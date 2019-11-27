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 Политика Украины, Общество
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Все про:Денисова (536) больничный (2) Гончарук_Алексей (317) Юлия Соколовская (14)

 Долг по больничным в Украине превышает 1 млрд грн, - Денисова

В Украине задолженность по оплате листков временной нетрудоспособности для работников составляет более 1 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Мне стало известно, что задолженность по оплате листков временной нетрудоспособности для работников составляет уже более 1 млрд грн. Выплаты не производятся в связи с тем, что запланированные на текущий год стабилизационные средства Фонда закончились", - говорится в сообщении.

В связи с этим Денисова призвала председателя правления Фонда социального страхования Владимира Саенко и министра социальной политики Украины Юлию Соколовскую "немедленно внести изменения в бюджет Фонда"..

Также она обратилась к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, с просьбой "безотлагательно принять меры по стабилизации финансового состояния Фонда социального страхования Украины".

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Долг по больничным в Украине превышает 1 млрд грн, - Денисова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162084
 
 
 Топ комментарии
 
но зато на выплату компенсации полит партиям за отмывание денег на выборах нашлось
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Совет форумчанПравила форума
 
вам никто ничего не обещал, что будут платить
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это про бюджетников, а в частном секторе вообще болеть нельзя
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болеть можно, но больничные никому не нужны. оплата по факту . сколько потопаешь - столько полопаешь. хотя в нормальных странах за этим строго следят профсоюзы.
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спс, за развёрнутый и более детальный комментарий про тоже самое.
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Главное что перед ОРДЛО у Украины нет задолженостей. Нам же главное бороться за умы сепаров а не за умы украинцев. Верно же?
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Как это нет?
62.000.000.000 гривень ИЗ КАРМАНОВ украинских налогоплательщиков - на оккупированную территорию! Уи-и-и. Кінець епохи бідності - вже блиЗЕнько!

Долг по больничным в Украине превышает 1 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 958 Долг по больничным в Украине превышает 1 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 8837
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Владимир Александрович обещал намедни, оплатит.
Гончарук "наливает" (is on tap) Долг по больничным в Украине превышает 1 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 973
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но зато на выплату компенсации полит партиям за отмывание денег на выборах нашлось
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Ищите в смартфоне. Зедиджитализация.
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Це вже закинчення эры зубАжиння? Чи ще ни...

А 73% дурныков!?))))
НИБАЛЕЙТЕ ИДИОТЫ!)))
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земанкруты,а реально почему при зекретине вдруг денег не стало?)))
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ЦЕВСЕКЛЯТЫЙПОРОХ!!!))))

не задавай такие сложные вопросы людям без мозгов!))))
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Клятый Свыинарчук! Уже и до больничных добрался. Но ниче, счас Садовый отвалит 50 лямов залога, полегчает. А там новые кандидаты на раскрутку есть...
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Это коллапс Украины...
73% идиотов отдали страну в руки мошенников...и теперь стыдливо прячут глазишки как кот насравший в тапок
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Наробили біди в Україні, і сидять тишком... На їх сторінках зараз квіточки і море, а ще багато розумних цитат великих людей. Філософи, бл&дь! Дуже їх переймає честь чоловіків і дружба жінок! А те, що своїм хрестиком у бюлетні поставили хрест на Україні, то їм, кур&ва, справи не має, бо то надто абстрактне для них! І всі, як один перестали політикою цікавитися! Все! Не цікаво їм! Нема бариги, нема інтересу! А отой вселенській пі&ць, що твориться навколо, ну, то таке... буває... Вони ж су&кі не за це голосували, а проти Пороха! А от якби навпаки було, і вчителі почали б по 4 000 долярів отримувати (це дурня, ну, просто уявіть!) то вони б верещали на всіх перехрестях, що то вони, то вони за бубочку голосували! А знаєте чому так?! Бо такі іуди скрізь! Вони такими були завжди! Для мене це люди з низькою планкою самоповаги. Я таких по життю обхожу десятою дорогою і не спілкуюсь з ними. Від слова зовсім! Бо якщо людина схибила один раз, то можна пробачити. Якщо два - то треба придивитися до неї уважніше. А якщо три рази спіймали на якомусь непотребі в поведінці - то це кінець! То можна стверджувати, шо ця людина така по життю! Вона не вміє думати і робити висновки. Вона може пліткувати і посміхатися в обличча одночасно! Може продати за ніщо того, хто її вважає другом. Саме такі і проголосували за цей бардак. Бо людина, яка не спроможна мислити, не роздумує багато. Їм достатньо пліток, щоб очорнити людину. А правда, то дуже складно... Придивляйтесь до тих, хто голосував за Зе. Такі здатні продати за власний зиск. А потім вони почнуть постити котиків і песиків... Їм байдуже, що герої, які власним життям охороняли їх спокій, будуть сидіти у в'язниці, бо то дуже абстрактне. А котики і песики - то ж краса, яка врятує світ! Нє?...
І так! Цитати великих людей - це насправді дуже красиво... Але тільки тоді, коли людина розуміє про що пише і поводить себе так, як великі кажуть...А довбанутим романтикам раджу постити цитати йолопа, якого вони привели до влади...
Сергій НікітінДолг по больничным в Украине превышает 1 млрд грн, - Денисова - Цензор.НЕТ 3464
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