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 Общество
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Все про:игорный бизнес (297) лицензия (145)

 Только лицензирование игрового оборудования обеспечит прозрачный игровой процесс, - нардеп Жупанин

Принимая закон о легализации игорного бизнеса, необходимо обеспечить контроль и лицензирование игрового оборудования по международным стандартам, что усилит контроль за сферой со стороны государства.

На данный момент этот механизм предусмотрен только в альтернативном проекте закона № 2285-2. Такое заявление в интервью "Українським новинам" сделал народный депутат от "Слуги народу" Андрей Жупанин.

"Во-первых, легализация предусматривает государственный контроль. К примеру, государство сможет контролировать количество игровых автоматов, которые могут работать во всей стране. Но при этом лицензирование оборудования, его производство и импорт по международным стандартам прописано только в альтернативном законопроекте № 2285-2", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, только используя международный опыт и международные лицензии для игрового оборудования можно в достаточной степени минимизировать манипуляции со стороны игровых клубов с выигрышами и обеспечить прозрачный игровой процесс.

"Одним из ключевых моментов легализации игорного бизнеса является лицензирование поставщиков и производителей игрового оборудования и его сертификация международными компаниями, которые работают в мире. Важно, чтобы все оборудование соответствовало международным стандартам. Только в таком случае можно говорить о прозрачности игровой деятельности и защите прав игроков", - отметил нардеп.

Он также добавил, что лицензирование игрового оборудования станет не только дополнительным контролем со стороны государства, но и источником дохода для государственного бюджета.

"Это очень важный аспект, поскольку дает нам два весомых преимущества: во-первых, существенно снижаем возможность любых манипуляций с выигрышами и защищаем игрока. Во-вторых, обеспечиваем усиленный контроль за ввозом в страну игрового оборудования. Этот механизм также обеспечить дополнительные поступления в бюджет", - подытожил Андрей Жупанин.

Источник: https://censor.net.ua/n3162061
 
 
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чип на каждый автомат с ежедневным Z-отчетом в налоговую)))
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и програмирование 0,001 выиграшного фонда))))
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продал свой земельный пай и в казино вот твой удел лох теперь все можно все включено и все по закону
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У нас на районе лицензию получить проще простого - 400 грн с единицы оборудования и отдельно 100$ с заведения.
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Как упорно,какая-то олигархическая тварь проталкивает разрешение на игорный бизнес. То, что сделают только казино для элиты я не верю. Опять потихоньку наставят игровых автоматов и опять будет беда в семье. Забыли стрельбы в игровых комнатах. Сейчас цвиринькают соловьем, а пройдет время...
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ненавиджу блаЗЄнських, але ідею легалізації грального бізнесу підтримую. Що означає "бєда_в_сємьє"? А може сім'я також мусить мати якусь відповідальність за дітей в тім числі?
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яка тварюка ?
ви не знали, що аваків кришує ?
у аваківа картбланш..

подивиться на активність дуписького по гральному бізнесу
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Не будет дела пока в стране сплошная коррупция. Они и в лицензировании найдут лазейки за деньги. Были уже у нас типа лицензированные автоматы и их всё равно подкручивали. Так что сначала нужно с коррупцией разобраться с организованной преступностью а потом только легализировать игровой бизнес. Иначе мы будем кормить криминал который на этих деньгах будет становится сильней.
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