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 Политика Украины, Общество
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Все про:выплаты (250) Кабмин (11384) больничный (2)

 Кабмин направил дополнительные 1,4 млрд грн на выплату больничных в 2019 году

Сегодня правительство направило дополнительные 1,4 млрд грн на выплату больничных по беременности и родам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Сегодня, 27 ноября, правительство направило дополнительные 1,4 млрд гривен на выплату в 2019 году больничных по временной потере трудоспособности, больничных по беременности и родам, а также на выплаты на погребение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение правительства предусматривает увеличение на соответствующую сумму бюджета Фонда социального страхования.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в Украине задолженность по оплате листков временной нетрудоспособности для работников составляет более 1 млрд грн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162090
 
 
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В режиме онлайн тушат, а оно только продолжит разгораться.
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а чего 1,4 млрд...если не хватает 1 млрд?
куда 0,4 млрд..."пойдет и не вернется"?
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По-народному это называется "тришкин кафтан". Я так понял , взяли деньги из ПФ. Пенсионерам - приготовиться!
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