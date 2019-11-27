 Долг по больничным в Украине превышает 1 млрд грн, - Денисова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Мне стало известно, что задолженность по оплате листков временной нетрудоспособности для работников составляет уже более 1 млрд грн. Выплаты не производятся в связи с тем, что запланированные на текущий год стабилизационные средства Фонда закончились", - говорится в сообщении.

В связи с этим Денисова призвала председателя правления Фонда социального страхования Владимира Саенко и министра социальной политики Украины Юлию Соколовскую "немедленно внести изменения в бюджет Фонда"..

Также она обратилась к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, с просьбой "безотлагательно принять меры по стабилизации финансового состояния Фонда социального страхования Украины".

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