 С начала суток наемники РФ дважды обстреляли позиции наших воинов у Марьинки. Потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.30 противник из ручных противотанковых, автоматических станковых и подствольных гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции подразделений Объединенных сил у Марьинки, что на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Огонь оккупанты открывали в период с 9.00 до 10.30.

По имеющейся информации, потерь с нашей стороны нет.

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