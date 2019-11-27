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 За рубежом
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Все про:Лавров (1655) МИД РФ (1275) минские соглашения (2690) нормандская четверка (800)

 На саммите "нормандской четверки" РФ призовет Украину к "прямому диалогу с Донбассом", - Лавров

Минские договоренности предусматривают решение всех вопросов через прямой диалог Киева, Донецка и Луганска, считают в Кремле. На саммите "нормандской четверки" Зеленского призовут к такому диалогу.

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на лекции в Дипломатической академии МИД Кыргызстана, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы слышали от прошлой администрации в Украине, от прошлого режима, заявления о том, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского подобные высказывания, равно как и другие заявления, которые не то что ставят под вопрос, а означают отказ от выполнения Минских договоренностей", - сказал Лавров.

"Обо всем этом будем говорить на саммите нормандского формата 9 декабря в Париже. Я думаю, там президент Зеленский должен будет подробно изложить, как он видит сам свои действия по выполнению "минских договоренностей"", - добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Предстоящие переговоры "Нормандской четверки" будут ловушкой для Зеленского, - Сенцов

Глава МИД РФ сказал, что Россия не может самостоятельно выполнить "минские договоренности", так как она не является их стороной.

"Россия как член "нормандской четверки", сформировала рамки, которые легли в основу "минских договоренностей". И эти договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском. И это (выполнение договоренностей) зависит, прежде всего, от этих сторон, которые непосредственно конфликтуют на востоке Украины", - подчеркнул он.

Также на Цензор.НЕТ: Пересмотр минских соглашений по урегулированию на Донбассе неприемлем и контрпродуктивен, - Путин

Источник: https://censor.net.ua/n3162065
 
 
 Топ комментарии
 
Нормальный президент после таких заявлений эту встречу отменил бы. Но наш хоть насчет унитазов узнает.
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У Зели будет шанс звякнуть титановыми яйцами и высказать свою непримиримую позицию по ордло. Либо привычно сыграть куем на ксилофоне.
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ГлавЗебил ~10 числа: "Прошу отнестись с пониманием".
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Або: "Я не справился и нарушил дохмуя законов. Как и обещал, ухожу. Передаю страну под мудрое руководство другому владимиру, несравненно более опьітному - президенту РФ, владимиру владимировичу..."
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Прямий діалог між сєпарами- лугандонами і Зє-колаборастами? А народ що скаже?
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Зебилу насрать на народ ради лайков он готов на всё
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Відразу після рішення суду у Швеції змінилась "вимога" ***** - тепер замість "імплємєнтації формули Штайнмайєра" вимагатиме "діалога с Дамбасом".
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А мудрый нарид скажет - да по приколу, главное что не Порошенко. И пойдет скотов на г+г смотреть.
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Зеленский должен будет изложить.... вот и весь сказ...

Банеры - Сделаем их разом и Сделаем их еще раз, это совсем не о соперниках Зе на выборах, а о тех лошиных 73%, которых и сделали на самом деле... а заодно и остальных 27%, т.е. вс Украину сделали...
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Нормальный президент после таких заявлений эту встречу отменил бы. Но наш хоть насчет унитазов узнает.
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Встречу отменил бы, сел на коня и в атаку "До победного конца" как Петя сделал в свое время.
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блаЗЄнський може осідлати лише унітаз На саміті "нормандської четвірки" РФ закличе Україну до "прямого діалогу з Донбасом", - Лавров - Цензор.НЕТ 753
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И Украина откликнется и перестанет стрелять. И будет мир любой ценой. Зеленский- это спасение Украины!
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У Зели будет шанс звякнуть титановыми яйцами и высказать свою непримиримую позицию по ордло. Либо привычно сыграть куем на ксилофоне.
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И знаємо. Сивохо вже ********** цю муйню. Побачимо, що Бубочка заспіває. Якщо те ж саме, що й Сивохо, то я йому не заздрю в будь-якому випадку.
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вралов и все остальные пропукинцы , идите и с независимой Ичкерией говорите, а Украина сама разберется со своими гражданами..
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Какая капитуляция! Красные линии! Штанмайер! Папередники!
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видимо придется зеленскому с пушилиным договариваться.
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Тоді до цих переговорів може підключиться ще Захарченко з Моторолою
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ну если очень попросим, то и они подключатся.
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Во пусть теперешнее руководство Украиы едет на лугандонию и прямо диаложит там хоть до упаду. Могут и не возвращаться.
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Ну так правильно, НА Украине гражданская война и договариваться нужно с повстанцами Донбасса, правда зебилы? На саммите "нормандской четверки" РФ призовет Украину к "прямому диалогу с Донбассом", - Лавров - Цензор.НЕТ 1517
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Давай,падло,контроль над границей и вывод быдловояк и будет самый,шо нинаесть прямой диалог.
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Некузява ковбаса буде. 69 років шкапі...
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От Днепра до Донецка 250 км прямая дорога!!!! Тварь ты козломордая - без вас все было прямо!!!! Как я тебя не перевариваю !!!! Убицы!!!
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Плагіат. Перша верещала про це Королевська.
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В тебе помилка Услышти Данбаз Унитаз
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Та ми діаложим з бібізянами кожного дня. Здається сьогодні без втрат.
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Ну это самое предсказуемое. На сколько лет затянутся местные переговоры?
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восстанавливаем границу с рф и готовы к прямому диалогу.
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А что с Крымом и о.Тузла? все понимают что Донбасс это отвлекуха ,для того чтобы украинцы забыли о своём украинском КрымеНа саммите "нормандской четверки" РФ призовет Украину к "прямому диалогу с Донбассом", - Лавров - Цензор.НЕТ 7346.
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Другими словами, зелю в париже будут готовить играть хером на рояле перед пушилиным...☺
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Президент Владимир Зеленский продолжает терять доверие украинцев.
Об этом свидетельствуют показатели опроса, который запустили в Facebook на странице "Право на владу". 62% негативно оценили первое полугодие Зеленского на посту главы государства. Остальные 38% поддерживают его.

у вас есть шанс зайти на страницу и дать свою оценку.
https://www.facebook.com/pravonavladu/
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Хахаха , ну что не лохи-зебилы ? Вас снова Россия на и ба ла ? Да ? Не той дорогой пошёл вашане лошарка Моника
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О, сырок *********** опущеный вылез! Ты унитаз норвегам отдраил сегодня? На саміті "нормандської четвірки" РФ закличе Україну до "прямого діалогу з Донбасом", - Лавров - Цензор.НЕТ 2
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Кто бы сомневался,что будут требовать "прямого диалога"! Все будут делать,чтобы хоть как то легитимизировать оккупированные территории,-как у нас с приднесровьем!
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Світ цинічно зрадив маленьку Молдову, що першою прийняла на себе удар "демократічєской_рсіі_єльцина". Ніхто навіть не гавкнув. Україна також весь час провадила ганебну політику щодо Молдови, а, фактично, допомагала кацапії. Аж поки час не настав для самої України.
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Мене цікавить тільки одне питання. Після зеленої плісняви взагалі можливо буде все це виправити?
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За минулу добу представники так званого Донбасу 12 разів вели прямий діалог з Україною.В розмові застосовувались 82-мм міномети,гранатомети і інші засоби та знаряддя прямого діалогу. Лавров буде закликати і Україну відповісти на ці ініціативи.
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А тандем,для двоих пердизентов,можете сделать? На саміті "нормандської четвірки" РФ закличе Україну до "прямого діалогу з Донбасом", - Лавров - Цензор.НЕТ 7887
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от 4й первых уклонился, на 5й кацапский, отзовется и явится побритым.
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причем здесь лавров?он делает ровно то,что ему позволяет делать Украина
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Лаврову не нужно спрашивать разрешения.
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Я зуб даю , что 9 декабря Моника сдаст Украину России , а 10 скажет, что в этом выносные попередники порошенко
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"Выносным" (вперед ногами) в такому випадку стане сам Не-Ліх.
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Не надо съезжать с темы.Унитазы слыш на базу вернули,шаромыжники,там вовочка вам звонил,сказал шо криврог порожняк не гонит,не будет унитазов-не будет базара нах.
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Колбаса по 2.20

@Prostibozenka

·3 ч

Зеленский заставляет нас платить дань ордло, по типу как ***** платит Чечне. Но есть одно но. Чеченцы за это верно служат империи и объявляют себя " пехотинцами", а вата ордло рвет и топчет украинские флаги
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вовчик с нормандского саммита может попасть на зачетную ЙОЛКУ в Киеве, так шо вован думай, шо ты там варнякать путлеру будешь, учи текст, дебил
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А що тут нового сказала путінська кляча... Хіба раніше не те саме говорив.
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Боже, да что ж там еще барыга понаподписывал?
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Читать умееш порох не ВЫПОЛНЯЛ ХОТЕЛКИ НАПРЯМУЮ С БОЕВИКАМИ,Лавров плачет что при порохе не выпоонялись А ты видимо хочешь выполнить С Зебилом антиукраинские законы?
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во коняка за мекало... ну шо бобочка, час настає, повернешся дупою до раші чи до Українського Народу!!!!???
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Свинособакам свойственно говорить одно, а делать другое.
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Хороший призыв. Только как его понимать в свете прямой подчиненности "народа Донбасса" Кремлю? С марионетками говорить - воздух сотрясать. А может и портить.
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и шо энтот рашистско- окупационный мутант не призывает Украину брать пример з рашистского прямого диалога в Чечне?
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Мордор не может выполнять он не является стороной конфликта она только миротворец чтоб помирить,и шо Зебил ему 9 го будет втирать? Не убивайте наших людей? Так Пуйло скажет традиционное ихтамнет мы причем тут? говорите напрямую кто вас обстреливает к молодым республикам то есть с боевиками и шо ты им сдлаеш? На колени даже станеш они всё равно морозятся рос армии там нет,пороха хотели склонить но он не выполнял хотелки пуйла,сам Лавров говорит,зебилы манипулируют что порох минск подписал,да верно подписал но он не выполнял и исполнял антиукраинские законы
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Ремікс старої копіпасти "Признание отцу":

Син зізнався батькові, що він зебіл. Батько мав пригнічений вигляд і лише запитав:
"Ти теж втомився від війни і кривавого бариги?"
Син відповів, що так.
Батько ще запитав:
"І ви усе ОЦЕ зробили разом?"
Син кивнув.
Батько вигукнув "Я тебе породив, я тебе і вб'ю!" і вхопився за ґвера. Пролунав постріл.
У хаті вже дещо гробова тиша.
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Ніякого особливого статусу, виборів і фінансової допомоги. "Хай самі фінансують, будують, ремонтують, відновлюють. Позбавлення в громадянських правах, права виборів на років 10. Терористи вибирати не мають права. РЕЗЕРВАЦІЯ НА РОКІВ 10., Там залишилась майже одна вата просякнута московською пропагандою. Хто хотів нормальний виїхати вже виїхав. Хто хоче виїхати, повинна бути програма держави по забезпеченню житлом на пільгових умовах, роботою ... РЕШТА ізоляція від України. ВЕСЬ ЦИВІЛІЗОВАНИЙ СВІТ З ТЕРОРИСТАМИ ПЕРЕГОВОРІВ НЕ ВЕДЕ А ЇХ ЗНЕШКОДЖУЄ. Їм шлях до Гааги, або шибениця.
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ЗахЕру бы понравилось. Не дожил куройоп до этого «светлого дня».
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Тупость РФ не знает границ))) Они даже ничего нового не могут придумать,тупо копируют то что делали в Абхазии и Ю.Осетии,теперь в Украине. Они всему миру будут говорит,пусть Украина напрямую договаривается с Донбассом,при этом ,сепарам строго настрого запретят договариваться))) Потом скажут странам ЕС,вот видите,мы хотим чтобы они договорились,но свободные и независимые страны ДНР и ЛНР этого не хотят,что мы можем сделать и это уже не наша вина)))) Все точь в точь ,как с Абхазией и Осетией)) С оккупантами переговоры можно и нужно вести лишь о деокупации,другие темы не должны вообще не обсуждаться!
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