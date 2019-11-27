EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  134  3
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (6134) обстрел (8461) Донбасс (20028) Марьинка (541)

 С начала суток наемники РФ дважды обстреляли позиции наших воинов у Марьинки. Потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток российские наемники дважды обстреляли позиции украинских воинов, защищающих Марьинку, никто из них не пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.30 противник из ручных противотанковых, автоматических станковых и подствольных гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции подразделений Объединенных сил у Марьинки, что на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Огонь оккупанты открывали в период с 9.00 до 10.30.

По имеющейся информации, потерь с нашей стороны нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ за сутки 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив 82-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3162060
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На передовой потерь --нет. Украинские войны умирают в госпиталях.
А это не считают как боевые. Вот в чём фокус.
 показать весь комментарий
 
А шо там под Светлодарском, вроде с утра стреляли.
 показать весь комментарий
 
Міноборони як і главзебіл повинні сісти за 111 ст КК. України- держана зрада. Разом з хомчаком.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх