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 Политика Украины
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 Дедлайн для заключения контракта на транзит российского газа через Украину - 13 декабря, - Юрий Витренко

Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству - 13 декабря, передает агентство Bloomberg слова исполнительного директора "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко.

"Это уже выглядит как срочная процедура. Потому что по европейским правилам, для того, чтобы забронировать долгосрочные мощности, нужно сделать это заранее", - сказал он журналистам в Берлине, соощает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, регулятор и оператор двигают дедлайны как можно дальше, чтобы позволить долгосрочное бронирование, но они не могут по украинскому закону отодвигать их на более долгий срок.

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"13 декабря - это дедлайн для долгосрочного бронирования. Это придает особую важность для начала реальных переговоров, потому что для переговоров нет целого декабря, только две недели", - сказал Витренко.

Источник: https://censor.net.ua/n3162062
 
 
 Топ комментарии
 
Колись знімали непогане відео "Стидно бить русскім".
Нині пора знімати відео "Стидно бить Зебілом-малоросом".
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Уже сторговались насчет откатов?
Теперь обставляются как Украину продать *****...
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А дальше 73% дурныков будут наполнять трубу ЗЕлеными газами!)))
Бо АНИУСТАЛИАТВАЙНЫ!)))
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Порохоботы считают зрадой то, что газ агрессора не будет поставляться территорией Украины?
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Не буде? Запам'ятовуємо дату дід-лaйнa - 13 грудня. У кого їсти вистава про елементарне, той розуміє - це буде качаном наступного етапу мишобратання.

А ви сподівайтеся далі, що "не буде".
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Транзит російського газу через Україну це добре чи погано?
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Згадай усі борошна цих 5 років і дай собі відповідь на це питання.
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Колись знімали непогане відео "Стидно бить русскім".
Нині пора знімати відео "Стидно бить Зебілом-малоросом".
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а вот кино - стыдно быть петярастом уже поздно снимать. Петю, слава Богу, уже сняли, а скоро и ищезнут петярасты. На них никто уже не обращает внимание, а в пустом зале кино не показывают. Гы.
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Он не может не поставляться в ноль. По энергопакету любой морской газопровод обязан иметь 30% сухопутного резерва, на случай аварий. Морские не ремонтируются. Поэтому засРашка обещает 20-30 млрд продолжать качать, но это на грани рентабельности. Добавь, что газ в СП1 кончится в 2022, тупо ЮР месторождение уже отсосали, там конец близко. Еще много всякого, и хранилища, и амортизация в пиковые нагрузки и т.д. Сложная игра, все милиардеры заработали именно на газе.
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Ні, порохоботи не такі дурні, як здається вашим авторам методичек. Беріть планку на кілька порядків вище, це ж вам не висіри для зелебобиків писать, тут думати треба. Дедлайн для заключения контракта на транзит российского газа через Украину - 13 декабря, - Юрий Витренко - Цензор.НЕТ 9263
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мне, в отличии от свидетелей петиной перемоги, методичек никто не пишет.
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А, то ти з більш високооплачуваний ланки лайнометів? З якою пропорцією працюєш? 50% правди на 50% лайна ? Чи як у Невзорова 97% на 3%? Хоча куди тобі до Невзорова... Дедлайн для укладення контракту на транзит російського газу через Україну - 13 грудня, - Юрій Вітренко - Цензор.НЕТ 4796
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я не ховаюсь під "оригінальними " нікнеймами , заходжу на цензор зі свого аккаунта в твіттері під своїм прізвищем і ім'ям. А ти?
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Стоимость прокачки газа через трубу должна быть фиксированной - 1,5-2 млрд. долларов в год, хотят - пусть качают хоть один кубометр, хоть вообще не качают. Но такого не будет, газотранспортная система Украины - уникальная система, без нее либо европа будет мерзнуть (если поток северный станет), либо газпром своим газом будет полгода отапливать просторы сибири с весны по осень.
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Вот скажи честно, ты считаешь себя умнее немецких предпринимателей высшего ранга, которые инвестировали в СП-2? Я считаю тебя умнее чем они - это видно по твоим постам. Так напиши резюме... Там зарплаты ого-го.
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немецкие предприниматели диверсифицировали свои риски в определенной степени, но не до конца, любое решение имеет свои плюсы и свои недостатки. СВ поток может сломаться, может потребоваться профилактика и т.п., кроме того - СП может быть либо загружен либо -нет, то есть работает в одном режиме, это как автомобиль с одной скоростью. Он не может выполнять роль компенсатора поставок. В отличие от этого - ГТС Украины имеет функцию накопления и возможность регулировать объем поставок. Поэтому ГТС Украины нужна будет всегда, вообще всегда, независимо от количества северных потоков. Либо тогда газпром должен построить 3 или 4 северных потока, один или два из которых 50% времени будут простаивать, а в это время газпром будет жечь 150 метровые факела в сибири. Если ты этого не понимаешь - то ты просто баран
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Ты не догадываешься что газохранилища будут построены в Германии? А газовое месторождение может быть закупорено на раз-два-три - просто закупорить трубу с помощью вентиля?
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Пусть год бы ещё покачали газ в Европу и хватит, как газ качать российский так войны нет, через год нужно сдать эту трубу на металлалом
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Я считаю, Украине нужно отказаться от транзита. Как говорил Порошенко: геть от Москвы. А Омелян говорил: на Москву будут только медведи ходить.

Москва идёт на встречу этим решениям. Всё будет хорошо и гиперлуп.
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Уникальная особенность зебилов - это то, что они выбрали клоуна и им теперь вообще пох что оно творит, абсолютное большинство из них даже не интересуются последствиями своего выбора. Просто идиоты
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"Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!"
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Порохоботы хотят дружить с Рашей и помогать ей в перевозке грузов. Вот и возбудились.
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