EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  3043  28
Материалы по теме:
Все про:Садовый (456) Антикоррупционный суд (545)

 Антикоррупционный суд избирает меру пресечения Садовому. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Высший антикоррупционный суд в Киеве избирает меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому.

24 канал ведет прямую трансляцию заседания суда, передает Цензор.НЕТ.

Высший антикоррупционный суд начал заседание по избранию меры пресечения мэру Львова Андрею Садовому по делу против него о злоупотреблении властью при выделении участка под индустриальный парк в Рясном, соощает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Несколько месяцев назад в НАБУ говорили, что дело против меня - бесперспективное, - Садовый

На заседании присутствует жена Садового Екатерина. Также присутствуют экс-нардепы от "Самопомочи" Оксана Сыроид и Олег Березюк, мэр Киева Виталий Кличко и др.

Как сообщалось, 21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года. "Во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности", - указано в сообщении САП.

Также в прокуратуре установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.

По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сам Садовый заявил: "В любой цивилизованной стране мира молятся, привлекают инвестора, а у нас бьют".

Источник: https://censor.net.ua/n3162059
 
 
 Топ комментарии
 
Те чего гонишь ЗЕбил без спроса у старших?
Коломойша уже сказал что его нужно наградить!
Антикоррупционный суд избирает меру пресечения Садовому - Цензор.НЕТ 194
 показать весь комментарий
 
Чёйто я провтыкал - а чего он там украл кроме мусора?
Вернее то что он вор, это и коню понятно - на чем он попался?
Наверное что то у Коломойши спер пока тот в Израиле ныкался...
Антикоррупционный суд избирает меру пресечения Садовому - Цензор.НЕТ 8257
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пусть посидит не много, заслужил... беня-богдан это ему не злочинна влада.
 показать весь комментарий
 
 
Очевидці бачили в небі над Львовом неопізнаний літаючий бумеранг, який рухався в сторону Ратуші
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Когда свинарчука и его потроховскую крышу посадите мрази?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Те чего гонишь ЗЕбил без спроса у старших?
Коломойша уже сказал что его нужно наградить!

 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мнение свинарчуковского порохобота меня не интересует, пнх.
 показать весь комментарий
 
 
Ты хочешь сказать что Коломойша порохобот?

 показать весь комментарий
 
 
В начале надо тебя, чтобы место теплое согрел
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мнение свинарчуковского порохобота меня не интересует, пнх.
 показать весь комментарий
 
 
Чёйто я провтыкал - а чего он там украл кроме мусора?
Вернее то что он вор, это и коню понятно - на чем он попался?
Наверное что то у Коломойши спер пока тот в Израиле ныкался...

 показать весь комментарий
 
 
Правильно садовый критиковал пороха. Теперь все кто не Зе все будут сидеть
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, хоть извольте сообщить за что судит Садового доблестный реформированный суд?
 показать весь комментарий
 
 
Срали на Петю всеми жопами, теперь очки потеют.
 показать весь комментарий
 
 
очки потеют у петярастов, они уже по горло в своём говне. Гы.
 показать весь комментарий
 
В каждом из нас сидит то, что может нас посадить.

😳
 показать весь комментарий
 
Садовой - не самый большой коррупционер, когда будут главвора Украины - поросенко закрывать?
 показать весь комментарий
 
 
как-то у вас, бобиков, последние месяцы эти речевки без огонька, натужно очень выходят. даже стайки тявкающих ботов, "днепры" с "баксами" куда-то пропали. неужто начало доходить? или платить перестали?
 показать весь комментарий
 
 
вальцманоид, о чем ты вякаешь, кто куда пропал?
я говорю, что в первую очередь - на нары надо отправлять главвора лолиту поросенко, причем давно..
 показать весь комментарий
 
Дик садовий ж проти лоліти завжди був! За що його садити-то? Чи тобі в методичці це забули прописати?)))
 показать весь комментарий
 
Идет атака именно на проукраинских лидеров, которые способны организовать и поддержать акции протеста против пророссийской власти. Медведчуков, Шуфричей никто не трогает, Ефремова вообще выпустили
 показать весь комментарий
 
Да мери Харькова і Одеси почувають себе дуже впевнено, хоч накрали стільки що Садовому і неснилось.
 показать весь комментарий
 
Що, придурок, "зачистив електоральне поле" під "своїх"?
Завалив Порошенка, і як тобі результат?
 показать весь комментарий
 
 
Ну шо, Садовой, помог тебе твой Коломойский?
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко когда-то предлагал Садовому сесть на посаду Премьер-Министра, но Садовый "вИликий стратеХ", и решил мочить Пороха.. теперь новая влада, в интересах которой он мочил Пороха, садит Садового в буцыгарню.. какой эпичный сюжет!..
маленький Иисусик сейчас пускает скупую мужскую слезу..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх