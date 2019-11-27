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 Политика Украины
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 Международное давление и санкции против РФ должны продолжаться до полной деоккупации всех территорий Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что международное давление и санкции против РФ должны продолжаться до полной деоккупации всех территорий Украины и освобождения всех украинских политических заключенных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сообщил во время совместной с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой пресс-конференции в Вильнюсе.

"Литва очень близка для всех украинцев. Наш диалог полон взаимопонимания и доверия. Это все очень важные составляющие для прочного и эффективного партнерства между нашими странами. Во время переговоров было констатировано единство позиций между Киевом и Вильнюсом по всем вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня", - заявил он.

Зеленский выразил благодарность Литве за твердую и последовательную поддержку территориальной целостности Украины.

"Мы видим четкое понимание Литвой того, что международное давление и санкции (против РФ. - Ред.) должны продолжаться до полной деоккупации всех территорий Украины и освобождения всех наших политических заключенных", - подчеркнул он.

Зеленский отдельно подчеркнул важность практической помощи, которую предоставляет Украине Литва.

"Речь идет и о медицинской реабилитации раненых украинских военных, и о социальном восстановлении Донбасса, в частности - проекте обустройства школы в Авдеевке, стоимостью около 1 млн евро", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я готов к переговорам в различных форматах в Париже 9 декабря, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3162080
 
 
 Топ комментарии
 
Газ и электричество из раши , а санкции из Европы ? Вова , вернись в 95-й квартал .
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Вован, а украинские санкции??? Тут Герус и Оржель вовсю предлагают на газовую/электрическую русскую иглу подсесть.. Позвони Баканову за этих чертей!
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Вован, а украинские санкции??? Тут Герус и Оржель вовсю предлагают на газовую/электрическую русскую иглу подсесть.. Позвони Баканову за этих чертей!
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Новые тренды пропаганды от Зеленского:"Скоро мы посадим Коломойского..." , "Мы нагнули Россию и она приняла наши условия".
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Яляан робить по нацменськи:ви собі аоюйте, а я скористаю. Або, якщо Європа і інші пошлють, то переклад провину на них - скаже, що їх просив, а вони не послухали.
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вове-урЫсту - некогда... оно поперлось в Прибалтику выпрашивать кредиты... но получило пока что "лисапед на Ростов"
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Газ и электричество из раши , а санкции из Европы ? Вова , вернись в 95-й квартал .
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блаЗЄнський просто грубо тролить Європу Міжнародний тиск і санкції проти РФ мають тривати до повної деокупації всіх територій України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2750
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Як підорбраття пишуть про Голодомор.

«00:01, 27 ноября 2019
Нация на костях.
Как голод 30-х годов помогает украинским президентам удерживать власть»
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Так им же рассказал четырежды патриот про Сеньора Голодомора...
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Никто тебе ничего не должен, ты должен всех убеждать...
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И в блокнотике его (который *ендель куда-то утаскивала, чтобы не опозорился) и то отличился. "Домбас" написал. Может оттуда и дамбы в Запорожье...
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"Мы видим четкое понимание Литвой того, что международное давление и санкции (против РФ. - Ред.) должны продолжаться до полной деоккупации всех территорий Украины"

Мы тоже видим это понимание у Литвы, а вот у некоторых "посрединке" не очень.
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и нах..на болтать языком одно, а делать другое. Ты все делаешь для оправдания рефии
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Издание немецкое хотя бы Селенскисом его назвало, а не Моникой, как американские. Считаю, что уже прогресс во внешней политике. Недаром пристайко сгущенку белорусскую ест.
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S перед гласными в немецком читается как "З".
s в конце фамилии означает родительный падеж.
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Изучал немецкий в годы молодости, спасибо)) Здесь просто иронизировал, что моникой не назвали, значит, не все потеряно.
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ну от и хороший мальчик, а то не все сразу поверили, шо не лох,
да и сейчас сомнений до бениной матери...
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Очень правильно сказал. Правда у них через раз высказывания.Одно хорошее, другое все перечеркивает.
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я бы отменил нормандскую встречу, понос там, лишай - ну зачем етот зеленый позорняк нужен?
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ты разрешил?
можна? - и за шо мне такое счастье)))
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Самая обосравшаяся и не только в спорте.
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фЄтісов уже не запутінєц-кримнашист? Не вірю.
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ну, конкретно критики плєшивого карлика ж не спостерігається, навпаки. він каже "ми обісрались" а не карлик
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Тобто: треба було ретельніше приховувати брехню, бо такими темпами (без мельдонію) кацапію може перегнати Естонія Міжнародний тиск і санкції проти РФ мають тривати до повної деокупації всіх територій України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6087
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Дегенерат, который стоит на коленях перед Дьяволом не мой президент. Подписавший договор с кремлевским Дьяволом автоматически становится Чортом.
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Так это ж вроде Педро руку ***** жал. Не?
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Порохоботы против!
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Не розхитуйте *будку *..а то ПЕСиків нудить !
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Прикинь, мы и "4000 долларов учителям" были ПРОТИВ.
Мы всегда против БРЕДА, ВРАНЬЯ и ПРЕДАТЕЛЬСТВА.
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144 успешные решительные реформы это не бред и не враньё?
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ті не поверишь, я тоже их не вижу


Президент Петр Порошенко заявляет, что в Украине за последние несколько лет было проведено 144 реформы, которые приблизили страну к членству в ЕС.

Президент отметил, что все реформы, которые должна выполнить Украина, чтобы стать полноценным членом ЕС, четко прописаны в ратифицированном соглашении, которое вступает в силу с 1 сентября.
"Уже проведено 144 реформы. В соглашении четко прописано, что и когда мы должны сделать, чтобы стать на шаг ближе к членству в ЕС. Мы должны быть демократической, свободной, а главное успешной страной", - сказал Порошенко
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«2019. Волкер о Порошенко: ​сделал больше реформ, чем кто-либо другой за 20 лет и противостоял Путину

Представитель Государственного департамента США Курт Волкер прокомментировал украинские выборы и оценил роль... Президента Украины Петра Порошенко в проведении реформ. Об этом он сказал в эфире американского телеканала PBS.
"Украинское общество столкнулось с выбором. Ему нужен кто-то, кто просто идет против истеблишмента, обещая масштабную реформу (Владимир Зеленский, - ред.). Или они хотят кого-то, кто (как действующий президент Петр Порошенко, - ред.), возможно, разочаровал их в каком-то отношении, но сделал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и противостоял Путину?" - сказал он.»
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По крайней мере, бюджетникам з.п. не задерживали. И без боя не сдавали территории.
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да, порохоботов плющит от одного заголовка
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та гады они - родину вздумали защищать.
100 лярдов и вопрос закрыт.
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Гонтарева грудью на амбразуру бросилась?
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може стефан лучше?, после когда с тещей расплатится.
он две амразуры на 10метровом удалении закроет одной своей мощной зеленой грудью.
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ну ето если бы стефан-надежа наша упала на бочек,
то после небольшого землетрясения пол границы бы перекрыл.
надеюсь до крайних мер не дойдет....
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в данной теме порохоботы критикуют санкции против рашки и возврат оккупированных территорий под контроль Украины
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о и я говорю, гады - ну от не хотят Украину продавать, хоть ты их убей.
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ужесточать санкции против рашки єто значит продавать Украину?
наверное, надо біть порохоботом, чтобі внять єту логику
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к урнам голосовать шли тем же самым думали, шо и сейчас я так подозреваю
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а что ж ты подонок эл энергию у оккупанта покупаешь?
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а что ж ты подонок электроэнергией оккупантской пользуешься?
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Отбеляет его тот, кто с ним в полном контакте и боится назвать паРашку агрессором... Міжнародний тиск і санкції проти РФ мають тривати до повної деокупації всіх територій України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2477
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Интересно: он это ***** при встрече 1х1 тоже скажет?
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«Apple внес свои поправки в географические названия субъекта - Крым - и города Севастополя. приведены в соответствие с Конституцией РФ»

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Дебил, прекрати брать электричество от х.уйла и не планируй брать газ.
А потом открывай пасть, мразота.
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І таким чином боротьба неспроможних за мир триватиме вічно...
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