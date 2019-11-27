 Кабмин принял Программу медгарантий. Скоро большинство услуг станут бесплатными, - Гончарук

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"С 1 апреля 2020 государство будет финансировать все расходы за предоставление:

- экстренной медицинской помощи;

- вторичной (специализированной) - это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач;

- третичной (высокоспециализированной) - медицинская помощь, оказываемая в случае длительных, сложных заболеваний (онкология, СПИД, осложнения в послеоперационный период);

- паллиативной медицинской помощи - обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, уход за пациентом, поддержка жизнедеятельности, помощь семьям пациентов);

- медицинской реабилитации.

Также бесплатным будет лечение детей до 16 лет и медицинская помощь в связи с родами", - пояснил премьер.

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Он также подчеркнул, что до 1 апреля 2020 года медицинские учреждения должны заключить договоры с Национальной службой здоровья, поскольку именно через НСЗУ государство будет финансировать все эти услуги.