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Все про:Днепропетровщина (1430) коммунальные услуги (279) Бондаренко Александр (2)

 Коммунальный коллапс в Днепропетровской области: 9 тысяч жителей остались без воды и тепла

В поселках Гвардейское и Черкасское (Днепропетровская область) нет водоснабжения и почти отсутствует отопление. Руководство области обещает решить проблему весной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

Как пишет издание, жители поселков вынуждены искать воду сами. Воду для технических нужд добывают из скважин, остальную покупают за собственные средства. Некоторые даже снимают жилье в других населенных пунктах, чтобы постирать вещи и помыться.

"Ходим с ведрами и баклажками за водой. Вот, перевозим на коляске, сами тащим домой и надрываем спины. Деток нужно купать, кормить - на это всегда уходит много воды. Очень сложно жить в таких условиях", - рассказала журналистам молодая мама Виктория из Гвардейского.

Заложниками ситуации также стали военнослужащие из 93-й бригады, размещенной в Черкасском. Армейцы роют скважины, качая воду насосом.

"У меня денег особо нет, приходится пить ту воду, что набираю со скважины. Она постоянно воняет: то железом, то тухлыми яйцами. Не понимаю, за что нам все это. Тут живут военные, они защищают нашу страну, а к ним – такое отношение. В квартирах +7 +8 градусов, вечно мерзнут пальцы на ногах до синего цвета, кашель и насморк. Не такой старости я хотел…", - говорит пенсионер Иван из Гвардейского.

Из-за холода в помещениях всех 450 учеников Гвардейской школы перевели на домашнее обучение. По словам замдиректора школы Светланы Марковны, старая проводка не позволяет включать обогреватели. "Каждый день мы ждем, что наконец-то проснемся не от холода, а от тепла в собственных постелях. О том, что наши дети будут спокойно учиться и получать знания, а не греть ладошки теплым воздухом изо рта. Мечтаем банально постирать одежду. Это безумно обидно – так жить. Страшно, ведь дети и старики особенно повергаются холоду и часто болеют", - пожаловалась она.

Коммунальный коллапс в Днепропетровской области: 9 тысяч жителей остались без воды и тепла 01

Как сообщает СМИ, проблемную трубу обещают заменить весной, потратив на замену 50 млн гривен. "За два-три месяца сделаем проектную документацию на новый водопровод. Его длина составит 15 километров", - заверил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Коммунальный коллапс в Днепропетровской области: 9 тысяч жителей остались без воды и тепла 02

Журналисты считают, что коммунальный коллапс в Гвардейском и Черкасском произошел из-за решения нового руководства обладминистрации разорвать контракты с подрядчиком на строительство нового водовода. Этот проект был начат в 2019 году по просьбе активистов и военных. По результатам тендера на ProZorro заключили договор, согласно которого пуск первой очереди по новому водоводу должен был состояться уже в этом году, полностью завершить его планировали в 2020.

Однако после замены руководства области, по данным СМИ, подрядчику предъявили ультиматум: отказаться от договора. "В итоге мы имеем ситуацию, когда подрядчик, честно выигравший тендер, не может закончить работы, хотя деньги на них выделены и лежат на счетах казначейства, новая областная власть играет в свои подковерные игры, пытаясь протащить "свои" фирмы, и раздает обещания, а в заложниках без воды и тепла оказались 9000 людей", - пишет "Обозреватель".

СМИ ранее сообщали, что новый глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко остановил расчеты с подрядчиками по договорам, заключенным по тендерам на ProZorro. Это коснулось компаний, проводивших ремонт дорог, школ, спортивных комплексов и других объектов инфраструктуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3162079
 
 
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прям как на урале в рашке или в мордовии. Дожили..
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Огласите данные ЦИК по этим населенным пунктам!
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за мародера. Вот и страдают.
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а так и будет,он туда уже с белым флагом едет!!!
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а так и будет,он туда уже с белым флагом едет!!!
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ну судя по написаному,папередников тут не пришьешь,все зелины фахивци
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где амортизационные средства, полученные за десятки лет поставщиками услуг????? Коммунальный коллапс в Днепропетровской области: 9 тысяч жителей остались без воды и тепла - Цензор.НЕТ 5374платить-- платите, а обслуживать-- хрен. получается как-то так Коммунальный коллапс в Днепропетровской области: 9 тысяч жителей остались без воды и тепла - Цензор.НЕТ 2418
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Пластиковый водовод можно провести за месяц,даже зимой.Поделить трассу на несколько небольших участков для нескольких порядчиков,работающих параллельно.Такое многолетнее знущання над военными недопустимо.В городках должно быть только служебное жильё для военных,остальных -отселить.
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В поселках Гвардейское и Черкасское (Днепропетровская область) нет водоснабжения и почти отсутствует отопление. Руководство области обещает решить проблему весной Источник: https://censor.net.ua/n3162079

Ну да сколько там той зимы.

Поселить бы туда уже руководство этой области.
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А зачем? Теперь власть на местах именно та, за которую голосовали зебилы. Комунальний колапс у Дніпропетровській області: 9 тис. мешканців залишилися без води і тепла - Цензор.НЕТ 1950
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да им пофиг,они ждут продажу земли,рубануть баблишко, и сказать ребята мы на 5 лет пришли,досвидание ,кому эти крестьяне нужны.
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а ви зверніться до зеленої бубочки - він відосик зніме
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Хотілося б почути зараз оту бабусю Шо їхала в маршрутці і казала з таю гордістю на весь автобус: Ми всим селом за ВолодЙЮ голосуватимемо... Але жаль такі бабусі цензора не читають...
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Отрыжка ватным днепропетровчанам за субъекты голосования!
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предлагаю помощь для ордло направлять для помощи нуждающимся жителям неокупированной Украины, большая часть Украины тоже оказалась оккупированной взяточниками, казнокрадами и безответственными чиновниками...
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Что-то в глаза плеснули. Может сок берёзовый? Дождик, наверное....
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С рашканоидов прикалывались, за их глубинки, а у самих такое тварится ,да еще в Днепре...А люди всё-таки и у нас терпилы...пусть терпят дальше! Зима коротка...)))
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