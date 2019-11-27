 На саммите "нормандской четверки" РФ призовет Украину к "прямому диалогу с Донбассом", - Лавров

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на лекции в Дипломатической академии МИД Кыргызстана, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы слышали от прошлой администрации в Украине, от прошлого режима, заявления о том, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского подобные высказывания, равно как и другие заявления, которые не то что ставят под вопрос, а означают отказ от выполнения Минских договоренностей", - сказал Лавров.

"Обо всем этом будем говорить на саммите нормандского формата 9 декабря в Париже. Я думаю, там президент Зеленский должен будет подробно изложить, как он видит сам свои действия по выполнению "минских договоренностей"", - добавил он.

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Глава МИД РФ сказал, что Россия не может самостоятельно выполнить "минские договоренности", так как она не является их стороной.

"Россия как член "нормандской четверки", сформировала рамки, которые легли в основу "минских договоренностей". И эти договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском. И это (выполнение договоренностей) зависит, прежде всего, от этих сторон, которые непосредственно конфликтуют на востоке Украины", - подчеркнул он.

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