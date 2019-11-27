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 Политика Украины
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 Я готов к переговорам в различных форматах в Париже 9 декабря, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе, и отмечает, что готов к переговорам в различных форматах в рамках "нормандской встречи" 9 декабря в Париже лидеров Украины, Франции, Германии и России.

"Мы не ожидаем, что завтра прекратим войну, но я хочу четкого понимания, как президент Украины, когда и как мы можем остановить войну", - сказал он на брифинге в среду в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным один на один, Зеленский указал: "Я не знаю, какие будут форматы в рамках Нормандского формата, будут ли встречи один на один с Меркель, Макроном или другими. Я готов к различным форматам в рамках Нормандского формата".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На саммите "нормандской четверки" РФ призовет Украину к "прямому диалогу с Донбассом", - Лавров

Источник: https://censor.net.ua/n3162074
 
 
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"чому ми їли своїх дітей у 32-33-му рр.?
бо дурні.
а чому ми дурні?
бо не підтримали свою владу та Державу під час революції. як це зробили фіни, прибалти та поляки..."

вибач за жорсткість, "мудрий український нарід",

але скоро ми будемо вбивати один одного через кацапів
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ЗЕленый дурачек перепутал форматы с ПОЗАМИ С КАМАСУТРЫ!)))
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Короче будет на прямую с ордиловцами переговариваться.
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А срашка как бы не причём. Путин должен быть очень благодарен зебилам, за то что помогли снять санкции.
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каким различным форматам ты готов...зекретин,лять Я готов к переговорам в различных форматах в Париже 9 декабря, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5719
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Я готов к переговорам в различных форматах и позах, - Зеленский
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Интересно, по каким критериям определяется готовность?
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Подожем результатов, недолго осталось, может свершится чудо, первый раз за 350 лет, и нас не наи_пут?
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Похоже на то, пуйлу нужно был приднестровье №4, он его сделал, а вы миритесь, стройте мосты, отводите войска...
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Моника "готова принять любое количество с любой стороны".
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Вова, хорошо подумай!

После 9 декабря Киев будет закрыт для спецрейсов из Парижа - будем ставить Йолку Я готов к переговорам в различных форматах в Париже 9 декабря, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1983
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Дегенерат. Готов стать на колени перед Дьяволом? В Украину не возвращайся. Лавров уже заявил что ждет подписания от Зелупы признание террористов отдельным государством и переквалифицирования росийско-укранской войны в гражданскую войну.
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Камасутру выучил и вазелином запасся?

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Я готов к переговорам в различных форматах в Париже 9 декабря, - звідки взялася така впевненість, яко Зе не володіє мистецтвом міжнародних перемовин?
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ЗЕленая ЖАБА...не забудь одеть пынеходы...шо б быть на одном уровне со своим кумиром!)))
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Т.е. Зеленский не знает как закончить войну и хотел бы четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе, и готов к переговорам в различных форматах в рамках... .. Гм.. Готовность, - это есть четкое понимание того как и за счет чего можно добиться результатов.. Скажите кто-нибудь это придурку.. Господи, как стыдно за ЭТО...
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