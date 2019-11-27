 Долг по больничным в Украине превышает 1 млрд грн, - Денисова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Мне стало известно, что задолженность по оплате листков временной нетрудоспособности для работников составляет уже более 1 млрд грн. Выплаты не производятся в связи с тем, что запланированные на текущий год стабилизационные средства Фонда закончились", - говорится в сообщении.
В связи с этим Денисова призвала председателя правления Фонда социального страхования Владимира Саенко и министра социальной политики Украины Юлию Соколовскую "немедленно внести изменения в бюджет Фонда"..
Также она обратилась к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, с просьбой "безотлагательно принять меры по стабилизации финансового состояния Фонда социального страхования Украины".
62.000.000.000 гривень ИЗ КАРМАНОВ украинских налогоплательщиков - на оккупированную территорию! Уи-и-и. Кінець епохи бідності - вже блиЗЕнько!
Гончарук "наливает" (is on tap)
А 73% дурныков!?))))
НИБАЛЕЙТЕ ИДИОТЫ!)))
не задавай такие сложные вопросы людям без мозгов!))))
73% идиотов отдали страну в руки мошенников...и теперь стыдливо прячут глазишки как кот насравший в тапок
І так! Цитати великих людей - це насправді дуже красиво... Але тільки тоді, коли людина розуміє про що пише і поводить себе так, як великі кажуть...А довбанутим романтикам раджу постити цитати йолопа, якого вони привели до влади...
Сергій Нікітін