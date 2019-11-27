 Я готов к переговорам в различных форматах в Париже 9 декабря, - Зеленский

"Мы не ожидаем, что завтра прекратим войну, но я хочу четкого понимания, как президент Украины, когда и как мы можем остановить войну", - сказал он на брифинге в среду в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным один на один, Зеленский указал: "Я не знаю, какие будут форматы в рамках Нормандского формата, будут ли встречи один на один с Меркель, Макроном или другими. Я готов к различным форматам в рамках Нормандского формата".
бо дурні.
а чому ми дурні?
бо не підтримали свою владу та Державу під час революції. як це зробили фіни, прибалти та поляки..."
вибач за жорсткість, "мудрий український нарід",
але скоро ми будемо вбивати один одного через кацапів
После 9 декабря Киев будет закрыт для спецрейсов из Парижа - будем ставить Йолку