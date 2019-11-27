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 Политика Украины
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 7-летнее ограничение на перепродажу земли и проверка происхождения денег, - Тищенко об изменениях в законопроекте о рынке земли

Группа народных депутатов от партии "Слуга народа" ("СН") представила ряд своих поправок к законопроекту 2178-10 об отмене моратория на рынок земли, в частности относительно семилетнего ограничения на ее перепродажу.

"Если ограничить перепродажу земли на семь лет – а именно такой минимальный срок договора аренды, – я считаю, что приобретать землю будут только те, кто собирается на ней работать. И мы не создадим институт рантье, который потом будет диктовать условия нашим аграриям", – сказал автор данной поправки к законопроекту о рынке земли, депутат от "СН" Николай Тищенко в ходе пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

При этом в ходе конференции "Поправки к законопроекту №2178-10: обеспечение благосостояния села и превентивные меры спекуляциям на рынке земли" нардеп предложил также предусмотреть декларирование происхождения средств для покупки земли.

"Я предлагаю ввести обязательную проверку происхождения этих средств", – отметил он.

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Как пояснил депутат от "СН" Павел Халимон, речь идет о переведении платежей за покупку земли в безналичную форму.

Вместе с тем, по мнению Халимона, объем концентрации земли в законопроекте не следует изменять, поскольку слишком низкие требования к концентрации повлекут за собой теневые схемы.

В то же время нардеп отметил, что считает более целесообразным вместо ограничений перепродажи установить налоговые ставки, которые сделали бы перепродажу экономически невыгодной.

"В Украине НДФЛ составляет 18%, военный сбор – 1,5%. Если человек захочет провести отчуждение земли на протяжении (первых. – ИФ) трех лет, то я считаю справедливым заплатить в таком случае НДФЛ и военный сбор. Таким образом мы избегаем манипуляций и спекуляций", – сказал он.

Если же новый владелец захочет перепродать землю в течение 3-5 лет после ее покупки, следовало бы установить ставку общего налога в 9%, после пяти лет – 5%, считает Халимон.

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Поправку, которая ограничивает экономическое обоснование для перепродажи земли, предложил также нардеп Вадим Струневич ("Слуга народа"). Помимо этого, он предлагает ограничить первичную сдачу в аренду земельного участка после его приобретения.

"Участок должен быть приобретен для дальнейшей обработки аграриями", – подчеркнул он.

В свою очередь, депутат от провластного большинства Анатолий Остапенко указал на необходимость законодательного ограничения смены статуса земель с/г назначения, о чем он указал в своих поправках к законопроекту.

"Земля сельхозназначения должна использоваться исключительно в целевом назначении… Мы должны закрыть в законе вопрос смены целевого назначения земли. Земля – для аграриев, а не для застройщиков", – сказал Остапенко в ходе пресс-конференции.

Источник: https://censor.net.ua/n3162082
 
 
 Топ комментарии
 
З такими темпами, скоро й назви не буде.
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Скупят земли "укрАинцы" с ордло. Благо скоро там проблем с финансами поубавится.
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Наконец-то, за 18-ть лет хоть кто-то сподобился на какие-то действия...
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Ич как на мою землю пасть все раскрывают...))) А фиг вам я шо-нибудь продам.
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современные большевики... читать предложения этих отморозков страшно
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"И мы не создадим институт рантье, который потом будет диктовать условия нашим аграриям"

Словно этот насос-тормоз может знать, что такое "рантье". Эксперд по землице... Пусть уже им пишут тексты их уровня интеллекта, а то смешно выглядит.
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Почему -то никто не заикнётся о покупке нашей землицы, лицами страны -агрессора россии! Или мы это уже проехали? А как быть с такими пророссийскими олигархами ( типа Новинского, саакашвили и прочих) фактически купившие себе в Украине гражданство. Думаю к покупке украинской земли их вообще нельзя допускать! Или допускать если прожили в украине не менее 25 лет.
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если происхождение денег кредит ?
если происхождение денег внешний кредит и земля в залог ?
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Добре хоч не забороняють більше 2500 гектар купувати. А то Бєня б засмутився...
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України, як держави, після розпродажу землі не буде.
Назва така може й буде, але це і все.
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З такими темпами, скоро й назви не буде.
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Представники провідних університетів та наукових установ Україн- впровадження ринку землі може викликати напругу і навіть протистояння у суспільстві

https://giperboloid.info/providni-juristi-zabili-trivogu-shhodo-vnesenogo-do-vru-zakonoproektu-po-rinku-zemli-mozhe-viklikati-naprugu-i-navit-protistojannja-u-suspilstvi/



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Более идиотских решений представить сложно. Покупка нееет. Подарок дaаааа. За большое спасибо.
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