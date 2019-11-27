 В Украине до сих пор действует норма Ленина давать молоко за вредный труд, - Милованов. ФОТО

Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это советская норма "молоко за вредные условия труда". Она берет свое начало с особого декрета Ленина, которым он обязал выдавать молоко голодающим рабочим одного из заводов. Через год такая норма стала действовать во многих промышленных предприятиях для поддержки физических сил работников", - напомнил министр.

В подтверждение он опубликовал фото страницы Кодекса законов о труде.

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"По закону, каждый человек должен получать 1/2 литра молока в день... Однако польза от такой поддержки молоком сомнительна", - отметил Милованов.