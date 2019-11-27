 "Мы в цейтноте, времени мало", - Песков о переговорах по транзиту российского газа через Украину

О этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммерсант.

"Мы в цейтноте, времени мало. "Нафтогаз" должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов… Работа ведется. Говорить о каких-то деталях переговоров сейчас невозможно",— сказал господин Песков.

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Пресс-секретарь российского президента добавил, что на данном этапе стороны обмениваются коммерческими предложениями. "Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения",— сказал он.

Действующий газовый контракт истекает 31 декабря. Очередная трехсторонняя техническая встреча по транзиту газа должна пройти 29 ноября.