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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2890) ТЭС (121) Филатов (378)

 Мэр Днепра Филатов: Приднепровская ТЭС 29 ноября прекращает свою работу

В эту пятницу, 29 ноября, Приднепровская теплоэлектростанция, которая снабжала жителей левого берега Днепра энергоресурсами, прекращает свою работу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Відкритий", об этом в ходе сегодняшней сессии горсовета заявил городской голова Днепра Борис Филатов.

Сенсационную новость он сообщил в ходе дискуссий о переподключении абонентов левого Днепра, пользователей теплоэнергии, от мощностей Приднепровской ТЭС к мощностям коммунального предприятия "Теплоэнерго". В результате такого решения стоимость тепла для пользователей выросла почти в два раза и составляет порядка 1500 гривен за гигакалорию.

"Приднепровская ТЭС с пятницы останавливается", – сказал городской голова Днепра.

Мэр Днепра Филатов: Приднепровская ТЭС 29 ноября прекращает свою работу 01

Он продемонстрировал соответствующее письмо от компании ДТЭК, которая является собственником Приднепровской теплоэлектростанции.

"Когда мы принимали решение о переключении от Приднепровской ТЭС, то понимали, что город является заложником одного монопольного поставщика энергоресурсов. Сейчас есть официальное письмо от ДТЭК о том, что с пятницы Приднепровская ТЭС закрывается. Представьте себе, если бы мы этого не сделали раньше и они закрылись (переподключение абонентов левого берега Днепра. – Ред.)… Я не буду рассказывать из-за чего это произошло: из-за импорта российской электроэнергии или это давление на Кабмин. Я не знаю, я не хочу комментировать. Я знаю одно: Приднепровская ТЭС закрывается", – подчеркнул Филатов.

Мэр Днепра Филатов: Приднепровская ТЭС 29 ноября прекращает свою работу 02

Стоит отметить, что к концу недели Нацкомиссия по регулированию электроэнергетики должна установить для жителей Днепра единый тариф на тепло.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162075
 
 
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пусть днепряне печками - буржуйками запасаются.
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"рекордные запасы газа"... "рекордные запасы угля"... - кричал ЗЕ-Кабмин.

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а как оказалось есть только рекордные запасы (73%) идиотов паприкольных!
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Зеля! Дави зебилоидов, Ахметов поможет!!!
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Он продемонстрировал соответствующее письмо от компании ДТЭК, которая является собственником Приднепровской теплоэлектростанции. Источник: https://censor.net.ua/n3162075

Ахметка шантажировать пытается
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Почему зеленский не снижает цены на коммуналку?
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хаос и разруха,ничего хорошего не ждем,"маладая ******* фахивцив"рулит,я доволен
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Ліквідаційний президент з похоронною командою. Зебіли, ви це зробили разом.
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