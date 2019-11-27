 С начала суток наемники РФ дважды обстреляли позиции наших воинов у Марьинки. Потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"С начала текущих суток по состоянию на 12.30 противник из ручных противотанковых, автоматических станковых и подствольных гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции подразделений Объединенных сил у Марьинки, что на Донецком направлении", - говорится в сообщении.
Огонь оккупанты открывали в период с 9.00 до 10.30.
По имеющейся информации, потерь с нашей стороны нет.
А это не считают как боевые. Вот в чём фокус.