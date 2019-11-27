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Все про:Мотор_Січ (35) Россия (74380) санкции (7519) сокращение (262)

 Российский завод сократит почти 800 человек из-за введенных Украиной санкций

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева собирается сократить каждого четвертого сотрудника. Завод производит самолеты-амфибии, двигатели к которым изготавливает "Мотор Сич".

О грядущих сокращениях стало известно из документа, адресованного властям Таганрога, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую "Новую газету".

Всего на предприятии занято почти 3000 человек, 800 из них планируют сократить в 2020 году.

ТАНТК им. Бериева (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию") — одно из крупнейших предприятий Таганрога. Завод разрабатывает, испытывает и производит гидросамолеты.

В прошлом году ТАНТК лишился украинских двигателей Д-436 производства "Мотор Сич". Из-за введенных Украиной санкций запорожское предприятие больше не может продавать россиянам двигатели.

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На этих двигателях летают так называемые "самолеты-амфибии" Бе-200. Эту модель с 2016 года начали производить на ТАНТК, вложив в модернизацию завода более 2 млрд рублей (около 75 млн грн). В 2017-м планировали выпустить четыре самолета. Стоимость одного - около 1,4 млрд рублей (примерно 53 млн грн).

Россияне пытались заменить украинские двигатели агрегатами SaM146, разработанными совместно с французами, но заводу запретили их использовать, ведь Франция - член НАТО.

При этом на ТАНТК им. Бериева отказываются связывать предстоящие увольнения с украинскими санкциями, пишет газета.

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Там настаивают, что предприятие продолжает работать, развиваться, а предстоящие сокращения не коснутся инженеров и рабочих.

Источник: https://censor.net.ua/n3162070
 
   
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более 2 млрд рублей (около 75 млн грн). В 2017-м планировали выпустить четыре самолета. Стоимость одного - около 1,4 млрд рублей (примерно 53 млн грн).

Цікаво. по якому курсу рахували?
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А какое отношение имеет клоун к санкциям, которые ввели еще в 2016 году?
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Ща зебил урегулирует. Поможет братьям.
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Тому клоун гальмує розслідування розстрілів Майдану... Тому-що там стирчить рило *****.
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Я так понимаю, что при мародёре расследование шло полным ходом?
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жвачку им на крыльчатку надо было налепить и продавать.....
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Браво! Браво! Брависсимо!!! Пороху =- респект!
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Тільки на користь...
Треба було запропонувати постачання авіодвигунів, на умовах виходу Тоганрогу з тюрми народів і повернення цьго чудового містечка, до речі, Батьківщини українського письменника Чехова у рідну гавань.
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Остаётся открытым вопрос: что будет с Мотор Сич? Или его китайцы скопируют, или американцы закроют. Но это будет уже другая история.
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Пока толстый с сохне худой здохне.Потри с обеих сторон и не надо устраивать пятиминутки ненависти.Люди станут жить хуже и тут и там Но не наше не их начальство этого не заметят.
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