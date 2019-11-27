 В Украине до сих пор действует норма Ленина давать молоко за вредный труд, - Милованов. ФОТО

Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это советская норма "молоко за вредные условия труда". Она берет свое начало с особого декрета Ленина, которым он обязал выдавать молоко голодающим рабочим одного из заводов. Через год такая норма стала действовать во многих промышленных предприятиях для поддержки физических сил работников", - напомнил министр.
В подтверждение он опубликовал фото страницы Кодекса законов о труде.
"По закону, каждый человек должен получать 1/2 литра молока в день... Однако польза от такой поддержки молоком сомнительна", - отметил Милованов.
Я к тому, что на своей шкуре испробовал нафига оно надо, если больше ничего нет.
просто раньше хоть как то заботились о здоровье трудящихся, профсоюзы что то пытались решать ...,
а сейчас это "наемная раб сила", выжали, как лимон за минимальную оплату и выкинули,
а после этого удивляются, ну чего это "рабочий класс" свалил в Польшу и дальше ...
Высокая доходность бюджетов позволяет не скупиться на социальные расходы. О своих гражданах здесь заботятся с самого рождения до смерти. Ухаживая за младенцем, мать или отец получают в Швеции 70 процентов зарплаты в течение 15 месяцев, и этот отпуск может быть поделен между родителями по их желанию. Но два отпускных месяца обязательно закреплены за каждым из них.»
"У меня бедная семья, мы голодали":
Мендель поделилась откровениями о личном
(врачи её родители)
Долой рабочий класс и т.д. нам же не нужны коммунистические способы жизни.
А зарплату подымать надо, если равняемся на Запад, а не урезать молоко и вредные списки на производствах где ничего не изменилось в плане безопасности.
Так чтоб было понятно, вместо пустого пиара и критики было бы здорово предложить парламенту свою концепцию обязательного медицинского страхования, что вполне сочетается с функциями министерства...
Критиковать и так есть кому. У нас 9-ть человек из 10-ти знают как управлять страной, но почему-то каждый второй не может навести порядок в своем личном хозяйстве.
И еще, при возникновении проблем, практически в любом бизнесе, 9-ть из 10-ти будут искать виноватых, и лишь один, в лучшем случае, будет решать проблему... Надеюсь, я понятно сформулировал мысль, намекая на функции министра и его министерства?
В 1941-1944гг. Украина потеряла 12 млн. коров.
В 2019г. - осталось коров меньше, чем 1944г
плюс ранний выход на пенсию, бесплатная медицина для семьи, нологовые льготы.
А в ленинском СССР - алюминиевая кружка разбавленного молока.
А совок откупался кружкой разбавленного молока.
Ну-ка раскажи, какой советский рабочий в 1924 году мог купить новый автомобиль ?
плюс ранний выход на пенсию, бесплатная медицина для семьи, нологовые льготы.
Плюс твой пример аццки не корректный: Форд славился тем что ежинственный увеличил ставку рабочих на своих заводах вдвое, до 6 долларов 65 центов в день. Цена самой простой комплектации ФОрда - А 27 года - 385 баксов. ФОрд тем и славился, что позволял выпускать авто дешево, сердито и для масс. Короче - где десятки тысяч?
То, что сегодня десятки тысяч, тогда и было сотнями.
Короче подытожу: ход мыслей у тебя верный, но в вопросе ты нихрена не рубишь. Во-первых. за тяжелые условия труда (не при условиях безработицы, тотальной нищеты, разрухи и диктата) доплата была всегда. Однако о вреде некоторых видов производства и работ стали задумываться более серьезно только в 20 веке. Во-первых, развитие науки (медицина и техника). Во-вторых, профсоюзные движения (хоть и получали они зайчатки в 19 веке, основное развитие с 20-70гг 20 века.
Да и не обязательно покупать именно советский атомобиль.
Мы говорим об оплате вредного труда - разница в зарплатах это и есть доплата за вредность.
Это если ехать, а не шашечки обсуждать.
епта, ну ты сравнил запуск первого авто и массовое производство Форда. Это как попа и палец.
Ладно, продолжу. В эти годы как раз происходит подъем экономики в США и наращивание пузыря перед чем? правильно, Великой Депрессией. СССР в заднице и вкалывает рабочий до усеру, хотя уже на тот момент, дабы скрасить его быт ему дается жилплощадь, проводятся культурные мероприятия, обучение грамоте. Правда, на фоне всеобщей ж.пы, но все же. и вот 1929год. и бабах. В СССР индустриализация, прет как паравоз (кстати, не без помощи бизнеса из США), а в США (и не только) происходит большой бадабум, результатом которого явилось:
уровень промышленного производства был отброшен к уровню начала XX века, то есть на 30 лет назад;в индустриальных странах с развитой рыночной экономикой насчитывалось около 30 млн безработных;ухудшилось положение фермеров, мелких торговцев, представителей среднего класса. Многие оказались за чертой бедности;резко снизилась рождаемость. По всей территории США от 25 до 90 % детей страдали от недоедания.возросло количество сторонников как коммунистических, так и националистических партий (например, в Германии пришла к власти Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei).
Рубишь?
Суть в том , что это не вопрос в духе максималистического шкальнеГа - есть белое и черное. есть серобуромалиновое в крапинку. и теже самые успешные рабочие стояли потом с протянутой рукой и пухли от голода (Форд, кстати, был единственный, кто вместо понижения зп, поднял ставку рабочим, подлив тем самым масла в огонь и потерпев офигенные убыткию Но к чести сказать, остался на плаву. Хотя потом и сокразал народ и снизил ставку. Но не забывай - что ФОрд это не вся промышленность той же США). А в это время красноперые пропагандировали про....забанят еще ))) про другое. См. выше почему популярность тогда приобрели красножопые.
Короче, друг мой. Чтоб вести полноценный дискурс Вам нужно изучить историю рабочего движения в мире, который только совком не ограничивался, и упаси божечки-кошечки - ленинским СССР