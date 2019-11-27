EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  471  12
Все про:НАБУ (2976) Бахматюк (118) Ukrlandfarming (56) Укрлендфарминг (70)

 Международные кредиторы могут судиться с Украиной в международном арбитраже из-за дела НАБУ против меня, - Бахматюк

Группа международных кредиторов агрохолдингов "Укрлендфарминг" (группа ULF) и "Авангард", принадлежащих Олегу Бахматюку, написали письмо премьер-министру Алексею Гончаруку, министрам финансов и экономики Оксане Маркаровой и Тимофею Милованову, а также руководителю Офиса президента Андрею Богдану из-за преследования НАБУ Олега Бахматюка. Сам Бахматюк не исключает, что международные кредиторы будут судиться с Украиной в арбитражном суде, но надеется на конструктивные переговоры с властью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, владелец "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк прокомментировал письмо международных кредиторов его компаний к украинской власти, где они выражают беспокойство делом НАБУ против него. По его мнению, такое письмо означает, что не исключено представление в международный арбитраж, поскольку инвесторы понимают, что без акционера и менеджмента конструктивной позиции добиться будет сложно. Он заявляет, что представители всех органов власти игнорируют любые предложения о поиске компромисса.

"Никому не нужен диалог со мной: все имитируют борьбу за интересы государства. Может, власть услышит кредиторов, если она не слышит меня", - сказал Бахматюк агентству "Интерфакс-Украина" в телефонном разговоре во вторник.

"Последние публикации в прессе не просто насторожили, но заставили двигаться кредиторов, поскольку неконструктивная позиция приведет к потерям всех сторон", - считает бизнесмен. Тем не менее, он надеется на конструктивную позицию власти. Бизнесмен рассчитывает на изменение ситуации после письма международных кредиторов премьеру с предложением обсудить возможность наступления негативных последствий для совокупных долговых требований к агрохолдингам.

При этом он напомнил: в декабре и январе компаниям необходимо проводить закупки семян, удобрений, ГСМ, другого необходимого для посевной, и такой сложной ситуации ранее не было. По его мнению, выход на конструктивную позицию с кредиторами и правительством позволит сохранить гораздо больше стоимости холдингов, тогда как попытка реализовать их активы частями приведет к фактической их потере.

"Перед запуском рынка земли падение таких объектов будет иметь критическую важность для тех, кто будет заходить на рынок", - добавил еще один аргумент владелец группы ULF, напомнив о заключении 227 тыс. договоров аренды земли и привлечение к работе 27 тыс. человек.

Как сообщалось, группа международных кредиторов группы ULF предложила премьеру Украины Алексею Гончаруку, министрам финансов и экономики Оксане Маркаровой и Тимофею Милованову обсудить возможность наступления негативных последствий для совокупных долговых требований к агрохолдингам в связи с новым развитием правовой ситуации вокруг Бахматюка и ULF. Копия письма направлена также главе Офиса президента Андрею Богдану и первому заместителю главы Нацбанка Екатерине Рожковой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело НАБУ против Бахматюка политически мотивировано, а Сытник имеет прямой конфликт интересов, - адвокаты

Источник: https://censor.net.ua/n3162067
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
какой-то сюр - чувак понабирал кредитов, вывел их в офшор, и теперь пугает гневом своих же кредиторов))) наводит на мысль что *кредиторы* аффинированы с ним ...
 показать весь комментарий
 
 
На голому місці вкрасти у жебрацької України 1 млрд 200 млн баксів і погрожувати міжнародними кредиторами. Віддай накрадене бабло і кредиторів стане менше.
 показать весь комментарий
 
 
Не понял, получается его и трогать нельзя что бы он не совершил, так как его кредиторы могут понести убытки. Это что-то новенькое в международном праве.
 показать весь комментарий
 
 
Компрадорська устилка сподівається на підтримку іноземних кураторів.
 показать весь комментарий
 
Прикольно, вы говорит должны прекратить расследование против меня а то те кому я должен подадут на вас в суд,))
 показать весь комментарий
 
Может присядешь,бахматюк? Или будешь и дальше выть из-за бугра? Сколько там дадут за финансовые махинации? Плюс ушлые адвокаты,плюс хорошее поведение. Через год на свободу с чистой совестью.😊
 показать весь комментарий
 
Оце величина!!! Європа грудьми за нього. Скоро "братки" з'являться.. А повернути державі слямзине не було думки...
 показать весь комментарий
 
Самое время для спецконфискациеи в пользу государства. Дело-то выгодное. А там еще злостное банкротство подоспеет для изъятия всех активов.
 показать весь комментарий
 
ЕС требует от Украины борьбы с коррупцией, но понимаешь нужных им людей трогать нельзя.
 показать весь комментарий
 
И что? Продадут имущество с молотка и право аренда перейдет к другим арендаторам. И предприятия тоже приобретут других собственников. Которые не будут рассказывать о трудностях и шантажировать страшилками.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх