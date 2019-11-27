 Международное давление и санкции против РФ должны продолжаться до полной деоккупации всех территорий Украины, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сообщил во время совместной с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой пресс-конференции в Вильнюсе.
"Литва очень близка для всех украинцев. Наш диалог полон взаимопонимания и доверия. Это все очень важные составляющие для прочного и эффективного партнерства между нашими странами. Во время переговоров было констатировано единство позиций между Киевом и Вильнюсом по всем вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня", - заявил он.
Зеленский выразил благодарность Литве за твердую и последовательную поддержку территориальной целостности Украины.
"Мы видим четкое понимание Литвой того, что международное давление и санкции (против РФ. - Ред.) должны продолжаться до полной деоккупации всех территорий Украины и освобождения всех наших политических заключенных", - подчеркнул он.
Зеленский отдельно подчеркнул важность практической помощи, которую предоставляет Украине Литва.
"Речь идет и о медицинской реабилитации раненых украинских военных, и о социальном восстановлении Донбасса, в частности - проекте обустройства школы в Авдеевке, стоимостью около 1 млн евро", - добавил он.
«00:01, 27 ноября 2019
Нация на костях.
Как голод 30-х годов помогает украинским президентам удерживать власть»
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Мы тоже видим это понимание у Литвы, а вот у некоторых "посрединке" не очень.
s в конце фамилии означает родительный падеж.
да и сейчас сомнений до бениной матери...
можна? - и за шо мне такое счастье)))
Мы всегда против БРЕДА, ВРАНЬЯ и ПРЕДАТЕЛЬСТВА.
Президент Петр Порошенко заявляет, что в Украине за последние несколько лет было проведено 144 реформы, которые приблизили страну к членству в ЕС.
Президент отметил, что все реформы, которые должна выполнить Украина, чтобы стать полноценным членом ЕС, четко прописаны в ратифицированном соглашении, которое вступает в силу с 1 сентября.
"Уже проведено 144 реформы. В соглашении четко прописано, что и когда мы должны сделать, чтобы стать на шаг ближе к членству в ЕС. Мы должны быть демократической, свободной, а главное успешной страной", - сказал Порошенко
Представитель Государственного департамента США Курт Волкер прокомментировал украинские выборы и оценил роль... Президента Украины Петра Порошенко в проведении реформ. Об этом он сказал в эфире американского телеканала PBS.
"Украинское общество столкнулось с выбором. Ему нужен кто-то, кто просто идет против истеблишмента, обещая масштабную реформу (Владимир Зеленский, - ред.). Или они хотят кого-то, кто (как действующий президент Петр Порошенко, - ред.), возможно, разочаровал их в каком-то отношении, но сделал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и противостоял Путину?" - сказал он.»
100 лярдов и вопрос закрыт.
он две амразуры на 10метровом удалении закроет одной своей мощной зеленой грудью.
то после небольшого землетрясения пол границы бы перекрыл.
надеюсь до крайних мер не дойдет....
наверное, надо біть порохоботом, чтобі внять єту логику
А потом открывай пасть, мразота.