 На саммите "нормандской четверки" РФ призовет Украину к "прямому диалогу с Донбассом", - Лавров

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на лекции в Дипломатической академии МИД Кыргызстана, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы слышали от прошлой администрации в Украине, от прошлого режима, заявления о том, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского подобные высказывания, равно как и другие заявления, которые не то что ставят под вопрос, а означают отказ от выполнения Минских договоренностей", - сказал Лавров.
"Обо всем этом будем говорить на саммите нормандского формата 9 декабря в Париже. Я думаю, там президент Зеленский должен будет подробно изложить, как он видит сам свои действия по выполнению "минских договоренностей"", - добавил он.
Читайте на Цензор.НЕТ: Предстоящие переговоры "Нормандской четверки" будут ловушкой для Зеленского, - Сенцов
Глава МИД РФ сказал, что Россия не может самостоятельно выполнить "минские договоренности", так как она не является их стороной.
"Россия как член "нормандской четверки", сформировала рамки, которые легли в основу "минских договоренностей". И эти договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском. И это (выполнение договоренностей) зависит, прежде всего, от этих сторон, которые непосредственно конфликтуют на востоке Украины", - подчеркнул он.
Также на Цензор.НЕТ: Пересмотр минских соглашений по урегулированию на Донбассе неприемлем и контрпродуктивен, - Путин
Банеры - Сделаем их разом и Сделаем их еще раз, это совсем не о соперниках Зе на выборах, а о тех лошиных 73%, которых и сделали на самом деле... а заодно и остальных 27%, т.е. вс Украину сделали...
ДанбазУнитаз
Об этом свидетельствуют показатели опроса, который запустили в Facebook на странице "Право на владу". 62% негативно оценили первое полугодие Зеленского на посту главы государства. Остальные 38% поддерживают его.
у вас есть шанс зайти на страницу и дать свою оценку.
https://www.facebook.com/pravonavladu/
Колбаса по 2.20
@Prostibozenka
·3 ч
Зеленский заставляет нас платить дань ордло, по типу как ***** платит Чечне. Но есть одно но. Чеченцы за это верно служат империи и объявляют себя " пехотинцами", а вата ордло рвет и топчет украинские флаги
Син зізнався батькові, що він зебіл. Батько мав пригнічений вигляд і лише запитав:
"Ти теж втомився від війни і кривавого бариги?"
Син відповів, що так.
Батько ще запитав:
"І ви усе ОЦЕ зробили разом?"
Син кивнув.
Батько вигукнув "Я тебе породив, я тебе і вб'ю!" і вхопився за ґвера. Пролунав постріл.
У хаті вже дещо гробова тиша.