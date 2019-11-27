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 Политика Украины
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Все про:Минск (1288) Олифер (235) Трехсторонняя контактная группа (165)

 Заседание Трехсторонней контактной группы началось в Минске

В столице Беларуси Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ).

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер, информирует Цензор.НЕТ.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала она.

Заседание Трехсторонней контактной группы началось в Минске 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на заседании ТКГ конце октября Украина в Минске отстаивала позицию, что урегулирование политических вопросов Донбасса возможно только после полного выполнения безопасности блока Минских договоренностей, включая восстановление украинского контроля над восточной границей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162083
 
 
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Хоть бы за ранее предупредили, какие еще украинские города зеленский отдаст Рашке.
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Чтобы у украинцев была возможность убежать.
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при Порошенко всегда озвучивалось накануне, что состоится встреча, в каких подгруппах и какие вопросы будут рассматривать. Теперь как крысы, все тихо, кулуарно.
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