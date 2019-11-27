 "Мы в цейтноте, времени мало", - Песков о переговорах по транзиту российского газа через Украину

О этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммерсант.
"Мы в цейтноте, времени мало. "Нафтогаз" должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов… Работа ведется. Говорить о каких-то деталях переговоров сейчас невозможно",— сказал господин Песков.
Пресс-секретарь российского президента добавил, что на данном этапе стороны обмениваются коммерческими предложениями. "Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения",— сказал он.
Действующий газовый контракт истекает 31 декабря. Очередная трехсторонняя техническая встреча по транзиту газа должна пройти 29 ноября.
пора бы поднажать в падении
146%99,9999%, да и сам моника орало его "поддерживают 73% населения"... Ну, ему так бОгдан нашептал на ухо..
пошли нахрен со своим газом, пусть в свою провинцию качают, там газа никогда не было..
она будет его не транзитировать, а ТРАНСЛЮКИРОВАТЬ шикарными фахелами на буровых
Раша сейчас в позе "поющей лошади",
Порох с Коболевым, Витренко и Зеркаль поимели бы ее по полной программе,
а ЗЕльонка сольет за возврат унитазов и боцманских трусов
Но, Зе-Моника, боюсь, это СМОЖЕТ СДЕЛАТЬ!
а вообще, речь шла не о префе
"в поддавки" называется
СелявіТака селява.
Отсутствие транзита газа повлечет рост цен на него в 1,8 раза, - Минэнерго.
"Дайте водку, только без денег. Быстрее, у меня мало времени!"