКАКОГО! ПОЧЕМУ ВДРУГ НЕ ВЫПОЛНЯЯ КОНСТИТУЦИЮ НАЧНУТ ВЫПОЛНЯТЬ ПРОГРАММУ! ПОТОМУ ЧТО КАКАЯ ТО ЧИНУША ЭТО СКАЗАЛА!! АГ ЩАЗЗЗЗ С РАЗГОНУ!!!
Станет бесплатно (по обещаниям).
В чем реформа?
Вали в РФ сравнивать несравнимое.
Кстати, бесплатное лечение той же онкологии даже в богатых странах не во всех есть, очень дорогое это удовольствие и государство всех не тянет.
-Лечение бесплатное-вылечивание платное!
Уголовный кодекс Украины. Статья184
1. Незаконное требование оплаты за предоставление медицинской помощи в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения -
наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.
2. Незаконное сокращение сети государственных и коммунальных учреждений здравоохранения -
наказывается штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет.
просто зажрались .
За операцию берут $ 500 - 700 долларов USA.
На выборах младший персонал в с е г д а выгоняли на митинги за поддержку мародеров .
В Мед . институт не может пройти одаренная молодежь , а тупые овцы имеющие родителей с большим карманом или лица интересной нац. ( как раньше говорили в .академию и фарм институт -только по блату )
Отсюда и получаются ничего не знающие Б кроме поборов никчемные медики ..
На престижных факультетах засилие иностранцев .
В мед общежитии даже уборщица ходит , как бизнеследи . Поборы вокруг .
Систему необходимо менять в корне .
tZE inform
@tZEinform
·52 мин
Оказывается ... общая задолженность по больничным составляет 1 млрд. гривен ! И денег нет. Ибо остатки фонда включены в бюджет 2020 как переходные неиспользованные, а долги остались в 2019 Попивая кофеек наблюдаем за судорожными движениями дуэта Гончарук\Соколовская