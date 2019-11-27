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 Политика Украины
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Все про:ВР (24049) регламент (184) Стефанчук Руслан (103)

 Нужен баланс между скоростью и качеством, - Стефанчук предлагает голосовать за законопроекты в специально отведенный для этого день

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук высказывается за разведение в днях процессов рассмотрения законопроектов и принятия решений и заявляет о необходимости бороться с "законодательным и поправочным спамом".

"Мы предлагаем рассмотрение законопроекта разделить на две стадии: обсуждение и принятие решения. На принятие решений отводится один день, условно говоря, четверг. Это день, когда принимаются только результативные решения по результатам обсуждения, проведенных публичных дебатов", - сказал Стефанчук на лекции в украинской школе законотворчества Института законодательства Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на  Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что предметом диалога для внесения изменений в Регламент Верховной Рады и по реформированию работы парламента должен стать вопрос баланса "скорости принятия необходимых решений" и "обеспечения их качества".

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Стефанчук отметил, что ныне действующий Регламент замедляет законодательную работу. "Когда в него попадаешь, ты ничего не можешь сделать, и твое движение замедляется до микрометров", - сказал он.

Первый вице-спикер считает позором такое явление, как "законодательный или поправочный спам". "В юриспруденции это называется "злоупотребление правом", и эта конструкция предусмотрена Гражданским кодексом Украины. Как бы это странно ни звучало, и народный депутат может злоупотреблять своим правом", - отметил он.

Стефанчук сказал, что этому явлению необходимо дать ответ, "поскольку добропорядочность важна на всех уровнях".

Источник: https://censor.net.ua/n3162091
 
 
 Топ комментарии
 
Чому Цензор мовчить що у ще одного «слуги народу» знайшли судимість?

У ще одного «слуги народу» знайшли судимість

Нужен баланс между скоростью и качеством, - Стефанчук предлагает голосовать за законопроекты в специально отведенный для этого день - Цензор.НЕТ 7804
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"Стефанчук, звичайно, свинарчук - але це наш свинарчук" (с) зебобіки

Нужен баланс между скоростью и качеством, - Стефанчук предлагает голосовать за законопроекты в специально отведенный для этого день - Цензор.НЕТ 8780
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Чому Цензор мовчить про то як Гончарук до Лондона за мільйон гривень літав?

https://www.youtube.com/watch?v=iw54LQQvHgk&feature=emb_logo
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Прем'єр Олексій Гончарук витратив на переліт до Лондона понад мільйон гривень. Зовсім недавно скромний експерт BRDO, а сьогодні високопоставлений "Слуга народу" увійшов у смак і витрачає шестизначні суми тільки на одну поїздку.

Понты от Януковича: украинский премьер полетел за миллион гривен. За документами

Нужен баланс между скоростью и качеством, - Стефанчук предлагает голосовать за законопроекты в специально отведенный для этого день - Цензор.НЕТ 1974
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Тю, тоже мне новость. Мильйон туда, мильйон сюда... Епоха злыднив подолана, теперь можно всьо!
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Угу..И на коммуналку субсидию взять не забудет. Нужен баланс между скоростью и качеством, - Стефанчук предлагает голосовать за законопроекты в специально отведенный для этого день - Цензор.НЕТ 8627
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"Стефанчук, звичайно, свинарчук - але це наш свинарчук" (с) зебобіки

Нужен баланс между скоростью и качеством, - Стефанчук предлагает голосовать за законопроекты в специально отведенный для этого день - Цензор.НЕТ 8780
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где деньги,земанкруты?почему цены ростут, зарплаты не платят,больничные не оплачивают и пенсии с субсидиями сократили?
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Многие депутаты не злоупотребляют правом. Они его имеют. Во все д..рки!
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Можно просто сделать одну кнопку для Богдана. Зачем голосовать
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свинарчук...стефанчук..круговорот говна в природе.
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Чего не предложишь что бы не ходить на работу.
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Да уж, зеленые долпоепы достаточно напринимали "полезных" законов так, что разгребать прийдется не один год, чего стоит только 200 000 га в одни руки и поправка геруса...
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тю...так голосуйте пакетом...по телефону... ....эта...как его....диджитализация или оптимизация
(я хоть правильно оту хрень написал?))))
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О Свинарчук зебильный голос подал.
А чё вы остальные дни делаете, дармоеды соевые?
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Читаю заголовок « Нужен баланс между скоростью и качеством, - Стефанчук «, зная нашу сексуально озабоченную раду первые мысли что уже принялись за половую жизнь граждан 🤪🤪🤪🤪🤪🤪
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особенно улыбнуло про "ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ" этого уважаемого в узких кругах "слуги" Нужен баланс между скоростью и качеством, - Стефанчук предлагает голосовать за законопроекты в специально отведенный для этого день - Цензор.НЕТ 5121

Стефанчук сказал, что этому явлению необходимо дать ответ, "поскольку добропорядочность важна на всех уровнях". Источник: https://censor.net.ua/n3162091
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Швидкість важливіша. Чим більше "законів" - тим більше конвертів.
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Поставьте одну кнопку, делегируйте все полномочия одному человеку ( все остальные все равно никакой роли уже не играют) и можете вообще на работу не ходить...а то с Верховной Рады сделали Цирк...
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