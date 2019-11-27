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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Газ (9193) газовые переговоры (990) Песков (986)

 "Мы в цейтноте, времени мало", - Песков о переговорах по транзиту российского газа через Украину

Российско-украинские переговоры по газовому контракту находятся в цейтноте.

О этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммерсант.

"Мы в цейтноте, времени мало. "Нафтогаз" должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов… Работа ведется. Говорить о каких-то деталях переговоров сейчас невозможно",— сказал господин Песков.

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Пресс-секретарь российского президента добавил, что на данном этапе стороны обмениваются коммерческими предложениями. "Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения",— сказал он.

Действующий газовый контракт истекает 31 декабря. Очередная трехсторонняя техническая встреча по транзиту газа должна пройти 29 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3162064
 
 
 Топ комментарии
 
Мы в цейтноте,нет вы в жопе!!!если конечно ЗЕбилоид не сольет все
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Зебилы хотят торговать с агрессором? "Мы в цейтноте, времени мало", - Песков о переговорах по транзиту российского газа через Украину - Цензор.НЕТ 8832
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Не знаю, как можно проиграть, имея на руках "четыре козырных туза"...
Но, Зе-Моника, боюсь, это СМОЖЕТ СДЕЛАТЬ!
"Мы в цейтноте, времени мало", - Песков о переговорах по транзиту российского газа через Украину - Цензор.НЕТ 5505
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Как Беня прикажет, так ЗЕлена шмаркля и сделает. Только его потом Куйло не пустит в Ростов, прийдется ему звиздовать на землю обетованную. Вместе со своим кварталом.
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Все хотят торговать с агрессором... Петрушка торговал с агрессором, только шуба заворачивалась. А глядя на это и европейцы стремятся поскорее свои санкции снять. Ничего личного - просто бизнес.
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Мы в цейтноте,нет вы в жопе!!!если конечно ЗЕбилоид не сольет все
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Сольёт ли зельц что-то или не сольёт - уже не важно, потому что в конечном итоге (максимум через год) в жопе окажемся мы, со своей нахер никому не нужной, дорогущей в обслуживании и ржавеющей трубой.
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"ржавеющая труба" это засРашкинская выдумка. Состояние ГТСУ в разы лучше ГТС на самой рашке, а количество аварийных ситуаций в год более чем в 17 раз меньше-статистика. Цена транзита ниже на на 40% чем по СП1.
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И какой цейтнот? Берешь цену газа на любой Европейской площадке поближе к границе Украины, отнимаешь оплату транспотировки по территории Украины, и получаешь цену на границе РФ - Украина 130 - 150$ за 1000 куб, все. Просто решеня судов выполнять не хотят, вот и тянут время.
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Розочався в цирку ранок... Ні-і-і! Так діло не піде, зедібіли! Обрали,- любіть до кінця! До самого долара за 100грн і Ростова! До речі, коли ваш клоун буде бігти на Ростов, зедібіли, ви з членограем поїдете, або з нами залишитеся і будете порохоботіти?

"Мы в цейтноте, времени мало", - Песков о переговорах по транзиту российского газа через Украину - Цензор.НЕТ 4510
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многовато у ЗЕли еще есть.
пора бы поднажать в падении "Ми в цейтноті, часу мало", - Пєсков про переговори щодо транзиту російського газу через Україну - Цензор.НЕТ 9214
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выВсёВрёте! только вчера "центр розумкова" орало про новые "исследования", согласно которым рейтинг моники вырос и достиг 146% 99,9999%, да и сам моника орало его "поддерживают 73% населения"... Ну, ему так бОгдан нашептал на ухо.. "Ми в цейтноті, часу мало", - Пєсков про переговори щодо транзиту російського газу через Україну - Цензор.НЕТ 4058
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Песков - ты преступник, как и подельники твои!!!!
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транзит нужен олигархам, народу Украины от транзита ничего не перепадает..
пошли нахрен со своим газом, пусть в свою провинцию качают, там газа никогда не было..
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как Россия в 2020 будет транзитировать газ в Европу без Сев Потока 2 и без Украины?

она будет его не транзитировать, а ТРАНСЛЮКИРОВАТЬ шикарными фахелами на буровых "Ми в цейтноті, часу мало", - Пєсков про переговори щодо транзиту російського газу через Україну - Цензор.НЕТ 5034

Раша сейчас в позе "поющей лошади",

Порох с Коболевым, Витренко и Зеркаль поимели бы ее по полной программе,
а ЗЕльонка сольет за возврат унитазов и боцманских трусов
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Не знаю, как можно проиграть, имея на руках "четыре козырных туза"...
Но, Зе-Моника, боюсь, это СМОЖЕТ СДЕЛАТЬ!

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тотус перебивает мизер
а вообще, речь шла не о префе
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Ключевая фраза "имея на руках". Он же не руками....
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есть такая хитрющая игра для ЗЕльоных дебилов -

"в поддавки" называется
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Несуществует таких ситуаций, которые не просрала бы Зекоманда.
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Цейт шо? Чому його так ковбасить? Патамушта навіть з ПП-2 запаребрік не забезпечить потрібного об"єму поставок до Європи. Купуємо попкорн і спостерігаємо далі.
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Нам би проукраїнського президента. "Ми в цейтноті, часу мало", - Пєсков про переговори щодо транзиту російського газу через Україну - Цензор.НЕТ 8021
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Якого обрали, такого і маємо. Селяві Така селява.
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уже и кремлевский туалетный ершик шмарклю подгоняет, а она нелох между прочим - 42 ей...
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У репоедов сложилась с транзитом такая ситуация, что Нафтогаз должен сидеть и ждать, когда к нему Миллер, подгоняемый Куйлом, на карачках приползет. Если, конечно, ЗЕля не прогнется перед Куйлом.
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Зе прогнется, к бабке не ходи. Окажет такскать. услугу за право "Сватов" снимать.
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там уже команда ЗЕ готовит почву к очередному прогибу перед парашей, начинают заявлять;
Отсутствие транзита газа повлечет рост цен на него в 1,8 раза, - Минэнерго.
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Дамы и господа! Вскоре всё это закончится. Будет достроен СП-2 и больше никаких газовых войн, скандалов и взаимных ультимативных требований. Осталось чуть-чуть! Я обещаю.
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Ну і добре, наснаги. Як будете ПМР опалювати, генераторами?
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Оплатим транзит через Германию и дальше. Как переводится "наснаги" в данном случае, пожалуйста?
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Прибегает Миллер в магазин:
"Дайте водку, только без денег. Быстрее, у меня мало времени!"
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